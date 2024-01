Jefe de Seguridad del Congreso pide a Ética investigar presunta falta contra Alfredo Azurín por vestimenta

Congresista Alfredo Azurín acusa al jefe de seguridad del Parlamento por faltarle el respeto. Panamericana TV

A través de un oficio remitido al presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, el jefe de Seguridad del Congreso de la República, Nemecio Darío Hurtado, solicitó iniciar una investigación sumaria por una presunta falta cometida en contra del legislador Alfredo Azurín.

En el documento al que accedió Infobae Perú, el funcionario califica la acusación del parlamentario como “calumniosa y difamatoria” y exige las pesquisas del caso “en vista de la denuncia presentada con el único fin de exigir mi retiro del cargo, desconociendo que toda persona tiene derecho al debido proceso en defensa de su honorabilidad y prestigio”.

“El señor aprovecha de su condición para usar las redes sociales, mientras que yo, como agraviado, mantengo la reserva del tema para no dañar la imagen del Congreso, esperando que su despacho pueda realizar una investigación sumaria para evitar que otros legisladores que tampoco conocen los detalles del hecho, adelanten opiniones basadas en una información que no es fidedigna. Me pongo a su disposición para los fines consiguientes y solicito que todas las personas participantes sean llamadas para atestiguar”, expuso en la misiva.

Entre los nombrados para que brinden su testimonio se encuentran: el parlamentario en mención, el general de la PNP Javier Bueno, el asistente Julio del Pino Franco, un efectivo policial de resguardo, el comandante PNP (R) Máximo Vargas Hugo, el comandante EP (R) Pedro Rejas Tataje, Javier Cazorla Camacho, Antonio Chávez Miranda, Víctor Chau Céspedes, Víctor Francis Olaguivel, Víctor Huaraca Cule, Pedro Quiñonez Seminario, Yuber Román Balbín, Walter Escudero Astete, Cesar Espichan Agurto, Juan Giglio Villacorta, Raúl Quispe Gonzales, el jefe de la División de Seguridad del Congreso Julio Ruesta Ramírez, el comandante PNP José Malca Calderón, el suboficial técnico de segunda Gersón Méndez Ballena y el asesor David Correa.

En el documento también mencionó que, durante el incidente, el congresista Azurín se habría ufanado de “haber influenciado directamente para que dieran de baja al coronel de la PNP Alejandro Andonaire Hernández, con quien anteriormente habría tenido discrepancias con respecto al servicio policial, demostrando con ello el mal empleo de su poder político”.

“Asimismo, cuando se refirió al Gral. PNP Javier Bueno, manifestó que antes fue su jefe y ahora era su asesor”, agregó.

¿Qué pasó entre Alfredo Azurín y el jefe de seguridad del Congreso?

De acuerdo al oficio remitido por el parlamentario, “el trabajador Hurtado Cárdenas, en su calidad de jefe de Seguridad del Congreso, cuestionó mi vestimenta por encontrarme con un polo negro y un saco sport sobre el polo, a pesar de que le manifesté que venía de una cita médica, mencionando que ‘nunca había acudido a una reunión sin terno y corbata aunque saque roncha en el cuello”.

Parlamentario sostuvo que le faltaron el respeto por la manera en la que estaba vestido. | Congreso

En ese sentido, solicitó al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), evaluar su permanencia y así evitar cualquier abuso de autoridad.

“Solicito se evalúe la permanencia o disponibilidad del jefe de Seguridad del Congreso, teniendo en consideración, además, la baja aceptación que tiene dentro del personal tanto civil como también de los efectivos policiales que brindan al Congreso”, agregó.

En respuesta, el funcionario brindó otra versión. “Le manifesté que no se preocupe porque nosotros, los de Seguridad, somos hombres de campo y que yo en particular no acostumbraba a usar camisa y corbata porque ‘me salía roncha en el cuello’, de una manera coloquial, para que el señor no se sintiera incómodo”, sostuvo.

“Tampoco se actuó con prepotencia o falta de respeto entre ninguno de los participantes. Por lo tanto, la información vertida en el oficio de la referencia contradice a los hechos. Digo esto Sr. Presidente porque a raíz del oficio de la referencia, otro Sr. Congresista, ha publicado un comunicado de la bancada de Somos Perú, indicando que se habría discriminado al Sr. Congresista Azurín”, expresó.