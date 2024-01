Fiebre de apuestas en redes sociales: tiktoker advierte posible estafa en populares juegos de las ‘minas’

TikToker Lissy Verástegui explica la verdad detrás de las casas de apuestas | TikTok

Durante los últimos días, en redes sociales viene circulando una promoción para ser parte de diversas casas de apuestas digitales. Para esto, son los influencers o figuras públicas quienes se encargan de promocionar y hacer que sus seguidores tomen la decisión de invertir su dinero y así hacerlo crecer solo jugando algunas dinámicas de la misma página web.

En Instagram o TikTok, figuras como Rodrigo Cuba, Ale Venturo, Samahara Lobatón, Melissa Klug, La Uchulú y más son los voceros que te invitan a unirte y apostar un poco de dinero. Algunos de los creadores de contenido muestran grandes ganancias en sus cuentas digitales y afirman que mucho de esto lo han conseguido apostando, pero la realidad sería otra.

En las redes sociales, algunos usuarios afirman que sí han logrado retirar el dinero, mientras que existe otro grupo que afirma haberlo perdido todo, pese a que al inicio parecían estar teniendo resultados favorables. Sin embargo, aún hay mucho por conocer.

TikToker Lissy Verástegui explica la verdad detrás de las casas de apuestas. (TikTok/Instagram)

Es así que, al respecto, la tiktoker Lissy Verástegui decidió pronunciarse en sus redes sociales y contar, desde su experiencia, que esto no sería más que una estafa o una ganancia piramidal en la que los creadores de contenido son los más beneficiados

Tiktoker explica cómo funcionan los juegos de apuestas promocionados por influencers

Aunque ya se había pronunciado por sus historias de Instagram, decidió hacer un video en su cuenta de TikTok para que quede constancia de lo que dice y así más personas que piensan apostar puedan estar enterados de lo que pasa detrás.

“No es una inversión, no es seguro que vayas a ganar, lo más probable es que vayas a perder, porque es una apuesta. Yo sí creo que es una pirámide y creo que la empresa tiene la responsabilidad de parar esto”, mencionó al inicio.

Tras ello, señaló que las ganancias que tienen los influencers que publicitan estos juegos no son por sus apuestas, sino que se realizan por generar que más personas ingresen dinero a la plataforma usando el código que ellos les entregan.

“El sistema de ganancia es: yo busco gente que quiera apostar, que no tienen toda la información completa. Apuestan, le meten plata y yo me gano mi comisión y ellos pierden todo. Algunos se darán cuenta y otros no”, agregó a su explicación.

TikToker Lissy Verástegui explica estafa en apuestas por redes sociales. (TikTok)

Aunque esta información no se les da a los usuarios, señala que la responsabilidad sobre el uso de esta no es solo de la empresa, sino que también de las personas que lo promocionan y venden ‘algo que no es’. Incluso, señaló que no le indignaría este tipo de publicaciones, si es que realmente se dijera cómo funciona el juego.

Seguido, recalcó que el dinero que se ve en las pantallas de apuestas de las figuras públicas, es por comisiones, por ello es que siempre va creciendo. “Ese dinero que ven en las pantallas de esos influencers no lo ganan apostando. Esa plata es de las comisiones que están ganando cada vez que ustedes recargan en la plataforma”, sentenció.

Por otro lado, la influencer Lorena Lu, más conocida como Lore Lore Lu también dio su versión e hizo su descargo. La joven aseguró que le molestaba que las personas estén perdiendo su dinero ‘tontamente’. Al igual que Lissy, señaló que el público cree que la gente que lo promociona está ganando por jugar y no es así.

TikToker Lorena Lu explica que la invitaron a promocionar apuestas | TikTok

Ella, confesó que la invitaron a ser parte de esta publicidad, pero cuando le explicaron cómo es que ella ba a ganar dinero, prefirió decir que no, pues consideraba que no era justo para los demás.

“A mí me invitaron a formar parte de estos influencers que promocionan este tipo de juegos. Pero cuando me explicaron como iba a ganar yo el dinero no me pareció, no iba conmigo. En honor a la verdad, no ganas jamás esa cantidad de dinero jugando. Es por el número de personas que te siguen, la descargan y recargan, dinero fácil sí, pero no para ustedes”, finalizó en un video de TikTok.