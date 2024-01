Defensoría del Pueblo: contratación irregular a exmilitante de APP en cargo gerencial implica a Josué Gutiérrez

Titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez señalado de contratar irregularmente a exmilitante de APP, según Contraloría. Composición Infobae.

Un informe de la Contraloría General de la República reveló un nuevo proceso de contratación irregular en la Defensoría del Pueblo en el que estaría directamente involucrado su actual titular, Josué Gutiérrez Cóndor. El informe de Control Específico revelado este jueves hace referencia a una serie de acciones perpetradas por el Jefe del Área de Remuneraciones, José Flores Centurión, para que se proceda con la contratación de Karina Yomar Pérez Salazar como Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano; un cargo de confianza para el que no tiene la experiencia.

Todos estos hechos, comprendidos en el informe N° 019-2023-2-0680-SCE, detallan dichas acciones como actos de “presunta irregularidad”, en los que se sindicaría como principal responsable a Flores Centurión; quien fue el encargado de coordinar con dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se opusieron a la contratación de Pérez Salazar por encontrar su experiencia poco adecuada para el puesto que ahora ocupa.

En el documento al que Infobae Perú tuvo acceso, la Contraloría advirtió la existencia de un proceso de selección irregular de tres partes, que le fue aplicado a Pérez Salazar teniendo a Jose Antonio Flores Centurión como responsable. La Contraloría advirtió en las tres etapas que Flores evadió rendir cuentas a su superior inmediato y reportó los resultados directamente con Josué Gutiérrez; contraviniendo incluso los reclamos de su propia jefa.

Karina Yomar Pérez Salazar fue designada como Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano en la Defensoría. Puesto para el que no tendría la experiencia. La República.

Se advirtieron irregularidades, pero Gutiérrez hizo caso omiso

Las irregularidades no acabaron allí; el informe también recoge las declaraciones de dos funcionarios que advirtieron la contratación irregular y se opusieron a ella directamente. La primera fue Luz Irene Carhuavilca García, quien en dicha oportunidad ocupaba el cargo de jefa de la Oficina de Gestión de Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo.

En sus declaraciones para el informe de la Contraloría detalló que la experiencia de la ahora funcionaria referida por Gutiérrez no era suficiente para ejercer el puesto en el que se le quería contratar. Un día después de haber finalizado su contrato con la entidad, advirtió la contratación.

La otra alerta emitida en el marco de esta investigación es la del exfuncionario Mario Alexander Atarama Cordero; quien fue el exjefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Defensoría; quien advirtió a Flores Centurión de la misma irregularidad. “El 29 de mayo, me acerqué para decirle que desde el punto de vista legal, la señora Pérez no cumplía con el perfil del puesto”.

Informe de Contraloría que advierte proceso de contratación irregular en la Defensoría del Pueblo. Composición Infobae.

Según Atarama, en el informe de Centurión claramente se detallaban dos años en el sector público y que la capacitación de personal acreditada por Pérez “no constituía per se experiencia en gestión de recursos humanos, razón por la cual la señora Pérez no cumplía con el requisito de experiencia específica en el sector público”. “Le dije que salvo que en su informe se sustente adecuadamente el cumplimiento del requisito, no iba a informar favorablemente esa designación”, declaró en el informe.

Empleada reclamó a funcionario sobre su negativa a contratarla

Como si este hecho no fuera suficiente, la misma Karina Pérez Salazar le increpó a Atarama respecto a su negativa a contratarla.

“El mismo día 29 de mayo en la tarde se presentó en mi oficina la señora Pérez, a quien había visto previamente en la sala de trabajo contigua a la oficina del Defensor del Pueblo, acompañando al equipo de transferencia designado por él. La señora Pérez me increpó haber “observado” su designación, señaló que conforme a la Ley de Idoneidad, la responsabilidad de determinar el cumplimiento de los requisitos para el puesto es de la Oficina de Recursos Humanos”, recordó Atarama.

En dicha oportunidad, el exfuncionario respondió que “no correspondía que yo le diera las razones jurídicas de mi negativa, pero que era obligación del Jefe de Asesoría Jurídica velar por el cumplimiento de la legalidad. Luego vi que la señora Pérez se dirigió a conversar con el señor Flores Centurión”.