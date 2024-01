Peruano Javier Navea jugó la Copinha, marcó gol histórico en Brasil y deja Alianza Lima por nuevos horizontes

Javier Navea jugó un año en el ascenso de Brasil. - Crédito: Grêmio Novorizontino

Javier Navea (20 años, Ica) puede presumir de ser el primer futbolista peruano en participar y celebrar un gol en la Copinha, el campeonato de fútbol de menores más importante del mundo que paraliza Brasil por cerca de un mes. Ahora hace fuerzas para que un compatriota amigo suyo se haga del afamado campeonato: Carlos Gómez, revelación del Cruzeiro. Mientras sigue su camino, asimismo, analiza opciones al no entrar en los planes de Alianza Lima, aunque tiene plena confianza que volverá por la puerta grande.

-¿Cómo se encuentra, Javier?

Todo bien, todo muy bien. Estoy trabajando duro para estar listo cuando me toque el préstamo al nuevo equipo que iré.

-Nos da una noticia, se va cedido. Ahora se entiende su ausencia en la ‘Noche Blanquiazul’ 2024. ¿Cuál es su opinión acerca de ese movimiento que ejecutará Alianza Lima?

Me parece bien, porque la verdad que necesito sumar minutos y jugar más. Pienso que es lo mejor el préstamo.

-¿Cree que tenía nivel para quedarse?

Sí, por supuesto. Yo trabajo siempre para estar listo en donde me toque estar.

-¿Tiene alguna propuesta que le seduzca?

Por ahora no. Por ahora todo lo estamos manejando con mi agente. Se está viendo bien el tema para que llegue a un club donde pueda jugar mucho.

Javier Navea creció en las divisiones menores de Alianza Lima. - Crédito: Difusión.

-Tiene 20 años con experiencia en Perú y también en el extranjero tras jugar en Gremio Novorizontino. ¿Apunta volver al exterior?

La verdad siempre quise jugar en el exterior. Ahora hemos decidido tener minutos en Liga 1, pero obviamente todo jugador sueña ir afuera.

-¿Qué significó para usted jugar en Brasil?

Fue muy bonito, aprendí muchas cosas. Es otra cultura, es otro fútbol. Fue una bonita experiencia.

-¿Qué nos puede decir de Gremio Novorizontino?

Es un club que invierte mucho en menores desde sus categorías base de 11 y 12 años. Por ejemplo, ellos almuerzan en el club y les brindan suplementos. Hay bastante inversión. Me quedé sorprendido. Puedo decir que fue una buena experiencia. Marqué dos goles y di dos asistencias

-¿Fue difícil ese aprendizaje?

Pienso que lo que más me costó fue el tema del idioma. No entendía mucho al principio. También me costó el tema físico. Me costó las primeras semanas adaptarme, pero luego todo fue tranquilo.

-¿Cómo era la exigencia a comparación de Perú?

En la exigencia diría el tema de la alimentación. Teníamos que comer en el club siempre, es más había una máquina donde ponías el dedo para registrarte y si faltabas creo que te multaban. En el tema futbolístico siempre te exigen marcar y tener mucho recorrido para ayudar al equipo sin dejar pasar la tenencia de la pelota.

El '17' de Grêmio Novorizontino fue el primer peruano en celebrar una anotación en la Copa São Paulo de Futebol Júnior. | VIDEO: GE

-También disputó la famosa Copinha. Cuénteme esa experiencia.

Fue muy bonito. Fui el primer peruano en hacer gol y llegamos a octavos de final. Ahora he seguido al equipo también y alcanzaron la semifinal cayendo contra Corinthians.

-Rememore aquella definición, Javier.

Fue un gol muy importante. Me acuerdo que mi compañero tenía el balón cerca del área, yo piqué al espacio y me tiró la pelota mientras peleaba con el central, al que le gane posición y al ver adelantado al arquero, se la pinché.

-¿Le sorprendió el nivel y ritmo?

Sí. Yo ya lo sabía porque mis compañeros eran de Palmeiras y Sao Paulo. Así que sabía que era bastante competitivo. Tiene un gran impacto no sólo en Brasil. Es el torneo o uno de los torneos más vistos en el mundo

-Ahora hay otro peruano que está disputando el afamado campeonato: Carlos Gómez. ¿Está al tanto de ello?

Claro, lo estoy siguiendo. Somos amigos. Iba conmigo a los entrenamientos en Alianza Lima.

-Imagino que hará fuerzas para que se corone campeón.

Sí, por supuesto. Siempre los peruanos tenemos que estar orgullosos de nuestros compatriotas.

Javier Navea celebró dos goles con Grêmio Novorizontino. - Crédito: GE

-¿Algún mensaje que desee compartirle?

Quiero desearle lo mejor, él ya sabe cómo es allá. Deseo que gane la Copinha. Aquí siempre lo recibimos bien.

-¿Por qué no logró mantenerse en Gremio Novorizontino?

Fue una decisión con mi agente. Sí había una intención de comprar mi pase, pero decidimos que no era la mejor opción en ese momento.

-Si hubo un interés entonces el club aún sabrá de usted...

La amistad siempre quedó. Ahora último he felicitado a los profes por el logro de semifinales en la Copinha y sigo conversando con algunos compañeros. Mantenemos comunicación.

-¿Qué le espera ahora?

Ahora estamos esperando el préstamo. Quiero llegar a un club donde me adapte rápido, pueda ganar minutos y así volver con más experiencia a Alianza Lima.

-¿Algo que expresarle al aficionado aliancista?

Quiero agradecerles por la confianza a aquellos que me vieron jugar. Quiero que confíen, porque trabajaré duro para regresar a Alianza Lima y cuando me toque estar hacerlo de la mejor manera.