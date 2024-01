Alberto Fujimori dice que “puede morir en forma súbita” para evitar detención domiciliaria por caso Pativilca

Alberto Fujimori indique que en cualquier momento podría sufrir un infarto (Canal N)

Durante la audiencia en la que se evaluó el pedido de detención domiciliaria por el caso Pativilca, el exdictador Alberto Fujimori aseguró como parte de su defensa ante el requerimiento fiscal que “puede morir en forma súbita” por los múltiples padecimientos que adolece.

“En uno de los informes médicos se menciona muerte súbita. ¿Puede haber muerte súbita? Sí, señor magistrado, paro cardiorrespiratorio. Me han hecho la prueba y estoy sujeto a eso. ‘Fujimori puede morirse en forma súbita’. Pero, claro, se dice clínicamente estable. Estable estoy en estos momentos: no tengo arritmia, no me falta oxígeno porque estoy oxigenado. Estoy clínicamente estable, pero eso no quiere decir que no sufro graves enfermedades”, dijo Fujimori.

Según el exmandatario, debido a su avanzada edad y los padecimientos médicos que arrastra, una eventual detención domiciliaria sería “más que una prisión preventiva”.

“Yo pienso que el día de hoy que, a través de este pedido fiscal, se está vulnerando mi derecho a la libertad y mi derecho constitucional a la protección a la salud, al artículo sétimo, Constitución que yo he promulgado. Siento que está siendo vulnerado estos derechos. Eso sería totalmente inconstitucional y contraria a mi salud”, apuntó.

Seguidamente, Alberto Fujimori alegó que en el escenario de que el juez acceda al requerimiento de la Fiscalía, ello conllevaría un “deterioro de mi salud y un acortamiento de la vida, agravamiento de mi fibrilación auricular y de la fibrosis”. “Es totalmente absurdo y contrario a los principios constitucionales a la libertad y a la salud”, reiteró.

Fujimori niega fuga

Uno de los supuestos de la Fiscalía para solicitar la variación de comparecencia simple a detención domiciliara contra Alberto Fujimori es una probable fuga. Sin embargo, el expresidente negó que vaya a sustraerse de la acción de la justicia a raíz de que es oxigeno dependiente desde hace 3 años.

“Por lo menos debo estar con oxigeno 12 horas al día. ¿Con un balón de oxígeno voy a tomar un avión y me voy a fugar? Sería una locura”, cuestionó Fujimori.

Además, el exdictador alegó que la medicación que se le suministre, ascendente a 24 mil soles mensuales, requiere de refrigeración para su debida conservación. “No podría llevar un sistema refrigerante en una eventual fuga”, dijo.

Los argumentos de Fujimori

Durante su intervención, Alberto Fujimori aseguró que vive en la casa de su hija Keiko Fujimori, por lo que su arraigo domiciliario estaría corroborado. “Vivo en esta casa, no hay duda. Hasta lo certifica mi notario. Así lo certifica mi DNI. En estos momentos yo tengo este domicilio estable”, dijo.

Además, el expresidente indicó que sí tiene ingresos: pensión de jubilación de la Universidad Agraria, donde fue rector y profesor principal, e ingresos por los dos tomos de su libro de memorias.

Fujimori cuestionó que el Ministerio Público afirme que no tiene arraigo laboral toda vez que es jubilado. “Tengo actividad laboral, de acuerdo a mis posibilidades y a mi conocimiento. (...) Lo que sí puedo hacer es sentarme 5 horas dieras en la computadora y escribir paso a paso mis memorias detalladas”, señaló.

Asimismo, reconoció que no tiene inmuebles a su nombre, “contrario a lo que se dice que el señor Fujimori tienen millones y lingotes (de oro)”.

Una vez que el juez Littman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio Nacional, escuchó a la Fiscalía y a la defensa de Fujimori, el magistrado anunció que dará a conocer su decisión dentro del plazo de 48 horas.

Para el miércoles 31 se tiene previsto que la Sala Penal de la Corte Superior Nacional que lleva el juicio oral por el caso Pativilca dicte sentencia contra Vladimiro Montesinos quien se acogió a la terminación anticipada para que la pena que se le imponga sea absorbida por la condena de 25 años de prisión que purga desde 2001.