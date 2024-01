Julián Zucchi confiesa detalles de su ruptura con Yiddá Eslava: “Mi hijo se dio cuenta que ya no dormía con su mamá”

Julián Zucchi admite que sus hijos notaron que no compartía cama con Yiddá Eslava. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Julián Zucchi reveló aspectos desconocidos de su inesperada ruptura con Yiddá Eslava en una entrevista reciente con el canal de YouTube “Schullerias”, dirigido por Renzo Shuller. A pesar de que su relación era vista como una de las más consolidadas en el medio y de tener dos hijos juntos, el exchico reality ofreció detalles sobre el proceso de separación que no tuvo vuelta atrás.

Uno de los aspectos destacados fue la confesión del actor de que sus hijos fueron los primeros en notar un cambio en su relación con la actriz, al percatarse de que ya no compartían la cama. Zucchi reveló que, como resultado, tuvo que buscar ayuda profesional para salvaguardar la salud mental de los menores.

“¿Qué me hizo hablar con la terapeuta? Cuando vio que yo dejé de dormir en la cama con Yiddá, para mí fue como que ‘no pasa nada porque estábamos en la misma casa’, me fui al piso de arriba, pero (mi hijo) se dio cuenta de que ya no dormía con la mamá, y dije: él se está dando cuenta de que algo está cambiando.”, dijo en un inicio el actor en entrevista con Shuller.

Zucchi explicó que, tras conversar con la psicóloga, recibieron orientación para manejar la situación. Ahora él y sus hijos entienden que existen diferentes espacios: la casa de papá, la casa de mamá y la casa en Argentina. Esto indica que han trabajado en consolidar una estructura y comprensión saludables de la nueva dinámica familiar tras la separación.

“Hablé con la psicóloga y ella nos ayudó a manejar la situación, y hoy los dos entiende que está la casa de papá, la casa de mamá y la casa de Argentina”, agregó el exintegrante de “Combate”. Vale indicar que, tras finalizar su relación de más de diez años a finales del año anterior, Yiddá Eslava ahora revela que ha comenzado un nuevo capítulo en su vida sentimental y confirma que está abierta a la posibilidad de un nuevo amor.

“Yo lo reafirmo, nosotros estamos solteros… Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’. En nuestro caso, no porque tenemos las cosas clarísimas, no sentimos que el luto sea necesario”, sostuvo la exchica reality a las cámaras de América TV.

Sobre su nueva relación, Eslava mencionó lo siguiente. “Estoy feliz. Es algo que quiero mantener bajo mi privacidad y no quiero estar exponiendo. Estoy saliendo con alguien y estoy superfeliz. No es del medio (...) Estamos conociéndonos”, declaro la actriz, dejando en claro que puso punto final a su relación con el exParchis.

Julián Zucchi afirma que el nacimiento de sus hijos lo cambio

Durante la entrevista, Julián Zucchi se abrió sobre cómo la paternidad transformó su existencia, mencionando un cambio significativo tras el nacimiento de su hijo Tomás. Ante este giro en su vida, optó por la orientación profesional y ahora manifiesta su afecto hacia su hijo expresándole abiertamente “te amo”.

“El nacimiento de Tomás cambió radicalmente mi vida (...) Empecé terapia porque se descontrolaron mis sentimientos, yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía ‘te amo’ y a mí no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía, te amo a nadie”, dijo el cantante argentino.