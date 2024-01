Skatepark de Miraflores: protestan contra cierre de estructura en la que se busca construir piscina municipal

Municipalidad de Miraflores respondió a Infobae Perú que están realizando un estudio para construir un nuevo skatepark en la Costa Verde, con las dimensiones requeridas por competencias internacionales. (Buenos Días Perú)

Ciudadanos y ciudadanas que practican skateboarding en el skatepark de Miraflores protestaron contra el cierre de este espacio recreativo, que lleva 19 años funcionando. Hasta ahí acuden niños, jóvenes y adultos para practicar este deporte.

La indignación de estas personas surgió porque la Municipalidad de Miraflores comunicó que iba a cerrar el skatepark para construir uno nuevo en la Costa Verde. En el lugar donde se encuentra actualmente esta estructura, las autoridades buscan concretar una piscina municipal.

Como se sabe, ahí solía practicar el deportista Angelo Caro, quien ocupó el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, realizado en Chile.

“Si quieren hacer otro skatepark, increíble, bienvenido, pero no a costa de que cierren el que ya está acá. Primero porque el otro skatepark son palabras, son promesas, que pueden hacerse como no pueden hacerse. No sé si se haga bien o no, pero por último no tienen por qué mandarnos a la Costa Verde, al litoral. Nos están marginando de alguna manera”, comentó un joven desde el skatepark de Miraflores, en entrevista con Buenos Días Perú.

Otro ciudadano expresó su disconformidad y opinó que no es necesario cerrarlo. Propuso al municipio de Miraflores que evalúe realizar cambios porque perjudica a las personas que practican este deporte.

“No molestamos a nadie. No ha habido ninguna queja de la gente de acá. No entiendo”, indicó.

Con el cierre de este skatepark, además, se perjudicarían personas que se dedican a enseñar este deporte a niños y niñas. “Acá tenemos un montón de compañeros que trabajan como yo, que se van a quedar también lamentablemente sin trabajo. Niños que se van a quedar sin profesores, niños que no van a poder venir a clase, niños que vienen desde lejos para venir a hacer su clase de skate, patines o bicicleta”, señaló una joven identificada como Cristal.

Alcalde de Miraflores anunció cierre de skatepark para construir una piscina municipal. (Municipalidad de Miraflores)

Infobae Perú se comunicó con la Municipalidad de Miraflores, luego de que su alcalde, Carlos Canales, anunciara esta medida, para conocer más detalles sobre su propuesta.

La comuna miraflorina respondió que se encuentran haciendo un estudio para concretar un skatepark, que cumpla con las medidas oficiales de infraestructura, con el objetivo de que pueda ser usado en competencias olímpicas y eventos internacionales.

“El skatepark que se tiene no cuenta con las dimensiones oficiales. Y como Miraflores ya es distrito olímpico debe adaptar su infraestructura deportiva a las nuevas exigencias”, respondieron.

Respecto a la construcción de una piscina olímpica en el lugar donde se encuentra actualmente el skatepark, contestaron que este es un proyecto que sí se realizará, pues lo necesitan como parte de los programas ofrecidos por la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

“Miraflores es la única municipalidad de Lima y, quién sabe, del Perú, que brinda el curso de natación para chicos y chicas con discapacidad y habilidades diferentes. En 2023, se llegó a un acuerdo con Juana Alarco para usar sus instalaciones, pero se busca tener infraestructura adecuada y propia”, mencionaron.

Los padres de los menores que acuden al skatepark de Miraflores, para recibir clases, también se manifestaron en contra de la medida anunciada por el municipio.

Una madre de familia opinó que la medida es ilógica porque los niños y niñas tendrían dificultades para acudir hasta la playa a practicar el deporte.

“Acá tenemos la avenida El Ejército, que les facilita a los niños, porque muchos de ellos tienen pocos recursos. Imagínense, ahora vamos a tener que invertir en un taxi para bajar hasta la playa”, señaló.