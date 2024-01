Se revela CERAD del grupo 20 de Fonavi 2024: entérate cómo utilizarla

Fonavistas del grupo 20 de pago pueden descargar su CERAD. Foto: Andina

En diciembre de 2023, el Gobierno emitió la normativa que posibilita el inicio del proceso de reembolso a los antiguos contribuyentes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

A partir de ello, la Comisión Ad Hoc quedó facultada de empezar, luego de varios años de lucha, la devolución parcial de aportes a fonavistas que pudieron acreditar sus aportes monetarios como también a quienes solo se les pudo acreditar periodos de aportes. Los beneficiarios en esta primera parte son quienes integran el grupo de pago N° 20.

Esta mañana se pudo conocer que los fonavistas que conforman esta lista ya pueden acceder a su Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (CERAD) a través de esta página web de la Secretaria técnica. ¿De qué trata este documento?

¿Qué es el CERAD y para qué sirve?

Según la ingeniera Patricia Serpa, supervisora de plataforma de la Secretaria Técnica del Fonavi, el CERAD es como una constancia que incluye toda la información del fonavista sobre el dinero aportado, el tiempo transcurrido y cuánto percibirá en este proceso.

“El CERAD es el certificado de reconocimiento de aportes de los fonavistas. Es el detalle de lo que se les está reconociendo de acuerdo a lo que nosotros hemos podido verificar con las fuentes”, explicó Serpa a Andina.

Más beneficiarios fonavistas cobrarán en enero del 2024. Foto: Infobae/Andina

Sin embargo, este documento no es requisito para el trámite de la devolución, ya que únicamente su función es informativa y se quedará con el aportante.

Los fonavistas a los cuales no se les reconoció el total de sus aportes, pueden adjuntar documentación probatoria e impugnar el CERAD emitido, como el caso de un fonavista pese a aportar durante 12 años, solo recibió 46 soles en el Banco de la Nación.

Aunque se saluda la medida, otros fonavistas que forman parte de listas anteriores (del 1 al 19) reclaman que el CERAD debería estar disponible.

¿Cómo obtener el CERAD?

Para acceder a este certificado, debe estar inscrito mediante el Formulario N.º 1 (con los datos de identificación e historial laboral) a través del siguiente enlace y en las opciones “Regístrese en el Sifonavi”, así como el de “Registro de Periodo Laboral – F1″.

Luego debe proceder a la presentación del Formulario N.º 1, con el registro de su Historial Laboral a través de la web de la Secretaría Técnica del Fonavi.

Tras dicho procedimiento, la comisión emitirá el CERAD a los fonavistas que hayan sido incorporados al Padrón de Beneficiarios de manera virtual en la mencionada web . Se puede acceder a través de su clave SIFONAVI. Además, el beneficiario puede recoger su CERAD a través de las plataformas de atención al fonavista a nivel nacional.

De acuerdo con la Asociación de Fonavistas del Perú, los dirigentes y representantes en la Comisión Ad Hoc brindarán información, mañana miércoles a partir de las 10:30 a.m. en la Plaza San Martin, sobre aquellos beneficiarios mayores de edad que no salieron en la última lista, pese a no haber cobrado ni un sol en anteriores devoluciones.

Así puedes revisar cuánto te toca cobrar el Fonavi según el cronograma con último digito del DNI. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

“En dicha plaza histórica para los fonavistas también se estará informando sobre la activación de pago parcial a 71.400 fonavistas y sus deudos que no pudieron cobrar pese a ser parte de las listas de pago parcial del 1 al 19″, señaló la representación fonavista.

“El próximo grupo de pago ya se viene trabajando, así como la demoras en la inclusión de los 338.000 fonavistas, a los cuales no se puede permitir la exclusión, porque como ya se ha venido demostrando, dichos fonavistas no fueron beneficiados de dinero del Fonavi, cuyo fondo es su propiedad. A Nadie, según el Art N° 70 de la Constitución Política, se le puede confiscar su propiedad”, indicaron.

Fonavi: ¿cómo saber si estás registrado en el padrón?