Patricia Portocarrero será parte de Súper Ada y competirá contra El Gran Chef Famosos: “Esto va a ser un éxito”

Patricia Portocarrero fue una de las participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ que se ganó el cariño del público con su peculiar forma de ser y su carisma frente a las cámaras. Sin embargo, no logró consolidarse como la mejor en la competencia, pese a que muchos esperaban su regreso a este espacio en la temporada de la revancha.

Te puede interesar: El Reventonazo de la Chola, El Gran Chef Famosos o JB en ATV: ¿Qué programa lideró en el rating del último sábado del 2023?

Pero, la artista inició nuevos proyectos este 2024 y uno de ellos es formar parte de Súper Ada, la nueva telenovela de América Televisión protagonizada por Maricarmen Marín y que será el espacio de este verano. Como se sabe, esta producción será el reemplazo de Al Fondo Hay Sitio y tomará el horario del prime time.

El horario significa que competirá directamente con ‘El Gran Chef Famosos’. Al respecto, Infobae Perú conversó con Patricia Portocarrero en la conferencia de prensa de Súper Ada y se refirió a la competencia que tendrá ahora el espacio del que es parte con el programa al que perteneció.

“Voy a competir, ya que no me dejaron entrar otra vez (risas)”, bromeó al inicio por su ausencia en la temporada de Revancha del reality de Latina.

‘El Gran Chef Famosos’: Patricia Portocarrero se enfrentó al jurado Javier Masías en el repechaje.

Por otro lado, afirmó que es importante también generar competencia con los contenidos, pues eso le dará al público más opciones para elegir que ver. Pese a ello, se mostró muy convencida de que esta nueva telenovela también será un éxito.

“La competencia es sana, mientras más opciones demos al público, mejor. Yo creo que ‘El Gran Chef’ es un proyecto lindo donde la gente se divierte, Súper Ada la va a romper también. Será un espacio para que la gente pueda elegir. Qué lindo que puedas elegir y no tengas que ver solo una cosa, entonces genial”, sentenció sobre este tema.

Confesó también que la expectativa es muy grande por lo que pueda alcanzar este proyecto, por ello afirmó que considera que habrá éxito. “La expectativa es muy grande y yo creo que esto va a ser un éxito. Veo el nivel de entrega de los actores, auguro un mega éxito para Súper Ada”, afirmó Portocarrero.

Patricia Portocarrero será parte de Super Ada y competirá contra El Gran Chef Famosos. (Infobae)

Patricia Portocarrero contenta de volver a actuar en la televisión

En otro momento, Patricia Portocarrero se mostró muy contenta de volver a las ficciones. Y es que, como se recuerda, ella fue parte de Ven Baila Quinceañera, además de Los Vílchez, que también se emitieron por América Televisión.

Te puede interesar: El Gran Chef Famosos: ¿Qué participantes pasaron a sentencia este viernes 5 de enero?

Sus personajes en estas historias quedaron en el recuerdo y más de uno esperaba volver a verla. Esta vez tendrá el papel de Rosita, quien además es la madre de ‘El Gomas’, interpretado por Mateo Garrido Lecca en su debut en la pantalla chica.

Al respecto, comentó sentirse muy feliz de hacer lo que más le gusta y volver a una ficción. Incluso, confesó que la idea de tener el papel de madre del humorista, hizo que tomara la decisión sin pensarlo dos veces.

Super Ada es la nueva serie protagonizada por Maricarmen Marín. (América TV)

“Feliz de volver a la ficción lo último que hice hace 3 o 4 años y vuelvo a la ficción, que es donde me siento como pez en el agua, mi pasión, mi vida, siento que vuelvo a renacer, extrañaba la televisión y que mejor que con este proyecto que me encanta. Cuando me dijeron que iba a ser mamá de Mateo (Garrido Lecca) dije por supuesto, lo acepto”, confesó a este medio.

Te puede interesar: Mónica Torres se enoja y lanza puerta de “El gran chef famosos” por sentencia: “El carácter que le faltaba a mi estofado”

El estreno de Súper Ada será el próximo 15 de enero a las 8:30 pm por la señal de América Televisión. La expectativa es grande y esperan tener el éxito que les deja el horario de Al Fondo Hay Sitio.