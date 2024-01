Katia Palma y su fuerte mensaje a Johanna San Miguel: “Tú hundiste al canal 2”. | América TV.

Katia Palma y Johanna San Miguel protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el programa ‘Esto es Guerra’. La reciente conductora del espacio, defendió a los ‘combatientes’ tras recibir críticas de la popular ‘Mamá Leona’, quien cuestionó su presencia en el show.

La disputa comenzó cuando la ‘Chata’ desmereció a los miembros del equipo de los ‘combatientes’, insinuando que se habían quedado sin trabajo antes de unirse al programa. Eso provocó que la actriz cómica le recordara su participación conjunta en el programa de canto e imitación ‘Yo Soy’, resaltando su duración de 10 años al aire.

Además, Katia Palma acusó a su compañera de programa de haber hundido Latina en su momento, en clara referencia a su paso por diferentes proyectos televisivos. Johanna San Miguel defendió su trayectoria destacando la calidad de ‘Yo Soy’ y su relación con el director Ricardo Morán.

¿Cuál es la edad de Johanna San Miguel y Katia Palma? | América TV / Instagram

Mientras, Katia Palma enfatizó el éxito de su antiguo programa y criticó la actitud de la conductora de ‘Esto es Guerra’ por hablar de los cambios de canal. Testigos del intercambio quedaron sorprendidos por la franqueza de los comentarios y la tensión generada en el estudio.

El encontronazo entre las figuras mediáticas ha captado la atención del público y se suma a la historia de rivalidades en la televisión peruana. Los seguidores de ‘Esto es Guerra’ esperan ver cómo se desarrollará la dinámica entre ambos equipos del programa tras este evento.

Se lanzaron más dardos

Luego que Johanna San Miguel evidenciara que Katia Palma llegó parte al segundo día del programa, la actriz cómica no dudó en señalar que su compañera hizo lo mismo. “El día de ayer llegué unos 12.5 minutos tarde, pero el día de hoy me citaron para unas activaciones, vine puntual y adivinen quién llegó tarde...”, empezó diciendo.

La histórica conductora de ‘Esto es Guerra’ no se quedó callada y le pidió que diga su nombre, sin temor a las respuestas que pudiera recibir. “Puedes decir mi nombre tranquilamente Katia, no me tengas miedo”, dijo la popular ‘Chata’ mientras su colega le dijo que no le temía.

“Di mi nombre, mi nombre es Johanna San Miguel, la pionera de EEG, que gracias a mí has resucitado, si no hubiera hablado de ti, no estuvieras parada acá al costado”, sentenció Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel se molestó con Katia Palma y Cristian Rivero por llegar tarde al canal. (Foto: Captura de América TV)

De inmediato, Katia Palma le recordó a Johanna San Miguel que cuando ella salió por la puerta falsa de ‘Esto es Guerra’, Ricardo Morán la llamó para que sea jurado del extinto programa ‘Yo Soy’. “No me hagas hablar porque ahorita llamo a Ricardo Morán para que diga quién te rescató de las cenizas”, añadió.

Finalmente, la conductora de ‘EEG’ le mencionó a la actriz cómica que si ambas iban a buscar en el pasado, entonces debería de recordar su paso fallido por ‘Patacomics’, un programa que solo dura una semana en Latina al no tener el éxito que tuvo ‘Pataclaun’.

“Si empiezas a rebuscar en mi pasado, voy a llamar a July Natters porque todos los pataclauns verdaderos brillan hasta el día de hoy, alguien se acuerda de Patacomics... nadie... ni July se acuerda de Patacomics, quiere borrarlo de su vida, es una vergüenza en su currículum... Latina sigue repitiendo Pataclaun, Patacomics salió una semana, no dio risa y lo sacaron del aire”, sentenció.