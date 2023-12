Julián Zucchi agradece a Yiddá Eslava permitir que sus hijos disfruten de su nuevo hogar: “Estoy muy feliz”

Julián Zucchi agradece a Yiddá Eslava permitir que sus hijos disfruten de su nuevo hogar. (Captura: @yiddaeslavap)

En buena hora. El actor Julián Zucchi y la exchica reality Yiddá Eslava no dejan de mostrar una relación armónica tras su separación después de 11 años y dos hijos en común. Ambos enfatizan la importancia de mantener una buena relación por el bienestar de sus pequeños.

Así, lo dejó entrever, Zucchi, quien acaba de inaugurar su nuevo departamento en Lima, diseñado pensando en los menores, y compartió su felicidad al recibir la autorización de Eslava para que los niños pasaran el fin de semana en su compañía.

“Me esforcé mucho para que Tomás y Maro disfruten de su otra casa. Estoy muy feliz que el primer fin de semana juntos está siendo todo un éxito. Gracias Yiddá por ayudar a que esto suceda y también por los regalos para mi nuevo hogar. Y por la paciencia (demora bastante armar un nuevo depa)”, fueron las palabras del actor argentino en su cuenta de Instagram.

Ante ello, Yiddá reaccionó favorablemente a las declaraciones de Julián, mostrándose contenta de haber disfrutado de tiempo para sí misma, algo que no sucedía desde hacía mucho por estar atenta a sus dos hijos. Además, la exintegrante de ‘Combate’ tomó la iniciativa de abordar posibles críticas, explicando los motivos por los cuales consideró positivo que sus hijos pasaran tiempo con su padre.

“Con la historia anterior ya me están empezando a decir ‘¿cómo te has sentido sin tus hijos?’, ‘¿Cómo dejaste?’, ‘¿Cómo les vas a explicar a tus hijos que tienen dos casas?’, así pues, tienen dos casas, la casa de papá y la casa de mamá. (...) Su papá se ha esforzado muchísimo para hacer un lugar divertido, adecuado para que ellos no sientan la diferencia”, comentó en un inicio.

“Hoy he dormido un montón, (...) extraño a mis hijos sí, pero también debo reconocer y digo, qué rico tener tiempo para mí también, así que”, agregó la también actriz en sus historias de Instagram, dejando en claro que disfrutó de este fin de semana a solas.

Julián Zucchi comparte conmovedor mensaje tras la publicación del tráiler de su película

El pasado lunes 13 de noviembre, el argentino Julián Zucchi junto a su expareja Yiddá Eslava estrenaron el tráiler del esperado final de la saga ‘Sí mi amor’. Con sentidas palabras, que reflejaron la importancia de este trabajo que comenzaron como pareja y ahora culmina coincidiendo con su separación, luego de 11 años de relación. El 2 de octubre de 2023, la noticia de su ruptura conmocionó a sus seguidores, ya que Zucchi y Eslava, padres de dos hijos, eran vistos como uno de los binomios más consolidados en el ámbito artístico nacional.

“Una separación puede ser muy “dolorosa y agresiva” o “amistosa y respetuosa” y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y pareja. Y justamente valoramos principalmente la de padres, lo mejor que nos pudo pasar, es tener a nuestros hijos, los cuales amamos y respetamos por sobre todas las cosas, cuando los planeamos, siempre nos juramos que íbamos a criarlos en un ambiente saludable, por ello y cumpliendo nuestra palabra, hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia”, fueron las primeras que escribieron en su cuenta de Instagram.

Además, la publicación fue también complementada con un video en el que la expareja afirmaba que mantendrían su unión para las decisiones concernientes a sus dos hijos, reafirmando que siempre serán una familia.