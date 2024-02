Fabio Agostini persiste en coartada de Christian Domínguez y le pide disculpas: “Lo asumo, agarré su carro de 5 a 7″

Fabio Agostini brindó una entrevista desde Brasil a ‘América Hoy’ y se refirió a Christian Domínguez. El modelo español se ha propuesto apoyar al cantante hasta el final, y no dudó en pedirle disculpas por entregarle su auto sin lavar.

Recordemos que Christian Domínguez se citó con Mary Moncada para llevar a cabo su infidelidad hacia Pamela Franco. Como coartada usó a Fabio Agostini, indicando que le había prestado su carro justo a esa hora, de 5 a 7 p.m.

Lo que nunca imaginó es que la tercera en discordia se pronunciaría en Magaly TV La Firme y desmoronaría su versión, poniéndolo al descubierto. Pese a que esta coartada quedó descartada, Fabio Agostini prefiere seguir la corriente y hasta se disculpó con el cantante por entregarle su carro sin lavar.

“De 5 a 7 me prestan carros”, dijo el español generando la risa de las conductoras de ‘América Hoy’. “(¿Por qué no lo lavé?) Eso fue por falta de tiempo no lo entregué como lo debía haber entregado, le pido disculpas al señor Christian. Se me pasó”, acotó Fabio Agostini a manera de broma, pero sin descartar la coartada.

Fabio Agostini sigue respaldando a Christian Domínguez con coartada.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ indicó que tenía mucho cariño a Christian Domínguez y que no tenía nada malo que decir de él. “Yo no he hablado con Pamela (Franco), no me quiero meter ahí. Lo único que puedo decir es que agarré su carro de 5 a 7 y asumo la cagada. Ya lo demás no me quiero meter”, evitando dar mayores detalles sobre la situación que enfrenta el cantante.

Consultado por si conocía a Mary Moncada y Alexa Samamé, mujeres que salieron en Magaly TV La Firme para asegurar que tuvieron intimidad repetidas veces con el cantante, el español señaló: “compartimos los mismos gustos”, tomando con poca seriedad el tema.

Christian Domínguez escribió candentes chats a Mary Moncada y Alexa Samamé. Composición Infobae Perú

Christian Domínguez acepta infidelidad a Pamela Franco

Después que saliera a la luz el ampay de Magaly Medina, donde se le ve al cantante junto a Mary Moncada, Christian Domínguez no tuvo otra opción que aceptar su infidelidad.

A través de una entrevista con las conductoras de ‘América Hoy’, el artista pidió disculpas a Pamela Franco en medio de lágrimas.

“No es fácil perdonar y no creo que eso suceda… Lo único que tengo que pedir, aparte de pedirle perdón a la gente que se ha sentido afectada por mis acciones… Mil disculpas por todo lo que hice, perdí mucho… otra vez. Solo tengo que trabajar y refugiarme en mis hijos, cosa que he estado haciendo estos días. Son los únicos que me dan la fuerza, no puedo descansar, tengo mucha responsabilidad”, señaló Christian Domínguez.

Christian Domínguez hace mea culpa y se dirige a Pamela Franco | América Hoy. América TV

Dicho esto, le dedicó un mensaje a la madre de su última hija. “Discúlpame por haberte matado emocionalmente, por destruir lo que queríamos construir, en un segundo se tira todo abajo por mis errores. Discúlpame por haberte lastimado de esa manera, no solamente a ti, sino también a toda tu familia. Mi familia ya lo sabe, pero no le he pedido disculpas a tu familia y aprovecho la oportunidad para hacerlo”, señaló con la voz entrecortada.

En otro momento, aseguró que no se equivocó solo dos veces, sino varias veces, dejando en claro que engañó a Pamela Franco en continuas oportunidades.

En otro momento, Janet Barboza y Ethel Pozo le preguntaron si era adicto al sexo, tratando de buscar una explicación a sus constantes infidelidades.

“No, no lo he pensado, por ahí no va (adicción al sexo o romance). Estoy en manos del psicólogo. Estoy tratando de curar e identificar, vengo de una familia funcional, con amor, sin agresiones, sin infidelidades, con padres maravillosos. Tengo que saber qué rollo tengo para reconocer el error”, dijo el pasado 5 de febrero.