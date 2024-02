Shirley Arica y su fuerte revelación contra Christian Cueva: “Me dijo que se iba a separar”

Después de cuatro años de silencio, Beto Ortiz reveló en su espacio televisivo de Willax, algunos fragmentos inéditos del programa ‘El Valor de la Verdad’, el cual contó con la participación de la modelo Shirley Arica. En esta participación, la modelo se refiere a los encuentros íntimos con futbolistas de la selección peruana, tal es el caso de Christian Cueva. Además, del comportamiento que tuvo la expareja de Pamela López con ella.

Según cuenta el conductor de TV y periodista, se había previsto la emisión de este programa para el 23 de noviembre de 2019, pero nunca se transmitió debido a una decisión de censura por parte de los ejecutivos de Latina Televisión, cadena que en aquel momento retransmitía las Eliminatorias y consideró inapropiado su contenido en un período de éxitos para el equipo nacional.

Durante la conversación con Ortiz en ‘El Valor de la Verdad’, Arica dio detalles sobre su interacción con Christian Cueva, describiendo cómo el futbolista expresó los problemas que había en su relación matrimonial.

“¿Te dijo Cueva que estaba mal la relación con su esposa?”, fue la pregunta que hizo Beto Ortiz en el programa de Latina. “Me dijo que las cosas con ella no iban bien, que se iba a separar, que por qué una chica tan linda está sola... se puso como que no podía bailar, me decía qué miras, a dónde vas, quién es él, quería seguir tomando en otro lado”, contó Shirley Arica, quien además, detalló cómo transcurrió la velada hacia situaciones incómodas, incluidas insinuaciones y un altercado relacionado con dinero.

Christian Cueva "afanó" a Shirley Arica estando casado, así lo indicó la propia modelo.

“Yo me quería ir a mi casa, me quiso llevar a otro lado, me insultó cuando bajo del carro porque yo tiro la puerta, me dijo que le había robado plata de su billetera, se quedó traumado”, acotó la modelo.

Habló de ‘encerrona’ con futbolistas

En otro momento de la plática con Beto Ortiz, Shirley Arica llegó a mencionar una “encerrona” donde habrían participado los jugadores Luis Advíncula, Yoshimar Yotún y el propio Cueva. La polémica figura señala que aquí pudo ver una serie de conductas inapropiadas por parte de estos deportistas durante el encuentro.

“Solo van los convocados, estaban Advíncula, Yotún, Cueva. Me afanó Cueva, me acompañó al baño, se iban desapareciendo. Cada uno se metía su minipartido, un arroz con pollo esa reunión”, relató.

El desvelamiento de estos clips por parte de Ortiz en su programa actual ‘Beto a saber’ viene generando revuelo y arroja luz sobre los rumores de su conducta como pareja. Recordemos que en ese entonces, el deportista tenía una relación con Pamela López, madre de sus hijos.

Pamela Franco es involucrada con Christian Cueva

Esta noticia resurge en un momento en el cual la vida privada de Christian Cueva vuelve a ser tema de discusión en el ámbito público.

Hoy en día Christian Cueva se encuentra separado de Pamela López, quien no dudó en hacer el anuncio oficial sin antes señalar a Pamela Franco como la tercera en discordia.

Christian Cueva habría ido a la casa de Pamela Franco después de pelearse con Pamela López.

“Este es un asunto de mi ámbito privado, pero por ser aún esposa de una persona pública, quiero hacer de conocimiento que tras una serie de sucesos lamentables, que en su momento mostraré con pruebas, y que involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretende vender una imagen de víctima”, se puede leer en el comunicado que compartió la aún esposa de Christian Cueva.

Después de tener una relación de 12 años, Pamela López indicó que ya no es parte de la vida del futbolista. Además, pidió respeto por la privacidad de sus hijos.

“Tome la decisión de terminar mi relación sentimental de más de 12 años con el señor Christian Cueva Bravo. A partir de hoy me desvinculo totalmente del acontecimiento que en adelante puedan suscitar con él. Pido respeto y empatía conmigo y mis menores hijos gracias. Dios los bendiga”, sentenció.

Después de estas palabras, Pamela López no tardó en mostrar las pruebas que tenía contra Pamela Franco, las cuales lo involucran con el padre de sus hijos.