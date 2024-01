César Ritter afirma talento de Korina Rivadeneira por la actuación: “Hemos hecho algunas escenas fuertes y está muy bien”

César Ritter afirma talento de Korina Rivadeneira por la actuación. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. El reconocido actor César Ritter expresó su agradecimiento por el respaldo recibido por parte del público hacia la novela ‘Súper Ada’. Ritter, quien forma parte de la trama de Maricarmen Marín, compartió su entusiasmo al trabajar con un elenco de primera categoría, destacando la agradable química que ha encontrado con colegas como Mateo Garrido y Korina Rivadeneira.

“Me estoy divirtiendo mucho siendo parte de la novela, pues hay un elenco de primera. Con algunos no había tenido la oportunidad de trabajar, como Mateo Garrido, y hemos hecho una buena química, es un locazo, un vacilón”, afirmó Ritter en declaraciones recientes.

Además, el recordado ‘Lorenzo’ de ‘Así es la vida‘ elogió el talento actoral de la pareja de Mario Hart, con quien comparte algunas escenas intensas en la trama de ‘Súper Ada’. “Así como con Korina (Rivadeneira), con quien he hecho algunas escenas fuertes y está muy bien, estoy realmente sorprendido de lo que está dando, tiene mucho talento”, sostuvo Ritter a Trome.

Super Ada es la nueva serie protagonizada por Maricarmen Marín. (América TV)

Sobre la posibilidad de regresar a ‘Al fondo hay sitio’, la exitosa serie en la que participó anteriormente, Ritter expresó su interés y la conexión especial que siente con ese proyecto. “Sería lindo que pudiese volver en algún momento, pero eso no depende de mí, sino de la historia, de que haya la oportunidad de regresar. A mí me convocaron cuando estaban por volver, pero yo tenía cosas que hacer y no llegamos a trabajar juntos, a mí me encantaría regresar”, advirtió al citado medio.

“Siempre me he sentido como en casa, pero ya veremos si eso puede darse”, comentóel actor para el citado medio. Aunque se le convocó cuando la serie estaba por regresar, compromisos previos impidieron su participación, pero Ritter expresó su deseo de regresar a lo que considera su “hogar televisivo”.

Con ello, Ritter dejó abierta la posibilidad de un retorno a ‘Al fondo hay sitio’, dejando en manos de la historia y las oportunidades futuras la decisión de su regreso a este querido proyecto televisivo.

César Ritter y el incómodo momento que vivió al no ser reconocido por transeúntes. Instagram.

César Ritter habla de su personaje en ‘Súper Ada’

Por otro lado, César Ritter, quien interpreta a un apasionado mecánico en la novela ‘Súper Ada’, reveló detalles jugosos sobre la trama amorosa de su personaje. En la historia, su rol es el de un buen amigo de Ada, interpretada por Maricarmen Marín, pero con el complicado trasfondo de estar secretamente enamorado de ella.

“Mi personaje es un buen amigo de Ada, pero en el fondo está enamorado de ella”, confesó Ritter. La trama se complica aún más cuando Ada conoce a Leonardo, encarnado por Pablo Heredia, lo que desencadena una intensa lucha por el amor entre los personajes. “Cuando aparece Leonardo, entonces hará todo lo posible para conquistarla, y es ahí donde surgen muchas situaciones divertidas”, enfatizó el actor.

Maricarmen Marín y Pablo Heredi protagonizaráN Super Ada. (Infobae - Carlos Díaz)

Mario Hart Desvela su apoyo incondicional a Korina Rivadeneira en su carrera actoral

En una muestra ejemplar de confianza y apoyo, Mario Hart, pareja y padre de los hijos de Korina Rivadeneira, ha demostrado su actitud no celosa hacia las escenas de actuación de su esposa. La clave, según explicó Rivadeneira hace poco, radica en el entendimiento de Hart sobre la ambición profesional de ella en el mundo de la actuación.

“Mario nunca se pone celoso, al contrario, es quien me enseña con mis escenas, me ayuda a ensayar”, reveló la exchica reality. La actriz venezolana, que se encuentra inmersa en una polémica película en la que también participará el padre de sus hijos, resaltó que la actuación ha sido su sueño mucho antes de conocer a su pareja, y destaca el orgullo que él siente por su trayectoria.

“Él no tiene problemas. Sabe que soy actriz, sabe que estoy detrás de este sueño desde antes de conocerlo y nunca se ha incomodado por alguna escena o por lo menos nunca me ha dicho nada. Él está súper orgulloso de mí”, afirmó Rivadeneira en declaraciones a Trome.