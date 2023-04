Quién es Erick Plinio Mendoza, expareja de Magaly Solier, y cuál es su rol en la vida de la actriz

Erick Plinio Mendoza es la expareja de Magaly Solier y quien está a cargo del cuidado de sus hijos.

Magaly Solier continúa en el ojo de la tormenta por sus últimas apariciones en la vía pública. Su expareja Erick Plinio Mendoza, padre de sus dos últimos hijos, ha pedido ayuda al Ministerio de la Mujer para controlar a la actriz nacional, quien lo acusó de haberla “mandado a asesinar” en una comisaría de Huanta.

Te puede interesar: Magaly Solier reapareció con mejor semblante después de protagonizar lamentable situación en centro médico

“Conversamos con unos amigos, ella está fuera de sí, no es la Magaly de siempre [...] La última persona que puede hacer algo por ella soy yo porque sigo casado con ella. Ella ha salido de sí, ha venido a agredir a mi menor hijo, imagínate. Necesitamos internarla así, urgente, porque ella en cualquier momento se va a matar”, indicó en el programa ‘Amor y Fuego’.

Magaly Solier saltó a la fama al protagonizar 'La Teta Asustada'. Hoy, su vida ha pasado a formar parte de los noticieros y programas de espectáculo.

¿Quién es Erick Plinio Mendoza?

Erick Plinio Mendoza Gómez es un reconocido ciclista de Ayacucho y también es el aún esposo de Magaly Solier, pues aún no firman los papeles de divorcio. Fruto de su romance, que terminó entre acusaciones de violencia física y psicológica, tienen dos hijos juntos, de 7 y 9 años respectivamente.

Te puede interesar: Exesposo de Magaly Solier pide que sea internada con urgencia: “Está fuera de sí, no es la misma”

Se casaron en junio de 2012, pero su historia de amor no duró mucho tiempo. Se separaron en febrero de 2013 y se reconciliaron tiempo después. En el 2017, la actriz denunció a su expareja por violencia familiar. Magaly Solier señaló en el atestado policial que Mendoza Gómez la golpeó en el rostro, causándole un sangrado en la nariz.

Su expareja negó las acusaciones y denunció a Solier por violencia física. Además, Erick Plinio aseguró que la artista nacional estaba bajo los efectos del alcohol el día de la agresión, que sucedió en el departamento donde vivían juntos, en Huamanga.

Magaly Solier y Erick Plinio Mendoza contrajeron nupcias en el salón consistorial de la municipalidad provincial de Huamanga. (Andina)

Después de dos años de investigaciones, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho condenó a Erick Plinio Mendoza a 1 año y 7 meses de pena privativa suspendida por violencia física en contra de Magaly Solier. Además, se ordenó el pago de 2 mil como reparación civil, una orden de restricción y que el sentenciado se acerque todos los meses al Poder Judicial.

Te puede interesar: Magaly Solier fue atropellada al intentar entrar a la casa de su expareja para ver a sus hijos

En agosto de 2021, el ciclista denunció a Magaly por, supuestamente, golpear y maltratar psicológicamente a sus propios hijos, además mencionó que la actriz tenía un problema serio con el alcohol. La ganadora del Oso de Oro negó haber violentado a sus pequeños, pero igual perdió la custodia de los menores.

Un año más tarde, Plinio Mendoza acusó a la protagonista de ‘La Teta Asustada’ de no visitar a los niños ni de pasarles pensión de alimentos. Magaly se defendió recordando los supuestos episodios de violencia que vivió al lado de su expareja, a quien acusó de haberla obligado a abortar a punto de golpes.

“Me quitó el motor de mi vida porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo a ese idiota, solo quiero que me diga dónde ha enterrado a mi bebé en una caja de fósforos cuando aborté de tanto golpe, que hable, que diga, dónde demonios lo ha enterrado a ese bebé”, contó Magaly Solier, entre lágrimas, a ‘Día D’.

Magaly Solier acusa al padre de sus hijos de haberla hecho abortar y atentar contra su vida. Además, asegura que no pasará la pensión alimenticia a sus hijos. ATV.

Aseguró también que no le pasará dinero al padre de sus hijos, pues ella se hizo cargo de ellos, económicamente, durante muchos años. “Mis hijos tenían lo mejor en mis brazos. Que siga asumiendo todo el gasto, pero yo no le voy a dar nada”, indicó.

Erick Plinio desmintió todo lo dicho por la actriz. “Si se dan cuenta esa entrevista la está haciendo ebria. No está en estado normal, sino en estado de ebriedad. Se siente y se nota, nosotros que la conocemos hace años sabemos cuando está en ese estado dice cosas incoherentes (...) Jamás hemos perdido un niño, ni aborto ni nada. Nunca hubo golpes, ni violencia. El problema de nuestra relación fue el alcohol”, explicó.

Nuevas acusaciones contra Erick Plinio

En abril de este año, Magaly Solier fue captada intentando entrar a la fuerza a la casa de Erick Plinio para ver a sus pequeños. Sin embargo, su aún esposo no se lo permitió debido a su aparente estado de ebriedad. La peruana no se quedó de brazos cruzados y empezó a dar vueltas por la avenida, esperando que Mendoza saliera en algún momento. Una mototaxi terminó atropellándola.

Luego del accidente, la artista se acercó a la comisaría de Huanta para acusar a Erick Plinio de haberla “mandado a matar”. La denuncia no se pudo entablar de manera formal, ya que Magaly empezó a insultar a los agentes policiales y a actuar de manera extraña, pues empezó a marchar y a contar números.

Magaly Solier aparece en comisaría, entre gritos pide que la atiendan. La actriz se acercó a la delegación para acusar al padre de sus hijos de querer matarla. Magaly TV La Firme

El equipo de ‘Magaly TV, La Firme’ se comunicó con Erick, quien mencionó que solicitó la ayuda del Ministerio de la Mujer para que Solier sea atendida lo antes posible. Asimismo, indicó que tendría serios problemas mentales. “Yo ya le informé a las asistentas sociales y ya saben el punto del problema y ya saben de donde van a empezar a tratar a Magaly”, dijo.

Mientras que a ‘Amor y Fuego’ indicó que Magaly Solier se comportó de manera violenta el día que fue atropellada. “Ha querido secuestrarlos (a mis hijos), a uno de ellos ha querido secuestrarlo, nos hemos dado cuenta cuando se estaba yendo al colegio, hemos impedido eso y producto de eso nos ha tirado piedras a la puerta de mi domicilio”, contó.