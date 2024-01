Rafael López Aliaga: Municipalidad de Lima pagará casi 22 millones de soles para obtener solo 400 motos

Consorcio que ganó la primera licitación para la compra de 4 mil motos no cumplió con presentar debidamente los documentos a la Municipalidad de Lima para la firma del contrato. Foto: composición Infobae

El cuestionado alcalde Rafael López Aliaga no escatima en gastos a la hora de obtener adquisiciones para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero en esta ocasión lo hace para cumplir una de las promesas que lanzó en campaña electoral en el 2022 cuando postulaba por Renovación Popular: las motocicletas para el personal de serenazgo.

Según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), la gestión de López Aliaga desembolsará una suma de casi 22 millones de soles para adquirir una flota de solo 400 motos que servirán para resguardar a la ciudadanía de la inseguridad que hay en la capital. Es decir, por cada una se estaría pagando más de 50 mil soles.

La convocatoria pública se lanzó el miércoles 10 de enero pasado por parte de la Municipalidad de Lima. Luego, al día siguiente se registraron a los participantes, las ofertas correspondientes y el otorgamiento de la buena pro. Fue un adjudicación veloz porque la única empresa que se hizo presente en esta licitación fue Pana Autos SAC que recibirá S/21,720,948.00.

Coincidemente, Pana Autos SAC también se impuso en el primer proceso fallido de compra de los vehículos que tuvo el apoyo de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad que nuevamente está a cargo de la presente licitación. Sin embargo, quedó descalificado por no cumplir con la cantidad y los plazos de entrega de las 4 mil motos requeridas.

Acta de otorgamiento de la buena pro a la empresa por parte de la Municipalidad de Lima.

Es así que Consorcio Sukimotor SA-Cassa Concesionaria SAC tomó el lugar de Pana Autos SAC para adjudicarse el contrato. No obstante, esta empresa también tuvo problemas porque no entregó la documentación que la comuna metropolitana exigió en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Tuvo hasta dos plazos adicionales, pero no logró cumplir a pesar de que se le iba a destinar más de 132 millones de soles por hacerse de la buena pro.

De esta manera, la licitación terminó por caerse. Esto provocó severas críticas contra al alcalde Rafael López Aliaga, quien trató de minimizarlas ante el rotundo fracaso de su realizar una de sus promesas de campaña. Y es el burgomaestre dijo que iba a comprar 20 mil motos, pero después fue cambiando de parecer al reducir la cantidad a 4 mil, y ahora solo se reduce a 400 a más de un año de gestión.

“Tenemos en total 500 motos para toda Lima. El hecho de tener 4 mil motos en este año, siguiendo un proceso anticorrupción, no hay ningún mea culpa que hacer. UNOPS nos ha informado que, en este primer semestre, estamos contando con 4 mil motos compradas. Estamos comprando porque nos sale más barato. En 2023 hemos hecho un ahorro importante que nos ha permitido alimentar a la gente más vulnerable de Lima. S/. 80 millones a las ollas comunes que ustedes no han informado, así que sería un mea culpa de la prensa por no informar”, declaró en una actividad del 4 de enero pasado.

¿Qué carácteristicas tendrán las motos?

Según el contrato suscrito por la Municipalidad de Lima con Pana Autos SAC es que la primera entrega de la flota de 400 motocicletas deberá realizarse hasta el próximo 1 de marzo o 45 días a partir de la fecha de firma del acuerdo.

Unops establece la fecha de entrega de las motocicletas a la Municipalidad de Lima.

Si en caso Pana Autos SAC no cumple con los plazos, entonces se le podría aplicar dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

“Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento”, se menciona.

Los vehículos a entregar deberían tener las carácteristicas de ser color azul. Además, contar con un buen equimaniento: buen sistema de frenos, panel con velocímetros, circulina azul, parabrisas, sirenas, entre otros compuestos acorde a lo que se busca desde la gestión de López Aliaga.