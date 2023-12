Andrea Llosa confiesa cómo es la relación actual con su exesposo Luis Avalos: “Para algunos es complicado”

Andrea Llosa habla de la relación con su exesposo. | Tiktok @andreallosaoficial

Andrea Llosa celebró la Nochebuena en compañía de su exesposo Luis Avalos Gómez y su familia materna, pese a haberse separado hace casi tres años del padre de sus hijos. La periodista peruana, reconocida por su labor en el programa ‘Nunca más’ de ATV, ha compartido en su cuenta de TikTok esta particular situación familiar, que considera no es común tras una separación.

“Me separé hace casi unos tres años, pero eso no significa de que no pase la Navidad con el papá de mis hijos y con mis hijos evidentemente. Sé que para algunas parejas esto es complicado porque uno no acaba bien. Acaba con resentimiento, con rabia, con cólera”, expresó la periodista.

La conductora subrayó la cordialidad que mantiene con Avalos Gómez, afirmando que, aunque su relación no es de íntima cercanía, sí es lo suficientemente armoniosa para compartir las festividades sin dificultad. “Para mí no es un esfuerzo. Yo tengo una buena relación afortunadamente. Tampoco es que somos íntimos, esa es la verdad, no les voy a mentir, pero tenemos una buena relación”, agregó Andrea Llosa.

Andrea Llosa tiene empresas en común con Luis Avalos, las cuales no se vieron afectadas con la separación. | Archivo ATV

¿Por qué se separó Andrea Llosa?

El anuncio de la separación de Andrea Llosa fue hecho público durante uno de sus programas en junio de 2021. La periodista comunicó el final de su matrimonio de 15 años con Luis Avalos Gómez, enfatizando su voluntad de continuar adelante y la importancia de mantener el enfoque en el bienestar de sus hijos: “hay que seguir adelante, ambos estamos enfocados en nuestros hijos”, declaró en aquel entonces.

Te puede interesar: Andrea Llosa graba recetas navideñas en su TikTok y usuarios critican su manera de narrar: “Hablas como en tu programa”

En aquella oportunidad, la conductora de televisión desestimó la idea de que la ruptura matrimonial haya sido provocada por una infidelidad. Según Llosa, el desgaste de la relación sentimental a lo largo de los años fue la causa del fin de su matrimonio. “La vida puede llegar a desgastarse, ahora somos dos papás que estamos enfrentando esta situación por nuestros hijos”, comentó.

Andrea Llosa se casó con Luis Avalos en el 2006 por civil y en el 2020 tenían planes de hacerlo por religioso. | Facebook Andrea Llosa

No descartó reconciliación

La periodista Andrea Llosa mantiene una relación amistosa con su esposo Luis Ávalos tras su separación en el 2021, resaltando que no tienen planes de divorcio. Esta revelación surgió en una entrevista a Infobae Perú en enero de 2022, donde habló positivamente de su relación con Ávalos, describiéndolo como su mejor amigo y remarcando la importancia de una buena convivencia por el bienestar de sus hijos.

Te puede interesar: Carlos Carlín recuerda la muerte de Diego Bertie: “No creo que se haya quitado la vida, pudo ser un accidente”

“Nosotros tenemos que llevarnos bien, en realidad nunca nos hemos llevado mal, él ha sido mi mejor amigo”, comentó en aquella oportunidad.

Ambos periodistas, casados durante 17 años y padres de adolescentes, se conocieron trabajando juntos en investigaciones periodísticas. La pareja fundó y colaboró en varios proyectos, entre ellos el programa ‘Nunca más’ y el centro psicológico La Casa del Amor.

Andrea Llosa pasó la Navidad con su exesposo Luis Avalos y explica cómo está su relación.

En la entrevista, Andrea Llosa no descartó una futura reconciliación, aunque deja claro que sería una decisión que ambos deberían considerar. Además, hizo hincapié en que su relación nunca fue tóxica y que mantienen un vínculo afectuoso.

Te puede interesar: Samahara Lobatón y su fuerte indirecta a Melissa Klug: “Mi familia son Bryan Torres y mi hija”

“Su buena relación apunta a que van a regresar”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “¿Tú crees? tenemos una relación bonita, nosotros no es que nos odiábamos o tuvimos una relación tóxica. Quizás en algún momento (regresemos), sería lindo, no lo sé. Tendrían que preguntarle a él, está bien que sea una mujer fuerte, pero tampoco puedo decidir todo yo”, sostuvo.

¿Qué pasó con el programa de Andrea Llosa?

La conductora y productora Andrea Llosa ha anunciado que seguirá al frente de sus programas ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’, transmitidos por el canal ATV. Llosa reafirma así su compromiso con la televisora para el 2024, en los horarios de 20:45 horas 21:45 horas de lunes a viernes, y los domingos a las 20:30 horas, respectivamente. Este anuncio surge tras especulaciones en redes sociales sobre su posible partida de la cadena televisiva.

En respuesta a las dudas surgidas entre sus seguidores acerca de su permanencia en ATV, una usuaria señaló: “Ya no estará en ATV. No la vi en la preventa”. Llosa respondió con claridad, disipando los rumores: “Claro que estuve. Sigo en ATV. Sigan mis programas”.