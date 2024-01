Conoce el restaurante peruano que prepara el mejor pollo a la brasa del mundo, según Taste Atlas

Más que una simple distinción, esta elección refleja la autenticidad y calidad que define a esta delicia peruana. (Composición: Infobae)

En el ámbito culinario mundial, Perú se distingue por su variada oferta de platos que han ganado reconocimiento a nivel mundial. Medios prestigiosos como The Washington Post y The New York Times han elogiado la excelencia de la gastronomía peruana. A pesar de la diversidad de sabores que caracteriza a la cocina peruana, un plato en particular ha logrado conquistar los gustos tanto de residentes como de visitantes: el pollo a la brasa.

En este contexto, Taste Atlas, reconocido portal gastronómico, dio a conocer cuál es el mejor lugar para degustar este plato a nivel mundial y es peruano. Esta distinción no solo resalta la calidad y autenticidad del pollo a la brasa, sino también la creciente influencia de la cocina peruana en la escena internacional.

Taste Atlas sobre el pollo a la brasa

Taste Atlas designa a Perú como el mejor lugar para disfrutar del Pollo a la Brasa a nivel global.

El reconocido portal gastronómico clasifica al pollo a la brasa como uno de los mejores platos peruanos, por su característica textura crujiente y jugosa, lograda al ser cosido lentamente por el fuego de la leña o carbón. Tradicionalmente, se sirve acompañado de papas fritas y ensaladas, conformando una combinación que ha ganado popularidad en todo el Perú. Actualmente, esta delicia culinaria es consumida diariamente por aproximadamente 27 millones de peruanos.

Taste Atlas, además, proporciona detalles sobre los ingredientes clave que componen este plato: pollo, ajo, ají panca, romero, vinagre, cerveza, salsa de soya (sillao) y aceite vegetal. La calificación otorgada por el portal a este plato peruano es de 4,5 sobre 5, subrayando su calidad y aceptación tanto a nivel nacional como internacional.

Estas son las mejores pollerías según Taste Atlas



Según Taste Atlas y los críticos especializados en esta plataforma, Pardos Chicken se alza con el título de ofrecer el mejor pollo a la brasa del mundo. Las reseñas destacan la exquisitez del plato, señalando que “Lima está repleta de cadenas de pollos asados; este, sin lugar a dudas, es el mejor. Es recomendable llegar temprano para el almuerzo, ya que el lugar se llena rápidamente”. Los críticos elogian la jugosidad del pollo y la acompañan con elogios a la salsa de ají picante, que describen como simplemente perfecta.

Siguiendo de cerca, se encuentra Pollo Los Toldos, ubicado en Cusco, cuya propuesta gastronómica es descrita como un festín para los sentidos. “Acomódese y prepárese para saborear un pollo bien sazonado y realmente delicioso. El pollo viene acompañado de papas fritas elaboradas con sabrosas papas peruanas. Coma al estilo local, hundiendo los dedos en el pollo para obtener los mejores bocados”, reza el portal gastronómico.

En el tercer puesto figura Granja Azul, ubicado en Santa Clara, Ate, Lima, cuna de la historia de este célebre platillo. Según los expertos, “el pollo asado de Lima es uno de los mejores del mundo, y Granja Azul es el mejor de Lima, básicamente, el mejor pollo asado del mundo”.



En el cuarto puesto se destaca Norky’s. “Una pechuga de pollo grande, bien sazonada y jugosa. Todo estaba fresco y sabroso. Todos los ingredientes eran lo que esperábamos: pollo jugoso y sabroso”, dijo la experta Kim Allen Jones. Importante destacar que todos los restaurantes mencionados, hasta el momento, son de origen peruano.

El quinto lugar lo ocupa Pío Pío 8, localizado en Nueva York, Estados Unidos, donde los críticos insisten en la calidad del pollo asado. Recomiendan disfrutar del plato para llevar, argumentando que “sería una verdadera lástima perderse un solo trozo del excelente pollo asado”.

En el sexto lugar se encuentra la pollería Don Tito, ubicada en el distrito limeño de San Borja. Destacan que el tamaño de las presas es el mejor; además que el pollo es jugoso y tiene un increíble sabor. A esto se suma la gran cantidad de porción de papas fritas que se entregan, por lo que sin duda lo recomiendan.

Este establecimiento se une a otros cuatro restaurantes peruanos en el selecto top 10, entre los que se destacan reconocidos nombres como Restaurante y Parrilla Hebrón, Barra de Pollo Primos, Caravana Restaurante y La Panka. Todos estos distinguidos locales están ubicados en diversas regiones de Perú, consolidando aún más la reputación del país.

La historia del pollo a la brasa



La historia del pollo a la brasa se remonta a mediados del siglo pasado, el 5 de febrero de 1950, fecha en la cual se inauguró en Perú el restaurante pionero La Granja Azul. Fundado por Roger Schuler, un visionario ciudadano suizo que transformó su negocio de venta de pollos en una granja para convertirse en el artífice de la preparación de estas aves al carbón. Fue gracias a Schuler que el platillo peruano encontró su lugar en la culinaria internacional y se convirtió en una tradición que hoy representa en los hogares peruanos.

A día de hoy, La Granja Azul, venerado por su larga tradición y reconocimiento como la cuna de este plato tan especial, sigue vigente con dos locales que operan durante todo el año: uno en Santa Clara y otro en San Isidro. Además, la exquisita oferta se extiende hacia el sur, con un restaurante en Asia que abre sus puertas exclusivamente durante la temporada de verano. La persistencia y expansión de La Granja Azul resaltan la perdurable influencia de este establecimiento en la difusión y mantenimiento de la esencia del pollo a la brasa a lo largo del tiempo y las regiones peruanas.

¿Cuántas calorías tiene el pollo a la brasa?



Nuestro plato emblemático aporta alrededor de 495,5 calorías (Kcal) cuando se sirve un cuarto de pollo acompañado de una ensalada fresca sin aderezo. Este valor calórico variará dependiendo del enfoque dietético que se esté siguiendo en ese momento. Es importante tener en cuenta que la inclusión de acompañamientos como papas, bebidas gaseosas o salsas puede influir en el contenido calórico total.

En el caso específico del delicioso pollo a la brasa acompañado de papas fritas y ensalada fresca, el aporte calórico se eleva a aproximadamente 731,3 Kcal. Ante esta consideración, se sugiere consumir este manjar con moderación, conscientes de la contribución calórica que puede tener en nuestra ingesta diaria.

¿Cuándo es el día del pollo a la brasa?



Por su exquisito sabor y su ubicuidad en los hogares de Perú, además del sentimiento de orgullo nacional que suscita especialmente entre los peruanos en el extranjero, este emblemático plato de la cocina peruana, originado en las cocinas a leña, es honrado anualmente con una celebración especial.

Cada tercer domingo de julio, en Perú se conmemora el Día del Pollo a la Brasa. Este año 2024, la festividad se celebrará el día 21 de julio.