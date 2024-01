La fuerte crítica de Pedro García a fichaje extranjero de Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’ 2024

Pedro García y la dura crítica a refuerzo de Alianza Lima en la 'Noche Blanquiazul' 2024 | Movistar Deportes

Alianza Lima se lució frente a toda su hinchada en su presentación oficial y no solo por el triunfo que sacó ante Once Caldas en la inolvidable ‘Noche Blanquiazul’ 2024, el pasado lunes 15 de enero en el Estadio Nacional. Las buenas actuaciones de los futbolistas y el nuevo estilo de juego hicieron que todos se ilusionen con el título de Liga 1 y Copa Libertadores.

Te puede interesar: Programación de la Liga 1 Perú 2024: fechas, horarios y canal tv de la primera jornada del Torneo Apertura

Los ‘íntimos’ presentaron los diez jales que llegaron a Matute esta temporada: Renzo Garcés, los panameños Jiovany Ramos y Cecilio Waterman, los argentinos Juan Pablo Freytes y Adrián Arregui, Marco Huamán, Jhamir D’ Arrigo, Catriel Cabellos, el colombiano-peruano Kevin Serna, y el uruguayo Sebastián Rodríguez.

Todos sumaron sus primeros minutos con la camiseta ‘blanquiazul’, salvo el ‘Mago’. No pudo entrar a la cancha porque fue el último en incorporarse y vivió el encuentro desde las tribunas. Pedro García analizó el primer cotejo del club victoriano con un rival internacional y tuvo buenas sensaciones al respecto. Es más, reveló qué jugador le llamó más la atención y llenó de elogios.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Sport Boys 1-1: resumen y goles del empate en amistoso previo al inicio de Liga 1 2024

“Valoro el resultado y el rendimiento. He visto mucha dinámica, mucha verticalidad. La pelota no pasa mucho por el medio, no la retienen mucho por el medio, la bola pasa y pasa; eso me gusta. Vi algunas cosas que me llamaron la atención; un contención buenísimo, me gustó la intensidad de Arregui, casi le sale un golazo de media tijera. Es una jugada de crack, no muchos futbolistas son capaces de repentizar en el área en una jugada sin espacio y sin comodidad, y meter una tijera. Qué estaríamos diciendo si la pelota entraba”, aseguró el comunicador en ‘Al Ángulo’.

El cuadro de La Victoria se impuso 2-0 con goles de Hernán Barcos en el Estadio Nacional. (Video: Liga 1 Max)

¿Qué refuerzo de Alianza Lima no le gustó?

Pedro García confesó que hubo un jale de Alianza Lima que no le gustó y lo criticó tomando su rendimiendo como base. Jiovany Ramos no llegó a convencer al periodista deportivo y detalló el punto débil del panameño que le podría causar más de un dolor de cabeza a los ‘blanquiazules’ en la temporada.

Te puede interesar: Jean Ferrari y su singular respuesta sobre el pedido de Alianza Lima para cerrar el Monumental

Eso sí, resaltó una característica que si sumará en la defensiva del equipo de Alejandro Restrepo. El comentarista elogió su juego áreo y espera que pueda sacarle provecho al momento de definir un partido.

“Lo que sí no me gustó fue el panameño Ramos. No me gustó desde la decisión de conducir como central hacia delante. Me pareció bien llamativo, es como si no hubiese leído bien las jugadas. Fallar puede fallar en cualquier zona de la cancha. El central para salir jugando tiene que saber y me demostró que no sabe salir jugando. Él me dio la sensación que no es lo suyo salir con pelota donimada. Es un jugador alto, que le dará altura a Alianza en el juego aéreo, pero abajo no lo veo tan entero. Salió dos veces, el jugador puede fallar, no quiero ser lapidario. A la segunda que salió, era evidente que no tiene el donimio de la pelota por abajo para sacarla limpia. Me llamó la atención, es un partido amistoso, se ganó y todo, pero esas cosas terminan dando una pauta para corregir. Me parece que en el medio con él no es”, remarcó el comunicador.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo reto del cuadro victoriano será frente Universidad Católica de Chile, en la ‘Tarde Blanquiazul’ 2024 este domingo 21 de enero a partir de las 14:00 horas en el estadio Mansiche. Será la segunda presentación oficial que tendrán los ‘grones’ y marcará el último ensayo de cara a su debut en el Torneo Apertura frente César Vallejo el próximo domingo 28 de enero a las 20:00 horas en el estadio Nacional.