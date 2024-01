Policía organiza ‘batallas’ en TikTok en horario de servicio, es criticado por usuarios y responde: “Le doy imagen a la PNP”

Fuente: X

Un agente policial y creador de contenido fue criticado por usuarios de TikTok cuando realizaba una ‘batalla’ en tiempo real con otra streamer durante su horario de servicio, según un clip viralizado este domingo en la plataforma de X (antes Twitter).

Durante la transmisión en vivo, el suboficial Jeysi Villarreal se deja ver a bordo de un vehículo mientras enviaba saludos o interactuaba con los cibernautas. De igual modo, admitió que se encontraba en jornada laboral y replicó a quienes cuestionaban el uso del uniforme oficial para actividades no relacionadas con la institución.

“Que me den de baja, normal, pero de acá a unos meses, [...] en junio todavía. ¿No te da vergüenza utilizar el uniforme para transmisiones? Imagínate, no me da vergüenza para otras cosas, peor será para hacer transmisiones. Y con respecto a la imagen, más bien yo le doy imagen a la PNP. Si fuera feo, fuera mala imagen”, dijo entre risas.

Los desafíos de TikTok solo pueden ser realizados por creadores de contenido que superan los mil seguidores, un requisito indispensable para habilitar la función de lives. Por lo general, se extienden por cinco minutos y el streamer que recibe el mayor número de puntajes es el triunfador. En medio del enfrentamiento, los espectadores pueden enviar regalos al creador favorito.

Captura de video de la transmisión del suboficial Jeysi Villarreal. Foto: TikTok

Anteriormente, el efectivo ya había compartido extractos de otras ‘batallas’, videos de viajes, rutinas de ejercicios o fotos del emblema de la PNP, pese a que lo prohíbe una directiva sobre los lineamientos para el uso adecuado de redes sociales, firmada en 2017 por el entonces director de la institución, Vicente Romero, exministro del Interior de Dina Boluarte.

La misma disposición estable que los efectivos “deben realizar las configuraciones de seguridad necesarias en sus redes para salvaguardar la privacidad personal, y preferentemente mostrar la información personal solo a amigos y familiares”.

“Los integrantes de la institución deben abstenerse de crear, compartir o comentar mensajes con contenido político o que dañen la imagen de la PNP y la intimidad personal, reputación, prestigio y buen nombre” de sus colegas, se lee en líneas posteriores. Asimismo, tienen prohibido el uso “del emblema de la PNP en las redes sociales personales”, ya que es “uso exclusivo” de la institución.

Documento de PNP con disposiciones sobre el uso adecuado de las redes sociales de los efectivos

Antecedente

A fines de 2019, la exsuboficial de tercera Jossmery Toledo publicó un video en la misma red social en el que empleó el uniforme policial para un reto viral, un clip por el que quedó incursa en un proceso administrativo disciplinario por “falta grave”.

El caso produjo la intervención del contralmirante Julio Pacheco Gaige, expresidente y magistrado del Fuero Militar Policial, quien señaló que Toledo sería investigada en la vía administrativa para determinar si su caso podría ser elevado a la Justicia Militar. La expolicía, abogada de profesión, acabaría presentando su dimisión.

“Lamentablemente, los enemigos de los policías son otros policías. Yo misma me retiré porque me iban a buscar el motivo para molestarme. Era acoso laboral prácticamente, así que decidí retirarme para no salir manchada”, dijo en una entrevista años después, devenida en figura pública.