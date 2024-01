Jorge Fossati dio cátedra del estilo de juego y su esquema para la selección peruana

Presentación del Jorge Fossati como técnico de la selección peruana

La era Jorge Fossati en la selección peruana inició oficialmente este miércoles 10 de enero. La Federación Peruana de Fútbol presentó por todo lo alto al director técnico uruguayo en la Villa Deportiva Nacional (Videna), quien se encargará de comandar al representativo nacional en las Eliminatorias 2026 y la Copa América 2024, en reemplazo de Juan Reynoso.

Te puede interesar: Jorge Fossati llegó al Perú e inicia un nueva era en la selección peruana

En este evento, los medios de comunicación tuvieron acceso a realizar preguntas y una de las primeras que se le hizo al flamante seleccionador es sobre si seguirá con el estilo de juego que mostró en el Universitario campeón de la Liga 1 2023, en el cual empleó su conocida línea de tres centrales, dos carrileros bien abiertos en el campo y dos delanteros.

En ese sentido, el veterano estratega de 71 años explicó, con bromas de por medio, que su estilo de juego no condiciona el esquema táctico que utilizará, pues lo único que no variará es la cantidad de zagueros en sus alineaciones y en el resto de posiciones sí se podría modificar.

Te puede interesar: ¿Cuándo será presentado Jorge Fossati como entrenador de Perú para las Eliminatorias 2026?

“Lo que no vamos a cambiar es la idea. Como ya hemos explicado, la idea no es lo mismo que el sistema. El sistema es algo más dentro del sistema, pero no pasa de ser algo como la distribución de los futbolistas en el campo, porque son 11, los busques donde los busques. Estamos haciendo gestiones con Juan Carlos para ver si la FIFA nos permite jugar con uno más, pero no hay caso, son 11. A veces dramatizamos demasiado y esto hace más de 20 años, porque desde entonces empecé a jugar, la mayoría de veces con tres zagueros. Si podemos, es un sistema que nos gusta, que nos da respuestas a muchas cosas. No hay sistema mágico porque solo no juega y por eso digo que es una parte más dentro del sistema, pero organizarnos así nos gusta”, mencionó ante la prensa.

“Repito, a veces dramatizamos demasiado, correr un jugador cinco metros para la derecha o para la izquierda parece que fuera álgebra y que hay que llevarlo a Harvard. Eso no es así”, agregó.

Los números de Jorge Fossati en el fútbol peruano

Si bien Jorge Fossati llegó a dirigir a Universitario de Deportes en marzo, con la temporada ya iniciada, el estratega ‘charrúa’ consiguió convertirse en el mejor de su rubro en el balompié peruano con 42 encuentros al mando del conjunto de Odriozola.

Te puede interesar: Conferencia de Jorge Fossati EN VIVO AHORA: minuto a minuto desde la Videna

Entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2023, consiguió 25 triunfos, más del 50% de efectividad, así como nueve empates y ocho derrotas. Es necesario indicar que cuatro de esas caídas fueron por el certamen Conmebol.

En su localía, el estadio Monumental, fue casi infalible, ya que solo perdió frente a Corinthians en los play off de la ‘gran conquista’, mientras que cedió dos empates. Uno fue en el Torneo Clausura ante Deportivo Garcilaso y el otro en la final de ida por el título nacional contra Alianza Lima. Ambos fueron con el mismo resultado: 1-1.

Noticia en desarrollo...