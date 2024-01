¿Por qué Magaly Solier perdió la custodia de sus hijos y cómo fue su lucha para recuperarlos?

Magaly Solier reapareció y dio detalles de su proceso de recuperación. La Banda del Chino / América TV

Magaly Solier es una de las actrices peruanas más reconocidas internacionalmente, gracias a su papel en ‘La Teta Asustada’, que fue nominada al Oscar. Sin embargo, detrás de su éxito artístico, se esconde una historia de dolor y lucha por recuperar a sus hijos, de quienes perdió la custodia tras ser acusada de maltratarlos física y psicológicamente, además de tener problemas con el alcohol.

La también protagonista de cintas como ‘Madeinusa’ y ‘Magallanes’ se casó en 2012 con Erik Plinio Mendoza, un ciclista ayacuchano con quien tuvo dos hijos. Su relación se deterioró con el tiempo, y en 2017, ella lo denunció públicamente de agresión física y verbal, lo que motivó una investigación por parte del Ministerio Público.

Sin embargo, en el 2021, la situación se invirtió, y el padre la acusó de hacerles daño a sus descendientes, alegando que la actriz se encontraba en estado de ebriedad y que los jaloneaba.

Un video difundido por un programa de televisión mostró a la actriz en un centro de salud mental, donde debía cumplir con terapias de familia ordenadas por un juez.

Magaly Solier negó entre lágrimas las acusaciones de su expareja, pero la Fiscalía le dio la custodia de los menores a Erik Mendoza, bajo un régimen de visitas supervisadas.

“Es totalmente falso (que sea una alcohólica) ¿Dónde están los videos? A su gusto él (el padre de sus hijos) edita [...] Ahora estoy cansada y he llorado mucho”, manifestó la joven a América TV.

“El primer día que lo denuncié, cuando nos abandonó y salió con sus calumnias, mandó a hacerme miles de cosas. Me he defendido y he caminado por 5 años escondiéndome y escondiéndome sin hablar, callada. He estado muda, defendiendo mi carrera”, agregó.

Magaly perdió juicio contra padre de sus hijos

La disputa legal entre Magaly Solier y Erik Mendoza comenzó luego de que este último acusara a la actriz de “La teta asustada” de no cumplir con sus responsabilidades parentales, incluyendo la falta de visitas desde agosto de 2021.

El caso fue llevado al Juzgado de Paz Letrado, que a mediados del 2022 falló en contra de la intérprete, argumentando que debía asegurar el soporte económico de sus descendientes. Tras más nueve meses, la joven también perdió la custodia de los menores luego de denuncias por maltratos físicos y psicológicos.

La última vez que la artista peruana visitó a sus pequeños, según su expareja, ocurrió cuando ella estaba bajo los efectos del alcohol. El dictamen legal especificó que “la demandada Magaly Solier Romero, acuda a sus menores hijos con una pensión alimenticia mensual de 3.000 soles como asignación anticipada”.

Este escenario puso de manifiesto la situación de conflicto familiar que estuvo atravesando la reconocida actriz. Esto la llevó a problemas personales que con el paso del tiempo los desafió y superó.

La nueva vida de Magaly Solier

Tras estos hechos, la actriz decidió trasladarse a Huanta, Ayacucho, para llevar a cabo su proceso de recuperación alejada del estrés de la vida urbana. En un reportaje de La Banda del Chino’, la intérprete destacó haber estado recibiendo un trato positivo en el centro de salud mental del área.

Tras su tiempo en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi en Lima, Solier solicitó su traslado a su región natal, indicando su satisfacción con la atención recibida

Marco Álvarez, amigo de la actriz, comparte su vida diaria, proporcionándole apoyo en el momento crucial. Él describió su relación como fraterna, indicando una amistad de largo plazo.

A pesar de las dificultades personales y de salud, Magaly se mostró agradecida por el soporte de sus seguidores y espera retomar su profesión en el futuro. La actriz ofreció un panorama de superación y resiliencia en la entrevista.