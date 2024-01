Juan Manuel Vargas le hizo broma descabellada a Christian Cueva sobre el VAR y provocó alboroto en vivo

Presentación de Carlos Zambrano y Christian Cueva en la Futmax League 2024

El jueves 11 de enero se estrenó un nuevo programa deportivo denominado FutMax League, a través de Liga 1 Max, en el que se transmitirá un torneo de fútbol 7 con equipos presididos por reconocidos exfutbolistas y jugadores en actividad con paso reciente por la selección peruana.

Durante la primera emisión del espacio televisivo, el conductor Rafael Cardozo fue presentando uno a uno a los presidentes de los cuadros que competirán en el certamen. Los primeros en aparecer en escena fueron Christian Cueva, Luis Guadalupe, Fiorella Retiz, Juan Manuel Vargas y Anderson Cueto en representación de Carlos Zambrano.

Minutos después de la llegada de la ‘Comba’ Cueto, se realizó un enlace por videollamada con el aún defensor de Alianza Lima, quien se encuentra en Alemania buscando alternativas para seguir con su carrera deportiva tras el anuncio de que no será tomado en cuenta por Alejandro Restrepo en el elenco ‘blanquiazul’.

En un ambiente distendido, producto de la confianza que existe entre los protagonistas, se empezaron a realizar bromas mutuas durante la conversación, pero la que mayor número de carcajadas generó entre los presentes fue la que le hizo el ‘Loco’ Vargas a ‘Aladino’ Cueva con un pícaro comentario en doble sentido sobre el VAR.

Mientras el ‘Káiser’ se disponía a responder una pregunta de Cardozo, Vargas Risco lo interrumpió de manera intempestiva y cometió una de sus ya características ocurrencias. “Carlos, acá lo que no queremos es que el VAR exista”, fue la primera frase que lanzó el ex Universitario de Deportes ante las risas de los otros panelistas. “Porque si no, Cueva va a estar ahí, va a estar ahí”, repitió en dos ocasiones.

Con una sonrisa en el rostro, el ‘Cuto’ Guadalupe le pidió mesura a Juan Vargas por su jocoso comentario: “Oe, ponte serio”. Anderson Cueto no se quedó con las ganas de participar y dijo que el chiste del ex Catania “fue a la segura”. El ‘Cholo’ Cueva no se sonrojó ante la frase de su excolega y replicó: “Esa es la de él”. No obstante, le pidió mayor seriedad ante las cámaras. “Ponte serie, pues ‘Loco’. Ten criterio pues huevón”, fue la contundente frase con la que el atleta de Al Fateh intentó zanjar el tema.

Al ex Fiorentina de Italia no le quedó mayor alternativa que disculparse. “Perdón, ‘Cholo’, perdón”, indicó. Si bien Cueva Bravo se libró de las mofas de su ex compañero de selección, Fiorella Retiz lo reemplazó y volvió a hacer referencia a las bebidas alcoholicas. “¿Es cierto Cueva que tu equipo va a ser Cerveceros Fútbol Club?”, bromeó la periodista.

Christian Cueva pidió la canción ‘El Cervecero’

Con su clásico buen sentido del humor, Christian Cueva decidió no tomar en serio lo dicho por la también conductora de televisión y pidió que pongan el tema musical con el que se le ha identificado en los últimos años, ‘El Cervecero’. “Ponme a Armonía 10″, le pidió a la producción del show, quienes raudamente cumplieron con su exigencia. El mediapunta de 32 años empezó a aplaudir y a bailar al ritmo de la canción.

‘Aladino’ habló de su lesión

En su presentación en la FutMax League, Christian Cueva fue consultado por la lesión en el ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, la cual lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses hasta que se realice una intervención quirúrgica.

“Es un tema muy sensible para mí. Después de tanto tiempo estar en Alianza Lima fue algo lindo porque soy hincha, pero al final de la temporada tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante hoy en día para mí es operarme y recuperarme. Mi fe sigue intacta, creo que el de arriba va a bendecirme con muchas cosas este año”