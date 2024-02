Delegado de Alianza Lima cuestionó apelación de Universitario por Alex Valera y citó el reglamento: “¿Insultar no es un agravio fuerte?”

'Tito' Ordóñez, delegado de Alianza Lima, cuestionó apelación de Universitario y citó el reglamento.

A tan solo cuatro días del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el enfrentamiento se viene realizando fuera de las canchas. Y es que está la duda de si Alex Valera o Ángelo Campos estarán disponibles porque arrastran cuatro fechas de suspensión por acciones que ocurrieron el año pasado. En ese sentido, ‘Tito’ Ordóñez, delegado del club ‘blanquiazul’, cuestionó la apelación que presentaron los ‘cremas’ para la habilitación de su delantero en este crucial partido y citó el reglamento para asegurar que no debería rebajarse la sanción.

“Reglamento Unico Art 34.- Suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción: La Comisión de Justicia PUEDE considerar suspensión parcial de ejecución de sanción si se ha cumplido el 50% de la sanción teniendo en cuenta MUY ESPECIALMENTE ANTECEDENTES DEL SANCIONADO”, escribió en primera instancia en su cuenta de Twitter.

Para complementar esta información, el directivo de la entidad ‘íntima’ hizo hincapié en que el delantero peruana cuenta con varios antecedentes de esa índole, por lo que en su caso no aplica una eventual reducción del castigo. “Alex Valera tuvo varias expulsiones en el 2023. La suspensión parcial es una gracia de la Comisión Disciplinaria, NO UNA OBLIGACIÓN CONCEDERLA. El texto indica PUEDE, no indica DEBERÁ (en otras palabras es voluntad y decisión de La Comisión Disciplinaria)”, acotó.

Alex Valera ha tenido que limitarse a solo entrenar con Universitario en el inicio del 2024. - créditos: Universitario

Ahí fue cuando ‘Tito’ Ordóñez criticó que Universitario haya decidido acudir a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol para rebajar la sanción de Alex Valera, quien ya cumplió dos de las cuatro jornadas que se le otorgó por haber insultado al árbitro Edwin Ordóñez, que lo expulsó en el duelo ante Deportivo Municipal el 16 de abril del año pasado. Luego de la contienda, el atacante descargó su furia ante los medios de comunicación y le dedicó fuertes palabras al colegiado.

“¿Decir ‘hijo de p...’ por medios de comunicacion a un árbitro no es un agravio muy grave? ¿Debe reducirse la sanción a dos fechas? Hacia el futuro, todos los jugadores sabrían que esos insultos gravisimos solo son dos fechas de suspensión?”, objetó el dirigente.

Alex Valera tuvo duros adjetivos para árbitro que lo expulsó en Universitario vs Municipal por Liga 1.

Por ahora, la administración liderada por Jean Ferrari espera que ‘Valegol’ pueda estar disponible para el trascendental partido contra Alianza Lima el sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional de Lima y se disputará por la fecha 3 del Torneo Apertura. Las máximas autoridades del campeonato local no han emitido una respuesta aún, aunque tampoco se conoce cuándo lo harán.

Sanción a Ángelo Campos

Por otro lado, el delegado de Alianza Lima admitió que desde el club presentaron una apelación para anular el castigo de Ángelo Campos. El arquero recibió una multa de parte de la Comisión de Justicia de la FPF por el reclamo que ejecutó Universitario después de ver que levantó una banderola en la final ida de la Liga 1 del 2023, haciendo referencia en una provocación a sus hinchas en el estadio Monumental.

Frente a este panorama, ‘Tito’ Ordóñez consideró que el caso del ‘Mono’ es diferente al de Alex Valera, ya que no cuenta con antecedentes negativos. “Alianza Lima presentó hace mas de 70 días una apelación a las cuatro fechas de Ángelo Campos. Hasta el momento no hay pronunciamiento de Comisión. No vamos a pedir suspensión de la sanción, bajo ningún concepto hubo incitación a la violencia, Ángelo no registra antecedentes negativos en el 2023″, señaló en la misma red social.

Como el mismo caso de Alex Valera, la resolución por el caso de Ángelo Campos aún no sale a la luz. Cabe la posibilidad de que la FPF decida aplazar su dictamen para fechas posteriores al clásico. Esto se conocera en los próximos días.