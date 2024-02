Fonavi 2024, lista 1-19: revisa tu devolución en Banco de la Nación con DNI en este LINK

Quienes no cobraron anteriormente y pertenezcan a las listas 1 a la 19 podrán cobrar una devolución parcial del Fonavi en el Banco de la Nación. - Crédito Composición Infobae/Paula Elizalde/Fenaf Perú

El grupo de pago de la lista de beneficiarios 20 del Fonavi, empezó a cobrar la devolución de sus aportes el pasado diciembre del 2023. Pero entonces se criticó que varios fonavistas que no habían accedido a estos montos antes no estaban incluidos.

Esto sucedía porque muchos estaban incluidos en lista de beneficiarios anteriores (hubieron 19 grupos antes), y en su momento no cobraron sus aportes. Sin embargo, gracias a la coordinación de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) en la Comisión Ad Hoc, ahora estos fonavistas podrán cobrar su pagos este febrero en el Banco de la Nación.

Esto no debe confundirse con un grupo nuevo de pago. ”Lo de hoy es la activación de un pago parcial a los que no pudieron cobrar a pesar de ser parte de grupos anteriores. No es un grupo de pago. Es por ello que no necesito la resolución administrativa que normalmente se publica en el diario El Peruano”, señaló Jorge Milla, representante del Fenaf Perú a Infobae Perú.

Fonavi: LINK para consultar si cobro la devolución a listas del 1 al 19

La Secretaría Técnica del Fonavi ha habilitado en su portal un apartado para que los beneficiarios de las listas de pago 1 a la 19 y que no cobraron su devolución anteriormente puedan acceder a estos montos en el Banco de la Nación.

Así podrás consultar esta información en el portal web del Fonavi:

Fonavi : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ Ingresa a este enlace del

fonavistas pendientes de cobro de los Grupos de Pago N° 1 al 19 : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/index.jsp Entra al apartado 6, para

Escoge el DNI o tipo de documento y digita el número

Ingresa el código captcha para validar que no eres un bot

Listo. Se te informará en la pantalla sobre la situación de tu cobro.

Fonavistas del grupo de pago 20 aún pueden cobrar

Asimismo, la Secretaría Técnica del Fonavi ha informado que ya se encuentra disponible la consulta del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad) para todos aquellos beneficiarios que están incluidos en el Grupo de Pago N° 20 del Padrón Nacional de Fonavistas del Perú. Esto se puede consultar ingresando al siguiente link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/index.jsp

También se encuentra disponible la posibilidad de que los herederos puedan consultar el trámite de devolución que han iniciado ante el Banco de la Nación. Como se sabe, hay un grupo de beneficiarios que cobran los aportes que sus familiares realizaron al Fondo Nacional de Vivienda en su momento.

Así, los deudos de aportantes del Grupo de Pago N° 20 del Padrón Nacional de Fonavistas del Perú, pueden consultar su trámite, ingresando el documento de identidad (DNI) del titular en siguiente link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic4/index.jsp.

Regístrate para tu devolución Fonavi futura aquí

Si eras parte del Fonavi, puedes registrarte en el portal (también puedes hacerlo si tenías un familiar que aportó a este fondo del Estado):

regístrate en la página del Fonavi: Primeroen la página del Fonavi: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/tempPopup.jsp

Luego, cliquea en “Crear usuario”, al medio, en la parte inferior de la página.

Llena tus datos, así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista).

formulario 1 virtualmente: Así, se te permitirá rellenar elvirtualmente: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/index.jsp

Esto necesitas saber para llenar el formulario 1 virtualmente:

Información personal : datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar apellidos y nombres completos , como lo solicita la página. Colocar la fecha de nacimiento y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la ubicación actual .

También debes ingresar el número de teléfono personal y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior.

En ese punto, suministrar el historial laboral . Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Al final, podrás agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

Banco de la Nación anunció pago del Fonavi 2024

El Banco de la Nación (BN) emitió un comunicado para los fonavistas “beneficiarios de los grupos N° 1 al 19 que no cobraron oportunamente la devolución de sus aportes”.

“Verifica la reactivación de tu devolución en el siguiente enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe. Recuerda que todo trámite es gratuito”, señaló la entidad