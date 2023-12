Patricia Chirinos y Luis Aragón son denunciados en Ética por llamar “delincuente” a Henry Shimabukuro

Exmano derecha del golpista interpuso demanda ante el grupo de trabajo liderado por Diego Bazán. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

A la denuncia constitucional contra Patricia Chirinos por ordenar a la Policía que le coloquen grilletes se le suma otra ante la Comisión de Ética. Henry Shimabukuro, exasesor del vacado Pedro Castillo, interpuso una demanda contra la legisladora de Avanza País y el parlamentario Luis Aragón.

El documento remitido a Diego Bazán, titular del grupo de trabajo, menciona que los representantes de la patria infringieron gravemente el Código de Ética Parlamentaria, en los artículos “1, 2, 3, 4 y 5″, durante su participación ante la Comisión de Defensa en calidad de detenido.

Como es de conocimiento público, la exmano derecha del golpista de Perú Libre decidió guardar silencio ante las consultas generadas durante la sesión. Dicha decisión no fue bien tomada por los congresistas, sobre todo por Aragón y Chirinos.

El primero de ellos mencionó que si bien Shimabukuro está comprendido en una investigación fiscal, “el señor sabe que es un delincuente, en la conciencia está”. “Nos veremos en las calles. [...] ¿Este tipo de gente queremos acá señora presidenta? Que lo lleven enmarrocado como vino”, agregó en el texto revelado por el periodista Alonso Ramos.

Imágenes de la denuncia presentada ante la Comisión de Ética. | Alonso Ramos / X

Asimismo, mencionó que al culminar la sesión de la mañana del 30 de noviembre del 2023, ambos parlamentarios gritaron: “¡fuera delincuente!”, y lo esposaron. “Los dos custodios, en cumplimiento a la orden de los dos congresistas denunciados, me trasladaron al 19° juzgado de investigación preparatoria —sede Iquitos— de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Gabriel Farroñan Flores, quien al observarme con grilletes en la mano, le manifestó enérgicamente a mis dos custodios ‘¡Para qué lo traen a esta sede, si el señor Henry Shimabukuro está libre!’”, detalló.

Posteriormente, el sindicado como asesor en las sombras argumentó que “por ningún motivo se puede aceptar improperios de congresistas que pertenezcan a la institución con más de 90% de desaprobación de la población, justamente por culpa de algunos malos representantes”.

“Tengo derecho a declararme en rebeldía”

En entrevista con RPP, el investigado sostuvo que no declaró ante la Comisión de Defensa dado que las preguntas formuladas por la titular Patricia Chirinos ya fueron resueltas ante el Ministerio Público.

“Esas preguntas ya me las han preguntado en la Fiscalía. [...] Tengo el derecho de guardar silencio, en declararme en insurgencia y rebeldía ante un poder que no lo considero poder del Estado. No quise responder. Ya hice mis declaraciones, todas las preguntas que me han hecho ya están en una carpeta fiscal reservada”, dijo.

Abogado de Henry Shimabukuro anunció que presentará una denuncia contra Patricia Benavides por incidente en el Congreso

En otro momento de la conversación, el exfuncionario ratificó que aportó a la campaña de la actual mandataria y no a la de su antecesor. “Ella hace poco salió a decir en los medios que no tenía ni para el pasaje, por supuesto nunca tenía para el pasaje ni para la gaseosa. Todo lo he puesto yo. No diga Pedro Castillo, nunca he aportado al presidente Pedro Castillo, a la señora Dina Boluarte sí”, declaró.

Fuerte intercambio entre Patricia Chirinos y Henry Shimabukuro

Previo a responder las consultas de la Comisión de Defensa, Shimabukuro adelantó que no respondería “ninguna pregunta, ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal cercana a la fiscal de la Nación Patricia Benavides”, en clara referencia a Patricia Chirinos.

Al respecto, la legisladora expresó: “Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenida por no haberse presentado en cuatro oportunidades y no le voy a permitir, señor, como se llame que me falte el respeto. Así que ¡cállese la boca! Conteste solo las preguntas que le voy a hacer”.

Luego de guardar silencio en todas las preguntas que le hacía Patricia Chirinos, Shimabukuro pidió a que extiendan la invitación a la exfiscal de la Nación.