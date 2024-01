Yiddá Eslava todavía no ha presentado a su nueva pareja a sus hijos: “Julián tiene que conocerlo”

Yiddá Eslava todavía no ha presentado a su nueva pareja a sus hijos. (Composición: Infobae)

La exchica reality, Yiddá Eslava, ha generado revuelo entre sus seguidores al confirmar una nueva relación con el fotógrafo Ángel Fernández. En una entrevista exclusiva para ‘Café con la Chevez’, la actriz se sinceró sobre la posibilidad de presentar a su nuevo galán a sus hijos, fruto de su anterior relación con Julián Zucchi. Como se sabe, ambos han decidido mantener una relación cordial por el bienestar de sus pequeños.

A pesar de vivir una etapa sentimental de mucha felicidad, la actriz compartió que aún es prematuro introducir a Ángel en la vida de sus pequeños. Eslava destacó la importancia del respeto y consideración hacia sus retoños, indicando que es necesario un tiempo prudencial antes de formalizar una relación, pues no le gustaría equivocarse.

“Yo soy un poco atípica y no voy con el luto. Hay un tiempo que sí no es negociable, que es el tiempo necesario para presentarlo a mis hijos. Primero, Julián tiene que conocerlo, pasar un tiempo prudente y cuando todos estemos seguros y conformes, va a pasar la etapa de conocernos”, afirmó Yiddá.

Yiddá Eslava habla sobre el ampay que protagonizó con nuevo amor. IG / Amor y Fuego

La artista subrayó la relevancia de seguir ciertos tiempos y protocolos, especialmente garantizando que su expareja, Julián Zucchi, conozca primero a su nuevo compañero. Ante la incertidumbre sobre la identidad del nuevo amor, la influencer reveló que espera consolidar la relación con el fotógrafo de profesión antes de realizar cualquier presentación formal en el ámbito familiar.

“Mis hijos son muy chiquitos y creo que no podemos estar presentando a uno y a otro, es un respeto importante para ellos. No metan a sus casas a una persona con la que estás ilusionada, es un respeto para él también, para ambos”, enfatizó.

Julián Zucchi le envía contundente mensaje al nuevo novio de Yiddá Eslava. (Composición: Infobae)

Yiddá Eslava confirma su nuevo romance con el fotógrafo Ángel Fernández

Por otro lado, Yiddá Eslava confirmó su relación con el fotógrafo Ángel Fernández. La exchica reality, quien se separó de Julián Zucchi hace aproximadamente cuatro meses y medio, indicó que está ilusionada con su nuevo galán.

“Nos estamos conociendo. Hay un tiempo reciente. Yo me separé hace cuatro meses y medio, estábamos separados unas semanas más antes. Yo, debo decirlo, a veces ni me daba medio pico con nadie, no me gustaban. Él es la primera persona que dio ‘bueno’. Mis amigas me dicen ‘¿es en serio?’. No tengo ganas de conocer a otra persona más que a él ahora”, confesó Yiddá.

Yiddá Eslava y Ángel Fernández se lucen juntos.

Julián Zucchi espera que nuevo novio de Yiddá Eslava la respete

Ante la reciente noticia del romance entre Yiddá Eslava y el fotógrafo Ángel Fernández, Julián Zucchi, expareja de la actriz y exchica reality, se manifestó en una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre. Aunque admitió no tener conocimiento previo sobre el nuevo amor de Yiddá, el argentino expresó sus buenos deseos para la pareja.

“No lo conozco, no sé quién es. Hablamos todos los días, pero nunca me contó”, señaló Zucchi al ser consultado sobre Ángel Fernández. A pesar de la falta de información, Julián confía en la inteligencia de Yiddá y espera que su nueva relación sea con alguien positivo y con buenas intenciones.

En cuanto a los comentarios sobre llevar o no un proceso de luto tras una relación, Zucchi destacó que cada persona decide cómo manejar ese proceso y que no debería considerarse una “huachafada”, término utilizado por Yiddá en el pasado. Julián afirmó que, en su caso, no sienten que el luto sea necesario, ya que tienen las cosas claras y no están considerando una reconciliación.