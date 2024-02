Aeropuerto Jorge Chávez: pasajeros alertan cancelación de varios vuelos hacia Cusco

La noche del martes 8 de febrero, varios pasajeros que tenían vuelos programados en rutas nacionales desde el Aeropuerto Jorge Chávez expresaron su indignación por la cancelación repentina de sus vuelos, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los usuarios que se encontraban en el principal terminal aeroportuario. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha aproximado para ofrecer una solución al problema.

Te puede interesar: Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: Los hechos detrás del retraso de vuelos que afecta a miles de pasajeros

Entre los afectados se encuentra en su mayoría a viajeros que buscan visitar la ciudad de Cusco; ellos tenían vuelos reservados con la aerolínea Sky. En principio, se les había informado que su vuelo, programado para las 5:15 a.m., había sido reprogramado para las 4:15 p.m. Sin embargo, esta hora de salida también fue postergada sin una hora definida. Recientemente, se les ha comunicado que el vuelo ha sido cancelado.

Una ciudadana peruana denunció en América Noticias que le han cambiado la salida del vuelo hasta tres veces. La respuesta que les dio la aerolínea fue que regresen al counter para que conozcan en qué fecha les reprogramarán su viaje.

Te puede interesar: Presidente de Corpac renunció en medio de retrasos de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez

“Yo tenía mi compra con anticipación para hoy 5:15 a.m. y en realidad me reprogramaron para las 4:15 p.m., llegando 4:15 p.m., oh novedad, también se retrasó para las 6:00 p.m.. Luego, a las 6:00 p.m. (nos dijeron que) no, para las 7:00 p.m.. A las 7:00 p.m. trataron de barajarla dándonos una gaseosa con una bolsa de plátanos porque ni para las papas creo que tienen y nos indican ahí recién ‘no, ya se canceló su vuelo, regresen al counter para ver cuándo les reprograman”, señaló la pasajera, quien iba acompañada de un menor de 8 años.

Finalmente, le indicaron que su nuevo vuelo saldría a las 4:00 p.m.. La persona afectada fue a reclamar a la aerolínea para que les repongan el gasto que hizo en alimentación y transporte durante el tiempo que tuvo que esperar a que su vuelo despegue.

Personas aguardan reprogramación de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito: Marilyn Corrales/Infobae Perú

Otras dos ciudadanas españolas estaban entre los pasajeros afectados por la cancelación de los vuelos hacia la ciudad imperial. Manifestaron su frustración por la falta de comunicación tanto por parte de la aerolínea como de Corpac, la entidad responsable del aeropuerto, respecto a la situación de los vuelos programados para el día siguiente.

Te puede interesar: Ministro de Transportes afirma que tomará 2 meses resolver definitivamente problemas con controladores aéreos de Corpac

“Hablamos en representación de un grupo de 7 amigas, que venimos desde Sevilla, España. Venimos a pasar turismo y nos afecta en la medida de que teníamos un vuelo. Teníamos viajes; teníamos reservado para mañana ir a Machu Picchu, para ir a Cusco funciones programadas. Todo pagado, todo reservado. Ahora todo se ve retrasado e interrumpido por la mala gestión de esta empresa, que al final no nos asegura nada”, precisó.

También denunciaron que desde hace tres días vienen reprogramando vuelos por cuestiones climáticos y fallas en los aviones.

Recordemos que el pasado 2 de febrero, más de 100 pasajeros quedaron atrapados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez después de que varios vuelos sufrieran retrasos y, en algunos casos, fueran cancelados.

El problema principal se centró en el área de salidas e ingresos para vuelos nacionales, donde numerosas personas han estado esperando durante toda la noche en busca de información oficial sobre las causas de los retrasos. Se especulaba que esto se debía a una nueva política implementada por CORPAC con respecto al flujo de aeronaves.

En un comunicado emitido ese día, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) explicó que habían aumentado los tiempos de separación entre los vuelos, lo que estaba afectando la regularidad de las operaciones aéreas en todo el país. Esto conllevaba demoras en el flujo de llegadas y salidas de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Los principales sindicatos aeronáuticos alertaron que esta política de separación de vuelos por parte de CORPAC estaba generando retrasos en las salidas, que oscilaban entre los 30 minutos y las tres horas. Esto había afectado a 120 vuelos y a un total de seis mil pasajeros, especialmente en ciudades como Ayacucho, Cajamarca, Jauja e Ilo.

Expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por el Directorio de CORPAC, la DGAC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Gobierno en general por la seguridad de las operaciones aéreas. Sin embargo, instaron a que se tomen medidas correctivas de manera efectiva y rápida, priorizando el bienestar y las necesidades de todos los peruanos que necesitan viajar en avión