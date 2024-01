Alejandro Soto niega que haya ayudado a Patricia Benavides a cambio de que se le archive investigación

Jaime Villanueva revela que Alejandro Soto ayudó a fiscal Patricia Benavides

El exasesor de Patricia Benavides y aspirante a colaborador eficaz, Jaime Villanueva, reveló ante la Fiscalía que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ayudó a la suspendida exfiscal de la Nación a cambio de que esta última archive la investigación fiscal que se le abrió por el ‘troll center’ en su despacho parlamentario.

De acuerdo con Latina Noticias, la ayuda consistía en agendar “lo más pronto posible” la moción de orden del día de Patricia Chirinos para que se investigue de manera sumaria a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta “causa grave”.

El pedido de Villanueva, así como la condición exigida por Soto, se habría dado en una reunión del 5 de setiembre, dos días antes de que el Pleno del Congreso debatiera y aprobara la referida moción.

Según el registro de visitas del Congreso, Jaime Villanueva y Abel Hurtado, también exasesor de Patricia Benavides, estuvieron en el Palacio Legislativo el 5 de setiembre, desde las 3:30 pm hasta las 8:00 pm.

Registro de visitas del Congreso del 5 de setiembre de 2023

Latina Noticias informó que, además de Alejandro Soto y los exhombres de confianza de Patricia Benavides, en el encuentro también estuvo presente la asesora del presidente del Legislativo, Sandra Rodríguez.

De acuerdo con la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), uno de los objetivos de la organización criminal que lideraría Patricia Benavides era remover a todos los miembros de la JNJ. Ello con el fin de que la exfiscal de la Nación no sea sancionada en las investigaciones disciplinarias que se le siguen.

Alejandro Soto es citado

La fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, citó, entre otros, a Alejandro Soto a fin de que responda por la moción de orden del día para investigar a la JNJ por supuesta “causa grave”.

Soto Reyes ha sido convocado para el 12 de febrero a las 11:00 am o el 13 de febrero a las 08:00 am.

Otra congresista citada por el despacho supremo de Delia Espinoza es Patricia Chirinos, autora de la moción. Además de eso, deberá responder por la denuncia penal que formuló contra los 3 jueces del Poder Judicial que otorgaron una medida cautelar a favor de la JNJ.

Jaime Villanueva y Patricia Chirinos

Jaime Villanueva, en su declaración como aspirante a colaborador eficaz, dio a conocer que la denuncia contra la Tercera Sala Constitucional de Lima fue elaborada por la presunta organización criminal de Patricia Benavides.

“Luego que los miembros de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedieron una medida cautelar en favor de los 7 magistrados de la JNJ y con ello paralizaron el procedimiento que debía terminar con su destitución, la ahora investigada Benavides Vargas, sus asesores y colaboradores, proveyeron a la parlamentaria Chirinos Venegas la denuncia por el delito de prevaricato en contra de los magistrados que dictaron dicha medida, la cual fue atendida aperturándoles investigación preliminar a los mismos”, se lee en la resolución de la fiscal suprema Espinoza.

Como se recuerda, la denuncia supuestamente elaborada por iniciativa propia por Chirinos fue atendida a pocas horas de haber sido presentada. Fue el fiscal adjunto supremo provisional Miguel Vegas Vaccaro quien recogió la denuncia de la parlamentaria y abrió investigación preliminar por presunto abuso de autoridad y prevaricato en contra de los jueces Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich.

Respuesta de Alejandro Soto

En respuesta, el titular del Poder Legislativo rechazó “cualquier vinculación con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores”. Mencionó que no tiene nada que negociar, pues asegura que no ha cometido delito alguno.

Sobre su influencia para agendar la moción para que se investigue a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta “causa grave”, sostuvo que no es facultad de su cargo programar los documentos ingresados, sino del Consejo Directivo.

Cabe mencionar que Soto integra este órgano junto a los portavoces de las agrupaciones parlamentarias y otros miembros de la Mesa Directiva.