PNP sin filtro: policía denunciado por violación se desnuda en página de pago que promociona

Hillmer Azaña Alvarado, un suboficial de tercera que en 2021 fue denunciado por abuso sexual, promociona sus desnudos en una página de pago sobre fotografía masculina, donde remarcan que es un integrante de la Policía Nacional (PNP). Infobae Perú comprobó que el agente todavía luce el uniforme de la institución, dos años después de que una sobreviviente lo acusara de violación en Comas.

Patreon es una página donde los usuarios pueden donar dinero mensualmente a creadores de contenido. Choloz, una revista —por la que han desfilado fisicoculturistas y modelos amateurs— que emplea este formato de suscripción a cambio de acceder a desnudos o semidesnudos de los fotografiados.

En un video viralizado el último domingo en la plataforma de X, antes Twitter, el suboficial Azaña se deja ver promocionando el contenido que realizó en diciembre del año pasado. De acuerdo con la descripción, la sesión de fotos fue realizada en Lima. “Los invito a ver mis fotos y las de otros modelos, no dejen de suscribirse”, dice el efectivo mientras toma un baño.

En grupos de Telegram, en los que este medio hizo una inmersión, se registra contenido explícito de otros agentes cuyo contenido ha sido extraído de OnlyFans, una página que también han conquistado los uniformados. El público, en su mayoría, es la comunidad LGBTQI. En algunos casos, incluso, se dejan ver con el emblema de la institución, pese lo prohíbe una directiva firmada en 2017 por el entonces director de la institución, Vicente Romero, exministro del Interior de Dina Boluarte.

El martes, Azaña difundió una imagen en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 19 mil seguidores, en la que aparece con el uniforme policial, aparentemente durante su servicio, pese a que dos años atrás una joven denunció que él la amenazó con su arma y la obligó a entrar a un hotel, donde la ultrajó. El caso fue expuesto en América TV.

“Nunca acepté. Todo fue por amenazas. Me dijo que tenía fierro [pistola] por eso entré. Estaba en pleno shock, en pánico. Se puso detrás de mí y me dijo ‘no te me achores porque tengo arma’. [...] Yo sufro de ataque de pánico y tomo pastillas cuando pasa algo fuerte”, contó la sobreviviente.

La PNP informó entonces que la denuncia fue derivada al Ministerio Público, que el agente había sido citado por disposición fiscal y que el caso sería visto por Inspectoría General de la institución. Azaña no fue localizado en la vivienda que figura en su documento de identidad, citó Perú21.

La disposición N.º 151-2017-SUB-DGPNP, que establece el uso adecuado de las redes sociales de los efectivos, exige “realizar configuraciones de seguridad necesarias [...] para salvaguardar la privacidad personal, y preferentemente mostrar la información personal solo a amigos y familiares”.

“Los integrantes de la institución deben abstenerse de crear, compartir o comentar mensajes con contenido político o que dañen la imagen de la PNP y la intimidad personal, reputación, prestigio y buen nombre” de sus colegas, se lee en líneas posteriores. Asimismo, tienen prohibido el uso “del emblema de la PNP en las redes sociales personales”, ya que es “uso exclusivo” de la institución.

El caso de Jossmery Toledo

A fines del año 2019, la exsuboficial de tercera Jossmery Toledo publicó un video en la misma plataforma social en el que empleó el uniforme policial durante un reto viral, un clip por el que quedó incursa en un proceso administrativo disciplinario por “falta grave”.

El caso produjo la intervención del contralmirante Julio Pacheco Gaige, expresidente y magistrado del Fuero Militar Policial, quien señaló que Toledo sería investigada en la vía administrativa para determinar si su caso podría ser elevado a la Justicia Militar. La expolicía, abogada de profesión, dimitiría al término de la pesquisa, que no le impuso sanción.

Al menos 240 agentes dejaron la PNP a inicios de febrero (124 de ellos fueron suboficiales de segunda y tercera que presentaron su solicitud para abandonar la institución por motivos personales), reveló el excomandante general de la PNP, Jorge Angulo.

La institución se intenta despercudir en medio de denuncias contra algunos de sus miembros, implicados en robos, corrupción o banda delincuenciales, mientras que el ministro del Interior, Víctor Torres, ha adelantado que “todo el peso” de la ley recaerá sobre los “malos elementos”.