El emotivo mensaje que le dedicó Ernesto Pimentel a Leslie Moscoso tras denunciar a su expareja por tocamientos indebidos contra su hija

Leslie Moscoso vive uno de los momentos más difíciles de su vida, y Ernesto Pimentel, su tío, no ha dudado en brindarle su apoyo en todo sentido. La actriz cómica y bailarina acusó recientemente a su expareja de maltrato y de tocamientos indebidos contra su hija, quien hoy en día tiene 19 años.

En una entrevista con Magaly Medina, Mayle Manrique Moscoso reveló que sufrió acoso de parte de José Cortéz desde los 12 años, hecho que calló por temor y recién tiene el valor de gritarlo con el fin de que se haga justicia.

En conversación con Infobae Perú, Ernesto Pimentel reveló que le tomaron por sorpresa estas declaraciones, tanto de Leslie Moscoso como de su hija. “Ella ha mostrado una realidad que pone en evidencia lo que ocurre en la interna de muchos hogares. Una de las cosas que yo le he dicho es que estoy muy orgullosa de Leslie y que aplaudo su valor y el de Mayle“, indicó el creador de la chola Chabuca.

Ernesto Pimentel brindó todo su apoyo a su sobrina Leslie Moscoso, quien acusó a su expareja de maltrato. La Linares/ Magaly TV La Firme

El conductor de TV resaltó la importancia de no quedarse callado, sobre todo para sobrellevar el difícil momento y tomar una medida en beneficio de la persona afectada.

“Siento que lo más importante es mostrarle a las familias que hay que romper el ciclo del silencio, y que eso no te va a hacer que no te duela, pero al menos te va a hacer decir, ‘me tocó, no tengo la culpa, y tengo que salir adelante’”, acotó el artista.

Notaba rara a Leslie Moscoso

El comediante y conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ confesó que previo a estas declaraciones, la actriz cómica le contó que se iba a separar, y que le llamó mucho la atención el comportamiento que tenía en el programa. “Yo la abrazo, no solo porque es mi compañera de programa, sino que todo el mes de noviembre y diciembre, ella no ha estado como conectada, como que no quería estar. Era una situación muy inestable y de vacío”, contó Ernesto Pimentel, remarcando que “era una cosa evidente” que algo le estaba pasando.

Leslie Moscoso denunció a José Cortez. (Foto: Captura de IG)

El también cantante señaló que se encuentra en comunicación con su sobrina, aún más a raíz de esta denuncia, y que si ha decidido hablar al respecto es porque el tema es público.

“A Leslie mi solidaridad, mi respeto, mi cariño y mi apoyo por siempre. (...) Yo quiero que sepa que no está sola y que lo que está pasando no es su culpa”, sentenció Ernesto Pimentel.

¿Quién es Leslie Moscoso?

Leslie Moscoso es hija del primo hermano de Ernesto Pimentel. Además, es su padrino. Moscoso es una conocida bailarina que logró consolidarse rápidamente al ambiente humorístico, mientras que a la par cursaba su carrera de Derecho en la Universidad San Juan Bautista, la cual culminó satisfactoriamente. Formó parte de la agrupación Muñecas de la Tele y tuvo apariciones en el programa Risas de América.

Hoy en día, Leslie trabaja junto a Ernesto Pimentel, en El Reventonazo de la Chola. El comediante brindó estas declaraciones en medio del marco de la promoción de su concierto, donde celebrará los 30 años de trayectoria de su entrañable personaje, la chola Chabuca.

