Hallan nuevo animal en selva del Perú y es bautizado en honor al cantante de la banda de heavy metal Iron Maiden

Científicos bautizaron como 'Bruce Dickinson’ a una de las especies encontradas. (Foto: Difusión)

Perú, otra vez, se convirtió en el escenario de un importante hallazgo de talla mundial. Según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), un grupo multinacional de científicos encontró a dos nuevas especies de animales nunca antes identificadas en la faz de la Tierra.

Te puede interesar: Cusco: Músico muere tras ser arrollado por tren de PeruRail en ruta hacia Machu Picchu

Para ser más exactos, el sorprendente descubrimiento tuvo lugar en la Cordillera de Colán, ubicada en la región de Amazonas, entre los límites este y norte de los ríos Marañón y Utcubamba.

Lo anecdótico de este importante hallazgo es que uno de los animales fue bautizado como ‘Bruce Dickinson’, en honor al legendario cantante de 65 años de la banda británica de heavy metal Iron Maiden, la cual tiene temas reconocidos como The Trooper, Run to the Hills, Wasted Years, etc.

Científicos bautizaron como 'Bruce Dickinson’ a una de las especies encontradas. (Foto: Difusión)

¿Cuáles son los nuevos animales que encontraron en la Amazonía peruana?

El portal oficial del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado detalla que se trata de “dos especies recientemente descritas para la ciencia”: Enyalioides cyanocephalus sp. nov. y Enyalioides dickinsoni sp. nov..

“Habitan los bosques montanos húmedos de la Cordillera de Colán, y que fueron registrados en el ámbito de cinco unidades de conservación: Concesión para la Conservación Cerro El Adobe, ACP Copallín, ACP Pampa del Burro, Santuario Nacional Cordillera de Colán y Reserva Comunal Chayu Nain”, dice el comunicado del Sernanp.

La Enyalioides cyanocephalus fue descrita como una “lagartija de palo de cabeza azul”. En ella, resalta la cabeza azulada de algunos machos adultos, aunque de los especímenes registrados por los investigadores, solo dos machos adultos poseían la cabeza azulada distintiva.

“Los machos de esta especie son comúnmente conocidos por la población local de la Cordillera de Colán como camaleón de cabeza azul, lo que nos lleva a pensar que la presencia de machos con cabeza azulada es frecuente”.

El Enyalioides cyanocephalus fue descrita como una “lagartija de palo de cabeza azul. (Foto: Minam)

En tanto, la Enyalioides dickinsoni, bautizada como “lagarto de palo de Dickinson”, tiene la cabeza naranja, cuerpo verde y pequeñas patas. Recibe su nombre específico en honor a Paul Bruce Dickinson, vocalista principal de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden.

La Enyalioides dickinsoni, bautizada como “lagarto de palo de Dickinson”, tiene la cabeza naranja, cuerpo verde y pequeñas patas. (Foto: Minam)

Hasta el momento se desconoce el porqué del nombre. No se descarta que uno de los investigadores que intervinieron en su descubrimiento sea fanático de su música o del género en particular.

Te puede interesar: Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 10 de febrero

En la investigación intervinieron expertos de Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología y el Museo de Zoología de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Todos trabajaron en conjunto con el personal del Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Hallan nuevo animal en la selva del Perú y es bautizado en honor al cantante de Iron Maiden. (Foto: Difusión)

35 especies nuevas

De acuerdo a Christian Olivera, jefe del Santuario Nacional Cordillera de Colán, recientemente se han registrado ya más de cinco especies de anfibios en la zona. Por tal motivo, resaltó la importancia de articular esfuerzos con las comunidades locales para la protección de estos ecosistemas.

“El estudio indica que, incluyendo estas dos nuevas especies, en las últimas tres décadas la exploración herpetológica de los Andes desde el norte del Perú ha permitido descubrir 35 especies de lagartos pertenecientes a diez géneros”, dice el comunicado oficial del organismo adscrito al Minam.

Último mamífero descubierto en la Amazonía del Perú

Antes de estos dos hallazgos en la Amazonía nacional, en noviembre del 2023, se reportó sobre un mamífero nunca antes registrado en la selva peruana. Según lugareños, se trata de un espécimen del tamaño de una rata gigante, que era visto desde hace años, y confundido por otro animal, en la reserva ecológica de Santa Elena, ubicada a 15 minutos del centro de Rioja, una de las 10 provincias de la región San Martín.

Se trata de un mamífero muy difícil de ver y que coexiste con la gran variedad de monos, peces, reptiles, aves y más especies que habitan este paraje que puede ser explorado inclusive por niños y ancianos.

“Es bien grande, como si fuera un añuje. Más bien, en un principio pensábamos que era un añuje, pero al final no ha sido, porque ya era muy grande. Nosotros lo confundíamos, pero luego del estudio de biólogos y científicos que vinieron hasta acá, confirmaron que era una especie nueva que no había sido registrada nunca. Ellos eran expertos en flora y fauna”, declaró Alex Castillo, orientador de Santa Elena, a Infobae Perú.

El animal nunca antes identificado se asemeja a un añuje. (Foto: Difusión)

Animales nunca antes registrados en Machu Picchu son captados en video

En diciembre del 2023, se informó sobre el hallazgo de tres nuevas especies de mamíferos nunca antes identificados en Perú. El lugar en donde se dio este sorprendente hallazgo, que puso a la fauna nacional en los ojos del mundo, fue en el interior del Santuario Histórico de Machu Picchu, una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del país.

Te puede interesar: Estos son los distritos de Lima que más toneladas de basura producen por día

El descubrimiento en el complejo situado en la provincia de Urubamba, en la región Cusco, se logró gracias al uso de 200 cámaras trampa que fueron distribuidas por todo el perímetro que comprende un extenso paisaje cultural y natural localizado en diversos ecosistemas.

Según describió la Agencia Andina, se logró registrar por primera vez al yaguarundí o jaguarundí, también conocido como gato moro (Puma yagouaroundi), que se asemeja a un felino endémico que habita el sur de Norteamérica y Sudamérica.

Es la primera que se registra en el Santuario Histórico de Machu Picchu la presencia de ejemplares del yaguarundí. (Foto: Andina)

También al picuro mama, también conocido como machetero (Dinomys branickii), vendría a ser una especie de roedor que solo se encuentra en Sudamérica. Y, por último, a una clase de ardilla perteneciente a la familia Sciuridae, del género Hadrosciurus.

Picuro mama, también conocido como machetero (Dinomys branickii). (Foto: Andina)