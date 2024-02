Depósitos bancarios, capturas de pantalla y mensajes de WhatsApp: las pruebas que vinculan a Pamela Franco con Christian Cueva

Pamela López acusó a Pamela Franco de pasar un Año Nuevo en Huanchaco con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

El ampay de Christian Domínguez ha perdido relevancia desde que Pamela Franco reveló su separación de Christian Cueva. Desde entonces, la aún esposa del futbolista insinuó que Pamela Franco fue la responsable de su quiebre matrimonial y para respaldar sus afirmaciones, compartió todas las pruebas con el programa de Magaly Medina.

“Quiero hacer de conocimiento que tras una serie de sucesos lamentables que en su momento mostraré con pruebas que involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretende vender una imagen de víctima. Tomé la decisión de terminar mi relación sentimental de más de 12 años con el señor Christian Cueva Bravo. A partir de hoy me desvinculo totalmente de los acontecimientos que en adelante puedan suscitar con él”, se lee en el comunicado de López, publicado el pasado 2 de febrero.

Las pruebas de Pamela López contra Pamela Franco

Pamela López compartió como primera evidencia una captura de pantalla que, aparentemente, muestra a Christian Cueva participando en una llamada grupal con dos personas, cuyos números fueron ocultados. En redes sociales, la identidad de estas mujeres fue rápidamente descubierta: Pamela Franco y Vanessa Pumarica, mejor amiga de la cumbiambera.

“¿Quién hace llamada grupal a quien no conoce? Deja de mentir”, escribió Pamela López en sus historias de Instagram.

Pronto, Vanessa Pumarica salió a decir en ‘América Hoy’ que fue ella quien llamó a Christian Cueva porque son amigos cercanos, quitándole la responsabilidad a Pamela Franco. No obstante, Pamela López le respondió con todo en sus redes sociales, señalando que el futbolista no la tenía registrada en su celular y que jamás la había visto en su casa.

“Las amigas no se niegan, tuve más de 12 años de relación y nunca te vi en mi casa ni en mi entorno, mucho menos sabía de tu existencia. Incluso me dijo que no te conocía. ¿Por qué no te tenía agendada? Cínica”, escribió en su plataforma. Luego, la llamó “alcachofa” por, presuntamente, intentar encubrir a Pamela Franco.

En el programa de Magaly, Pamela López explicó que, luego de discutir con el futbolista, este se fue con sus amigos a almorzar. Regresó en estado de ebriedad en la madrugada y ella aprovechó su estado para revisar su celular, descubriendo así que había estado en una llamada grupal con Pamela Franco y Vanessa Pumarica, y que le había transferido S/280 a la cantante. Esto sucedió el 31 de enero de 2024.

Según el relato de Pamela López, el deportista no supo qué decirle cuando le pidió explicaciones por lo que había visto en el celular. Por eso mismo, la empresaria decidió escribirle a Pamela Franco, haciéndose pasar por el popular ‘Aladino’. “¿Estás? Es urgente, contesta. Te llamo, mejor”, le dijo vía WhatsApp. La cumbiambero aceptó la propuesta, revelando así un supuesto vínculo con Christian Cueva.

Pamela Franco y Christian Cueva se hablaban desde el 2018

En la llamada telefónica, Pamela López encaró a Pamela Franco y le hizo saber que había revisado el celular de Christian Cueva, encontrando que tenía un chat con ella que data desde el 2018. “Este tema no es nuevo. Necesito de tu boca de dónde conoces a mi esposo”, le dijo. La expareja de Christian Domínguez respondió nerviosa: “No tengo nada que ver con él”.

Pamela Franco tampoco quiso contestar por qué Christian Cueva le había hecho un depósito de S/280 luego de la llamada grupal.

¿Pamela Franco y Christian Cueva se vieron en Trujillo?

De acuerdo con Pamela López, el 31 de enero de 2018, en vísperas de Año Nuevo, Christian Cueva no quiso pasar las fiestas con su familia y se fue a una fiesta con sus amigos de barrio. Al día siguiente, el 1 de enero de 2019, una persona le informó que había visto al futbolista en compañía de Pamela Franco en Huanchaco, departamento de Trujillo.

“Ayer estuve en Huanchaco y vi que Pamela Franco de Alma Bella estaba con tu esposo. Esa mujer es una zorra barata, todos los que estuvimos ahí vimos. Ella es de mi barrio en Chimbote y todo el mundo le dice que está con tu esposo”, se lee en la captura.