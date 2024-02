‘Cuto’ Guadalupe reveló su última charla con Luis Tejada: la opinión premonitoria de Cecilio Waterman

'Cuto' Guadalupe reveló conversación con Luis Tejada sobre la llegada de Cecilio Waterman al fútbol peruano.

Una de las noticias más tristes en lo que va del año fue el fallecimiento de Luis Tejada, recordado goleador panameño que dejó huella en el fútbol peruano. Uno de los más cercanos al popular ‘Pana’ fue Luis Guadalupe, con quien compartió vestuario en Juan Aurich de Chiclayo, y que viajó hasta Panamá para darle el último adiós.

El ‘Cuto’, quien se vio seriamente afectado por la partida del ‘Matador’, recordó la última conversación que sostuvieron, la cual tuvo como tema central la situación del atacante Cecilio Waterman.

En aquel momento, ‘Aquaman’ acababa de fichar por Alianza Lima, siendo muy resistido por un sector de la hinchada, que no lo consideraban un nueve de nivel para pelear el campeonato y disputar la Copa Libertadores. Además, las dudas de la afición ‘blanquiazul’ se habían visto reforzadas con un video de los entrenamientos, en el que el atacante no controlaba bien un balón y erraba un disparo al arco vacío. Por este motivo, el autor de la memorable frase “La fe es lo más lindo de la vida”, decidió consultarle a su excompañero:

“¿Se acuerdan que lo comenzaron a criticar al panameño? Creo que por un video en el entrenamiento en el que falló y se hizo viral. Ya comenzaron a darle, como ahora, cualquier cosa y se arma”, comenzó relatando en Denganche.

El exfutbolista de Universitario, reveló que Tejada defendió a su compatriota, augurando que iba a marcar muchos goles con el cuadro de La Victoria, debido a que se trataba de un jugador de selección.

“Entonces yo agarro, y se me prende el foquito. Fue la última vez que hablé con el ‘Pana’: ‘Mi ‘Panita’, ¿Qué tal el panameño que ha venido, porque acá están que le dan duro?’. Y el ‘Pana’ me dice: ‘Mi ‘capi’, muy bueno, es jugador de selección, va a hacer muchos goles’. Le contesté: ‘Siempre es bueno consultar, porque a veces uno te pregunta y hay que estar preparado para saber que, y más si viene de Panamá'. El ‘Pana’ era voz autorizada, él fue uno de los que abrió las puertas acá para que vengan los futbolistas panameños”, continuó.

En son de humor, el ‘Cuto’ Guadalupe le consultó si Waterman iba a ser capaz de batir los 145 tantos que convirtió el ‘Pana’ en el fútbol peruano, a lo que este contestó que no.

“Entonces yo en broma le digo: ‘Pero no creo que supere la vaya de goles que has hecho tú, y se comienza a reír y me dice: ‘No, eso no creo que me supere, pero de que va a hacer goles, va a hacer goles’”, añadió.

Por último, el nacido en Chincha Alta reveló que se sintió muy complacido cuando Cecilio Waterman le dedicó su primer tanto contra César Vallejo, y le deseó lo mejor, menos este sábado en el clásico contra Universitario:

“Lo está demostrando y me gustó, como es la vida que después hace el gol y se lo dedica al ‘Matador’. Eso para mí es una bendición de Dios, y desearle lo mejor a este muchacho, y que haga goles, pero no el sábado (risas). Al menos sabemos que es un delantero de categoría, de selección, que es lo importante”, finalizó.

¿En cuantos equipos peruanos jugó Luis Tejada?

En sus nueve temporadas en el fútbol peruano, Luis Tejada jugó en un total de cinco clubes. El primero fue Juan Aurich, donde tuvo dos etapas, la primera entre 2010 y 2012, y la segunda entre 2015 y 2016. También pasó por César Vallejo (2014), Universitario de Deportes (2017), Sport Boys (2018) y Pirata FC (2019). En todos consiguió dejar huella, y terminar la campaña como máximo goleador del equipo.