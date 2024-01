Fabrizio Roca reconoció motivo de su desconvocatoria a la selección peruana Sub 23

Fabrizio Roca se refirió a su ausencia en el Preolímpico 2024 con la selección peruana sub 23

La selección peruana Sub 23 viene participando del Preolímpico 2024, el cual brinda dos cupos para los Juegos Olímpicos París 2024. Una de las ausencias que llamó la atención en la lista de convocados por José Guillermo Del Solar fue la del atacante Fabrizio Roca, debido a que se trata de uno de los pocos nueves peruanos con continuidad y buen rendimiento en el torneo local la temporada anterior.

Además, en su lugar fueron citados futbolistas con poca o ninguna experiencia en primera división como Víctor Guzmán (17 años) o Juan Pablo Goicochea (19). Ello generó diferentes versiones sobre su ausencia que se acentuaron con la escueta explicación del DT ‘Chemo’, quien señaló que el futbolista de Sport Boys sabía los motivos por los cuales lo dejó fuera de la convocatoria.

Posteriormente se conoció que el atacante de 21 años no había cumplido con las métricas en las pruebas físicas. En este contexto, el propio Fabrizio Roca confirmó lo ocurrido e hizo un mea culpa, asegurando que pronto se pondrá a punto en este aspecto.

“Me quedó una espinita, pero eso ya pasó, ya está, hay que seguir trabajando para lo que se viene que es la selección mayor. Lo que se habló era lo justo, no estaba en mi nivel físicamente bueno, pero hoy por hoy, la pretemporada me ha ayudado mucho. He mejorado muchísimo en el tema físico y estoy trabajando más en ello para poder consolidarme y siento que estoy preparado para lo que se viene”, declaró a radio Ovación.

Fabrizio Roca marcó en uno de los amistosos que afrontó al selección peruana Sub 23 antes del Preolímpico.

El objetivo de Fabrizio Roca para el 2024

Pese a la decepción que significó quedar fuera del Preolímpico, Fabrizio Roca se mostró satisfecho con lo mostrado el año pasado y afirmó que ahora su meta es consolidarse con la selección mayor:

“El 2023 fue el mejor año que he tenido a nivel profesional, se dieron las cosas como me las propuse a inicios de año y pude lograr cosas importantes como mi llamado a la selección mayor, pero esto no queda aquí, tengo que seguir avanzando para lograr muchas cosas más”, comentó.

Asimismo, señaló que desea duplicar sus cifras goleadoras del 2024 y reveló que no le preocupa la llegada de nuevos delanteros a Sport Boys, como Joao Villamarín y Pablo Bueno, pues en el pasado ya inició en esas condiciones y consiguió un lugar en el equipo titular:

“El año pasado pude marcar una buena cantidad de goles, y para este año me he propuesto hacer un poquito más o si se puede, el doble. La semana pasada no pude iniciar el partido, pero como lo hablé en la semana con el profe’, yo llegué un poquito tarde a la pretemporada y tengo que ponerme al ritmo de los demás. No es la primera vez que me toca pelear el puesto, o que arranco de suplente, siempre me sobrepuse a las adversidades y creo que esta vez no será distinto”, indicó.

Fabrizio Roca será la principal carta de gol de Sport Boys esta temporada 2024 - Créditos: Liga 1.

¿Cuántos goles marcó Fabrizio Roca el 2023?

El 2023 fue el mejor año de Fabrizio Roca, debido a que marcó 9 goles en 34 partidos, y fue clave para que Sport Boys se mantenga en la primera división. Inició siendo suplente del ecuatoriano Walberto Caicedo, pero al cabo de unas cuantas fechas consiguió quitarle el puesto.

A mitad de temporada llegó el argentino Leandro Contín para reforzar al equipo, lograron complementarse, y Roca se mantuvo en el ataque ‘rosado’.

Los equipos a los que le marcó fueron Unión Comercio, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo, Atlético Grau, Deportivo Municipal, UTC y Cusco FC. Los últimos fueron sus principales víctimas, debido a que les convirtió tres goles, uno en el Torneo Apertura y un doblete en el Clausura.