Carlos Galdós opina acerca de los casos de infidelidad de Christian Domínguez: “Yo creo que él es la víctima”

Carlos Galdós analiza infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco. (Video: Honestidad Brutal - Carlos Galdós).

Carlos Galdós utilizó su programa “Honestidad brutal”, en su canal en Youtube, para dar a conocer su perspectiva acerca del caso de Christian Domínguez, quien nuevamente se ve involucrado en un caso de infidelidad. El locutor de radio alegó que el cantante es una “víctima de su vida”, esto debido a la inestabilidad psicológica por la que estaría pasando.

Las imágenes que fueron publicadas en “Magaly TV La Firme” demuestran que Christian Domínguez protagonizó, nuevamente, un escandaloso incidente de infidelidad, al involucrarse con Mary Moncada, en una situación bastante comprometedora. Todo esto ha causado indignación en el público, ya que el cantante mantenía una relación de cuatro años con Pamela Franco, madre de su última hija; pero también porque no es la primera vez que el cumbiambero pasa por esto, ya que casi todas sus relaciones han terminado por un caso similar.

Carlos Galdós comenta sobre los patrones en la vida de Christian Domínguez

Teniendo en cuenta tos patrones previos del cantante, Galdós, locutor de Radio Oxígeno, ha profundizado en su comportamiento, afirmando que es una persona “dañada” y que debe ser profundizado por un especialista, ya que podría estar relacionado con un episodio en la infancia del cantante, que puede ser relacionado con sus padre, de baja autoestima u otro.

“Christian Domínguez es una víctima en todo esto que está ocurriendo. No me odien por favor, tranquilos. A mí me parece que Christian Domínguez es la víctima de su vida. Me parece que es la víctima de una gestión de sus padres o de algo en su infancia que lo lleva a ser el adulto que es hoy”, afirmó el locutor.

Pamela Franco le envía un mensaje a Christian Domínguez tras su engaño con Mary Moncada. | captura/América TV/ATV

Galdós comentó que todas las personas responden a un modelaje, de los padres, de cuidadores u otras personas de nuestro entorno que llenaron nuestro “disco duro” con información que se almacena en el inconsciente y que, en algún momento, se manifiesta en nuestra vida.

“Cristian Domínguez tiene obviamente una herida. Eso te lo va a decir cualquier especialista. He hablado con tres especialistas en lo que va esta semana en la radio, uno de ellos es José Baldeón, psicoterapeuta, y otra es Mónica González, terapeuta. Ambos coinciden que él es producto de lo que metieron en su disco duro de niño, de lo que vio e interpretó”, explicó Galdós.

Sin embargo, Carlos Galdós señaló que si bien el cantante puede tener temas de inseguridad, poco amor propio o necesidad de reforzar el amor a cada rato, no significa que no pueda cambiar el patrón. “Todos en la vida podemos reformatear el disco, si no seríamos unos animalitos”, comentó.

¿Qué podría hacer Christian Domínguez para cambiar sus patrones de infidelidad?

Frente a ello, según explica el locutor de radio, el cantante sí puede cambiar, pero para ello, tendrá que vivir un fuerte dolor que lo haga reaccionar. “¿Qué podría hacerlo cambiar? ¿Qué puede hacer cambiar a una persona que desde su dolor, desde su herida, genera dolor? Porque es un hombre indudablemente herido, si no pregúntale a sus ex”, afirmó.

Carlos Galdós opina sobre el patrón de infidelidades que ha tenido Christian Domínguez. (Video: Honestidad Brutal - Carlos Galdós).

“Hay un patrón en su vida, pero lo que puede hacer cambiar a este pata es que la experiencia sea tan dolorosa para él, el golpe, el choque, sea tan doloroso, tan fuerte, que en algún momento la pérdida, que él mismo genera (como perder una familia), le genera tanto dolor que él diga ‘hasta aquí no más’. Ahí comienza tu nueva historia”, afirma Galdós.

Según comenta Carlos Galdós, parece que hasta el momento “este golpe fuerte” no le ha llegado a Christian Domínguez. “Todavía no le ha llegado la gran lección, ese quiebre en su vida. Eso que lo tumbe, que lo lleve al piso, al abismo, que lo haga sentirse una basura de la humanidad. Eso que lo haga preguntarse por qué yo soy así y es seguro que eso lo va a llevar a la historia inicial”, manifestó.

El locutor de Radio Oxígeno señala también que, luego de este choque que podría presentar alguien como Christian Domínguez, la segunda etapa sería saber qué hará frente a ello. “La segunda pregunta sería ‘¿y ahora, qué puedo hacer yo para cambiar esto que no me está haciendo feliz?’, o sea, esta dinámica de ‘estoy con alguien, rompo un acuerdo’, porque esa es una infidelidad, romper un acuerdo de fidelidad que tiene conversado con otra persona, ahí empezará su gran cambio”, dijo Galdós, afirmando que no está buscando justificar al cantante de cumbia.