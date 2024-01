Andrea Llosa se sincera: por qué se divorció, qué dijeron sus hijos de la separación y responde si tiene nueva pareja

La periodista Andrea Llosa habló abiertamente sobre su separación de Luis Ávalos Gómez, su compañero durante más de 15 años. En una entrevista personal en el podcast de Verónica Linares, Llosa reveló las razones detrás del término de su matrimonio con el padre de sus hijos, así como la carga emocional que ha conllevado este proceso.

El inicio de la relación de Andrea Llosa y Luis Ávalos Gómez estuvo marcado por una amistad que evolucionó rápidamente a un compromiso matrimonial tras ocho meses de conocerse. ¿Por qué Andrea Llosa se separó de su esposo? Ella comentó que, aunque fue feliz durante mucho tiempo, la rutina comenzó a afectar la dinámica en su relación.

“Simplemente un día te das cuenta que las cosas ya no son iguales. Y cuando llega la monotonía, también llega el mal humor. Y cuando las personas no están tan felices, lo que encuentras del otro lado es fastidio”, confesó, la también conductora de los programas ‘Andrea’ y ‘Nunca más’ sobre su separación dada en el 2021.

Andrea Llosa se casó con Luis Avalos en el 2006 por civil y en el 2020 tenían planes de hacerlo por religioso.

Por qué Andrea Llosa se divorcio y qué dijeron sus hijos

En su relato, Llosa explica que, a pesar de los esfuerzos, la comunicación con su esposo se centró más en temas laborales y proyectos, dejando a un lado el diálogo sobre su relación personal. “Tomamos la decisión con mucho dolor, pero sabiendo que era lo mejor para los dos (…) no era muy detallista y creo que yo no quizá tampoco pedí las cosas como debí pedirlas”, reveló la periodista.

Llosa destacó la madurez con la que sus hijos han llevado el proceso de separación, señalando que lo más importante para ellos es la felicidad de sus padres. Asimismo, describió una relación cordial y funcional con Ávalos Gómez, con quien mantiene una relación de cooperación debido a los bienes e hijos en común.

“Mis hijos lo tomaron con mucha madurez. Me dicen que lo más importante para ellos es que su papá y que su mamá sean felices y lo han manejado super. Mis hijos son felices. Luis vive en Miraflores, Cristóbal (mi hijo) se va a la casa de él, si quiere toda una semana”, comentó.

Andrea Llosa pasó la Navidad con su exesposo Luis Avalos y explica cómo está su relación.

Llevó tratamiento con el psiquiatra

La dificultad de afrontar el divorcio llevó a la periodista a buscar apoyo psiquiátrico, reconociendo haber vivido con culpa y la sensación de haber “fracasado” por no haber podido sostener el matrimonio de por vida, tal como lo había imaginado inicialmente.

“He vivido con culpa un montón de tiempo. He ido al psiquiatra porque sientes que has fracasado. En ningún momento pensé en separarme, pensé que iba a durar para toda la vida (…) me mediqué también porque a veces no duermes en la noche o sea yo con déficit de atención, con una energía brutal, con ansiedad en la noche, podía estar sin dormir tres días como una loca y así grababa y todo. Lloras y sufres, es un duelo”.

Andrea Llosa tiene empresas en común con Luis Avalos, las cuales no se vieron afectadas con la separación.

¿Andrea Llosa tiene nueva pareja?

Andrea Llosa se mantuvo discreta frente a indagaciones sobre su actual situación sentimental. Ante la consulta reiterada de Verónica Linares, Llosa prefirió responder con evasivas y risas, sugiriendo que podría haber un nuevo interés amoroso en su vida, pero sin confirmar ni negar tal especulación.

Durante la conversación, cuando Linares interrogó sobre si su exesposo estaba viendo a alguien, Llosa afirmó no tener conocimiento. Al ser cuestionada sobre su propio estado amoroso, se limitó a decir “Tampoco tengo idea”, lo que despertó curiosidad en la audiencia y dejó la puerta abierta a interpretaciones diversas.

Se resistió a dar una respuesta definitiva al comentar: “No, no, yo no he dicho que sí ni que no”, enfatizando que ciertos detalles deben permanecer privados hasta que se sienta preparada para compartirlos con certeza. “Si en algún momento yo tengo decir que salgo con alguien, lo voy a decir yo, tenlo por seguro. El día que yo tenga que decirlo, yo lo voy a decir sin asco con foto incluida, con chape incluido”.

La insistencia por conocer si se encuentra soltera fue respondida por Llosa con un enigmático “estoy como me ven, regia”, manteniendo así la ambigüedad sobre su estado sentimental actual.