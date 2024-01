Mary Moncada tildó de ‘Good time’ a Christian Domínguez: “Estoy soltera, no le estoy haciendo daño a nadie”

El ampay de Christian Domínguez con rubia en su camioneta. ATV

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente del programa ‘Magaly TV La Firme’ de Magaly Medina, se desató un nuevo escándalo que involucra al reconocido cantante de cumbia, Christian Domínguez. En medio de un ampay sorprendente, donde las cámaras de la urraca captaron al artista compartiendo la misma camioneta que horas antes había sido testigo de la escena familiar con Pamela Franco y su hija, para luego ser ampayado con una rubia mujer.

Ante ello, la mujer identificada como Mary Moncada de 35 años, no tardó en romper su silencio y ofrecer detalles reveladores sobre el encuentro con el cumbiambero. Ella confirmó en entrevista inédita la infidelidad de Christian, admitiendo que “Pasó lo que tuvo que pasar” para la prensa del programa de la ‘urraca’ este 29 de enero.

Moncada describió la situación con mucho humor, resaltando la habilidad del cantante para evitar ser visto, ya que es muy conocido en el ambiente local. “Él no podía salir del carro en ningún momento. Su miedo es que todo el mundo lo conoce, obviamente no podía bajar del carro. Es hábil, es flexible el muchacho”, compartió entre risas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Con una actitud madura, la joven aclaró que, aunque ella no ocultaría la verdad, es probable que Domínguez intente negar el encuentro, es por ello que deja en claro que ella es una mujer soltera. “Soy una persona adulta, asumo lo que hago, estoy soltera, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado, ni me ha interesado”, afirmó con determinación.

Asimismo, la rubia también compartió cómo se gestó su último encuentro con Domínguez y reveló detalles sobre la relación que mantenían, destacando que él la llamaba con términos cariñosos, aunque para ella era solo un pasatiempo. Es por ello, que la mujer lo tildó de ‘Good time’ o un buen momento.

En medio de estas declaraciones, Mary Moncada dejó claro que está asumiendo la responsabilidad de sus acciones y que, desde su perspectiva, la única persona que está actuando mal es el propio Domínguez. Además, la mujer de 35 años asegura que no alberga sentimientos por el cantante de cumbia, que está ajena a su vida, y que ambos simplemente disfrutaron de un buen momento como adultos. ”Esta última vez que yo fui, yo no le escribí, él me escribió y me mandó un mensajito para vernos”, refirió.

“Para mí era como el good time y bye”, rmencionó Mary sobre Christian. “Yo estoy dando la cara, no voy a mentir, acá la única persona que está actuando mal es él”, finalizó.

¿Quién es Mary Moncada, la mujer con la que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco?. (Composición: Infobae)

Christian Domínguez y la última publicación que compartió con Pamela Franco antes del ampay

La tarde y lo que quedaba del 29 de enero, prometía ser de alegría y para Christian Domínguez y Pamela Franco, quienes compartieron un momento de complicidad en las redes sociales horas antes del polémico ampay que protagonizaría el cantante de cumbia en el programa de Magaly Medina.

En una publicación conjunta, ambos artistas sonreían con los afortunados ganadores de un sorteo de un celular de alta gama, mostrando una imagen de felicidad y camaradería. Nada parecía presagiar el giro inesperado que tomaría la noche para Domínguez.

La imagen compartida revelaba una complicidad aparentemente genuina entre la pareja, ajena al escándalo que se avecinaba tras la difusión del ampay que era protagonista el cumbiambero con Mary Moncada.