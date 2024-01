Yiddá Eslava cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Terminó mi relación con Julián y saqué la agenda negra”

Yiddá Eslava se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Instagram/@yiddaeslavap

Después de mantener una relación sentimental con Julián Zucchi por 11 años, Yiddá Eslava jamás creyó que se enamoraría a primera vista de otra persona. Pero así sucedió hace poco. La exchica reality está saliendo con un nuevo galán, el cual la mantiene feliz y le ha enseñado que es posible amar nuevamente luego de la tormenta.

“Es la primera vez que me pasa esto (no poder hablar sobre él). En mi anterior relación he estado 11 años, casi 12, y estábamos acostumbrados a que nos pregunten. Esta vez, él no es del medio y quiero mantener esto así porque me gusta cómo estamos, es lindo. No es del medio y él no tiene ganas de estarlo, no le gusta”, comentó en ‘Lado B’ de La República.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se conocieron en los sets de Combate. Después de 11 años como pareja, se separaron en buenos términos.

¿Cómo conoció Yiddá Eslava a su nuevo amor?

Fiel a su estilo, Yiddá Eslava fue bastante sincera al reconocer que, una vez su romance con Julián Zucchi llegó a su fin, intentó salir con aquellas personas que rechazó en su momento. No obstante, no pudo desarrollar sentimientos con nadie porque sabía que no estaba haciendo lo correcto.

“Yo cuando termino la relación con Julián, dije: ‘Bueno, saquemos la agenda negra’. Pero no pude… intenté hacerme la sabandija, pero no me liga. No me nacía. Conocí a bastantes personas, personas interesantes, regresó gente del pasado, pero no pasaba nada, chicos guapos y hasta un millonario”, expresó la exchica reality.

Yiddá Eslava fue vista en Chiclayo con, aparentemente, su nuevo galán.

Cuando Yiddá Eslava dejó de buscar el amor desesperadamente, fue allí que conoció a quien hoy es su nueva pareja. No quiso entrar en detalles sobre este primer encuentro, pero aclaró que la química surgió de manera instantánea.

“Fue como un flechazo en el corazón. Fue rarísimo (...) Lo vi… y fue loquísimo. Yo no creía en el amor a primera vista o que te gustaba a alguien a primera vista, pensé que era una idiotez. (¿Pero así paso?) La vida me ha cacheteado en el 2023″, añadió.

Julián Zucchi respeta la nueva relación de Yiddá Eslava

Luego de escuchar las declaraciones de Yiddá Eslava, el actor argentino publicó un extenso comunicado para afirmar que “respeta el anuncio” de la madre de sus hijos y que espera que los dejen de vincular juntos, pues ambos han dejado en claro que no habrá reconciliación.

“Quiero respetar el anuncia de Yiddá Eslava sobre su nueva relación amorosa. Esto marca un nuevo capítulo para ambos, y es esencial que respetemos este nuevo comienzo. Por respeto a ella, a su pareja y a nuestras vidas individuales, es hora de pasar la página. La dificultad de nuestra separación es algo que solo nosotros conocemos plenamente, así que les pido amablemente que no profundicen en estas heridas. Déjenos avanzar y concentrarnos en construir un futuro positivo”, señaló Julián Zucchi en sus historias de Instagram.

Julián Zucchi y su reacción luego de que Yiddá Eslava anunció su nuevo romance.

Cabe resaltar que Julián Zucchi ha aclarado por su parte que, a diferencia de Yiddá, él se encuentra soltero. Sobre los constantes viajes que hace Argentina, explicó que únicamente los hace por trabajo, no porque tengo una amor en Buenos Aires.

“A la gente le gusta inventar historias, el único que sabe mi historia soy yo. Entonces, si alguien viene a decir que tengo una novia en Argentina que, por favor, muestre las pruebas. Yo estoy soltero, quiero estar soltero, quiero estar concentrado en mis hijos, en la película y en los proyectos que se vienen. Los viajes a Argentina son porque la mayor parte técnica de la película se hace allá y también porque estoy preparando un proyecto en co-producción”, manifestó en el programa ‘Todo se filtra’.