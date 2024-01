Mary Moncada confiesa cómo conoció a Christian Domínguez y revela chats: “Empezó a coquetearme, y le seguí el jueguito”

Christian Domínguez y la coartada para engañar a Pamela Franco e ir al encuentro de Mary Moncada. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Tras la difusión del polémico ampay en ‘Magaly TV La Firme’ el 29 de enero, donde el cantante Christian Domínguez es el protagonista, la mujer rubia implicada, Mary Moncada, no dudó en compartir detalles sobre sus encuentros con el cantante con Magaly Medina. Como se sabe, el conductor tenía una buena relación con Pamela Franco, madre de su última hija.

Ante ello, Magaly mostró el informe que preparó su producción con las declaraciones de la rubia, donde comentó que ambos se conocieron a mediados de 2023, en una presentación del conductor de ‘América Hoy’. Según la joven, en un principio dijo desconocerlo, pero se quedó impactada de lo atractivo que era tras verlo en el escenario.

Según Mary, durante una salida con su familia, fue donde él comenzó a coquetear con ella desde el escenario. La rubia admitió haber seguido el juego y que Christian le proporcionó su número personal después del evento.

Christian Domínguez: Mary Moncada confiesa cómo fueron sus primeros encuentros. (Composición: Infobae)

“A él lo conocí en junio, fui a un lugar con mi familia, estábamos sentadas adelante y mi mamá me dijo, ‘mira es Christian’. Él me empezó a coquetear, le seguí el ‘jueguito’, él desde el escenario, yo de mi asiento. La verdad es que él es guapo”, sostuvo en un inicio la mujer que trabaja como gerente de marca en un banco importante de La Florida.

Mary incluso proporcionó como evidencia de su encuentro con Domínguez un video que ella misma grabó el día de la presentación del cantante. En el video se puede ver cómo ambos mantienen contacto visual y los flirteos no cesan mientras este se contorneaba al ritmo del popular ‘Gusano’. “Yo que estoy acostumbrada a ver a los gringos, secos, que no bailan, verlos sin polo, tenía calor”, acotó la rubia entre risas tras entrevista para Magaly Medina.

Esto no termina ahí, ya que después de finalizada la presentación, alguien del círculo cercano al actor se acercó a la joven para pedirle su número personal, porque el conductor estaba muy interesado en contactarla, y ahí es donde comienza todo.”Se lo di. Al principio, los primeros mensajes eran de la persona que me pidió mi número. Luego él me invitó a otro evento, donde me dio su número personal”, acotó.

La segunda reunión ocurrió en junio del año pasado en la ciudad de Chepén. En las imágenes suministradas por la fuente, se aprecia cómo él la mira y le entona la canción “cuando te enamoras”. “Pasó lo que tuvo que pasar, dos personas adultas, la pasamos bien, yo siempre obtengo lo que quiero. Nos comunicamos de vez en cuando, él me preguntaba cuándo venía a Lima, nos mandábamos fotitos y nos contestamos cuando se podía, no todo el día, obviamente”, aseveró Mary Moncada.

Magaly Medina ampayó a Christian Domínguez siéndole infiel a Pamela Franco

Magaly Medina momentos antes de su ampay

Hace poco, Magaly Medina utilizó sus redes sociales para comunicar que el protagonista de su anunciado ampay no sería el futbolista Jesús Barco, a pesar de haber finalizado su relación con Melissa Klug, ya que reveló que el protagonista era Christian Domínguez. “Ya faltan unas pocas horitas, pero todavía no me ha sacado el ampay y hay víctimas, por qué se autoincriminan, cómo será que tienen la conciencia de cochina...”, dijo la urraca a través de sus historias de Instagram.

En ese sentido, negó que el personaje de su ampay sea Jesús Barco. “Tengo que decirlo, para los chimosos, no es y ya terminó su relación, la Melissa, bueno, la conciencia, los delata”, mencionó la comunicadora.