Jossmery Toledo aconseja a Pamela Franco tras ser tildada de amante: “Mejor acéptalo, yo lo asumí”

Jossmery Toledo aconsejó a Pamela Franco sobre su supuesto romance clandestino con Christian Cueva | Magaly TV La Firme. ATV

Jossmery Toledo ha superado el escándalo de infidelidad en el que se vio envuelta en marzo de 2023, cuando fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ besando al futbolista Paolo Hurtado, un hombre casado, en tierras cusqueñas. Tras aprender de sus errores, ahora se siente en la posición de aconsejar a Pamela Franco, quien está enfrentando una situación similar.

Te puede interesar: “¿Viste el ampay con Pamela Franco?”: Difunden nuevas preguntas que ‘América Hoy’ le hará a Christian Domínguez

Sucede que Pamela López, aún esposa del también deportista Christian Cueva, acusó a la cantante de cumbia de haberse involucrado en su matrimonio. Según la empresaria, tenía sospechas de que existía una relación clandestina entre ambos desde fines del 2018, cuando una usuaria le informó que los había visto juntos en Huanchaco, Trujillo.

A pesar de presentar pruebas contundentes y de confrontar a Pamela Franco en una llamada telefónica, la exintegrante de Puro Sentimiento ha negado categóricamente tener algún vínculo con Christian Cueva, afirmando que solo lo conoce como futbolista profesional.

Pamela Franco y Christian Cueva han sido vinculados juntos. Composición Infobae Perú.

“Yo no he estado en Huanchaco jamás. La verdad habla tú con él. Si tú quieres hacer un escándalo por las puras... Tengo la madurez y porque no tengo nada que temer, te digo que lo mejor que puedes hacer es conversar con tu esposo porque no hay nada malo. Seguro él te dará una buena explicación. No me conoce y punto, no tengo nada que ver con él”, fue la defensa de Pamela Franco.

Jossmery Toledo se dirige a Pamela Franco

Este martes 6 de febrero, Jossmery Toledo fue invitada al programa de Magaly Medina para que hablara sobre el escándalo de Pamela Franco. Luego de ver que la ‘Urraca’ estaba presentando nuevas evidencias, la exchica reality no aguantó las risas y le pidió a la cumbiambera que, simplemente, reconociera que fue la amante.

“Mejor acepta el error, acéptalo, asúmelo... Asúmelo, jajaja, yo lo asumí, eso es lo importante”, expresó la exsuboficial de tercera de la PNP, sorprendiendo a Magaly Medina por su sinceridad.

Jossmery Toledo aconsejó a Pamela Franco en plena transmisión en vivo de 'Magaly TV La Firme'. Captura/ATV.

Jossmery Toledo recordó los depósitos bancarios de Paolo Hurtado

Durante la entrevista que concedió a ‘Magaly TV La Firme’, la exchica reality habló sobre las transferencias bancarias que le hacía Paolo Hurtado, cuyos montos ascendían hasta los 4 mil soles mensuales. Según Toledo, el futbolista le depositaba esta cantidad de dinero para que no trabajara y se quedara en casa.

Te puede interesar: Hija mayor de Christian Domínguez se pronuncia y pide que paren los ataques por ampay: “No tengo la culpa”

“Me daba (dinero) porque salió el ampay y yo no trabajaba. Eso fue después del ampay, empecé a trabajar y no le gustaba. Y a mí también me aburría eso. Prefiero no hablar de ese tema porque ya fue, fue un error en mi vida. Yo me equivoqué y lo acepto, él me decía que se estaban separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creí”, mencionó Jossmery Toledo.

Paolo Hurtado estaría preocupado por las evidencias que tiene Jossmery Toledo. (Foto: Captura de IG)

¿Qué le pasó a Jossmery Toledo?

El 21 de marzo de 2023, Magaly Medina difundió imágenes comprometedoras de Jossmery Toledo con el futbolista Paolo Hurtado, quien en ese entonces tenía una relación amorosa con Rosa Fuentes. La modelo peruana llegó a Cusco y se hospedó en el departamento del deportista. Luego, se los vio paseando y besándose en un conocido sitio turístico. Todo esto sucedió mientras el ‘Caballito’ usaba su anillo de casado.