‘Magaly TV La Firme’ ya tiene fecha de estreno para este 2024: ¿Cuándo regresa Magaly Medina a ATV?

Magaly Medina aprovechó sus vacaciones para recorrer Europa. Sin embargo, su estancia por el viejo continente pronto llegará a su fin, pues ATV anunció que su programa ‘Magaly TV La Firme’ pronto volverá a la pantalla chica.

A través de sus redes sociales, el canal de San Isidro compartió la promoción del avance del programa, anunciando la fecha exacta de su estreno para este 2024. “En esta época no hay reinas en la televisión, todas desaparecieron la década pasada”, se le escucha decir al ‘espejito mágico’.

Es en ese momento que aparece Magaly Medina, dando a entender que ella es la única reina de la televisión, pero no es una reina buena, sino la malvada de un cuento de hadas, en clara referencia a las decenas de ampays que tiene a lo largo de su carrera televisiva.

Cabe precisar que de acuerdo al avance que mostró ATV, el programa ‘Magaly TV La Firme’ saldrá al aire el próximo lunes 29 de enero, en su horario habitual, esto quiere decir, a partir de las 21:45 horas.

Magaly Medina, a sus 60 años, mostró su envidiable figura con un vestido transparente.

Magaly Medina quería más tiempo de vacaciones

En una entrevista con Trome, Magaly Medina dio a conocer que si bien en estos momentos se encuentra de vacaciones tras tener un duro año en la televisión, a ella le gustaría tener más tiempo libre para estar con su esposo y familia, pero tiene que volver a la televisión.

“Sí, estoy descansando después de un año muy duro para todos. Mi esposo es mi compañero y nos encanta compartir. Necesito un par de meses realmente para descansar, pero ya decidiremos, en unas semanas, cuándo regreso”, comentó.

De viaje con su esposo

Para iniciar el 2024, Magaly Medina decidió irse de viaje a Europa con su esposo Alfredo Zambrano. La periodista estuvo unos días por España y luego se dirigió a la ciudad de Milán, en Italia, donde indicó que viene disfrutando de la comida y paisajes que le ofrece este lugar.

“Tomando aire frente al Duomo de Milán, con música en vivo en mitad de la noche y con mi compañero de aventuras. ¡Gracias vida!”, comentó Medina en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el mejor momento de Magaly Medina fue cuando viajó a Londres, pues aquí pudo reencontrarse con su hijo Gianmarco Mendoza y su sobrino Diego Medina. Ellos decidieron salir a un restaurante ubicado en Knightsbridge.

Magaly Medina sigue de vacaciones por Europa con Alfredo Zambrano.

¿Por qué el hijo de Magaly Medina no vive en Perú?

En entrevista con Verónica Linares, Magaly Medina informó que su hijo Gianmarco Mendoza está viviendo en el extranjero, desarrollando su carrera profesional. Para la ‘Urraca’, esta fue la decisión más acertada por su primogénito, pues es consciente que le afectaba ser reconocido en nuestro país como ‘el hijo de Magaly’.

“Ya tiene 38 años, está fuera, no está acá. No creo que vuelva. Supongo que volverá para las Navidades. A mí me encanta que esté lejos porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina, nadie le va a decir ‘no subas esto’. Está feliz y yo estoy feliz por eso”, manifestó Medina.