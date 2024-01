Escándalo en Cajamarca: alcalde Joaquín Ramírez se presenta en presunto estado de ebriedad en concierto

Alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, se presenta en presunto estado de ebriedad en concierto. Video: Portafolio Periodístico.

El polémico alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, es protagonista de un nuevo y penoso escándalo que mella más su imagen pública. Esta vez, un video difundido por el portal Portafolio Periodístico evidenció a la autoridad edil se presentó en un presunto estado de ebriedad en un concierto que se realizó por los 170 años de creación de su ciudad.

En las imágenes se puede observar que Ramírez, excongresista y exsecretario general de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), es llamado por el presentador del evento para que diga unas palabras. Sin embargo, la actitud del exbrazo derecho de Keiko Fujimori llama la atención porque se encuentra muy alegre y balbucea unas palabras.

“Te amo Cajamarca. Te amo como amo a mi madre y a mi papi. Por eso, te digo: ¿Dónde estás? ¿Por qué no has venido a este carnaval? Vengan los que faltan. Yo estaba pensando algo lindo y hermoso que no quiero defraudarte mi Cajamarca”, indicó el burgomaestre en un inicio. Luego, siguió con su accidentado discurso en medio del sonido de los fuegos artificiales.

“Así como estás iluminada hoy, estés siempre unida como hoy para hacer los grandes retos en nuestra Cajamarca y sea una ciudad linda y bella. Gracias a todos ustedes por ayudarnos a seguir avanzando hermanos. ¡Qué viva, Cajamarca, carajo! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Vamos a seguir construyendo una Cajamarca linda y hermosa! No duden que el próximo año se viene grandes cosas”, agregó.

Rostro del alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, lo dice todo.

Ahora bien, no es la primera vez que Joaquín Ramírez toma algunas copas de mas. El año pasado protagonizó un bochornoso espectáculo cuando montó un caballo. En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se observa cómo tiene que agarrarse del animal para no caer. Los asistentes se dieron cuenta que el alcalde de Cajamarca no estaba muy bien.

Ciudadanos rechazan su gestión

Este nuevo escándalo del exlegislador fujimorista se suma al rosario de cuestionamientos de los cajamarquinos que se vienen agrupando para solicitar su revocatoria en los próximos meses.

El malestar se agudizó más en los últimos días porque algunos comerciantes han denunciado que Joaquín Ramírez dispuso que no vendan sus productos durante las festividades del carnaval que se llevará a cabo entre el 22 al 26 de febrero próximo. A esta actividad se espera que lleguen cerca de 100 mil turistas que será un importante ingreso económico para Cajamarca.

Sin embargo, la gestión del burgomaestre indicó que tratará de llegar a un acuerdo con los ambulantes a fin de evitar los hechos bochornos que ocurrieron a las afueras de la sede de la municipalidad el último viernes 5 de enero.

Cajamarquinos protestan contra el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez. Video: Jaime Herrera.

“El carnaval es del pueblo, revocatoria”, gritaban varios manifestantes mientras Joaquín Ramírez era custodiado por la Policía Nacional para ingresar a la comuna.

Salpicado en escándalo

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, habría allanado el camino para que Nixon Hoyos, burgomaestre de Nanchoc, pueda obtener una reunión con Nicanor Boluarte el 18 de octubre pasado en su casa del distrito limeño de San Borja tal como el programa Cuarto Poder reveló el último domingo.

La prueba de la presunta influencia de Ramírez es la misma palabra de Hoyos, quien le agradeció públicamente en una actividad por el aniversario de su pueblo el 28 de octubre pasado.

“Agradecerle también a mi tío Joaquín Ramírez, por siempre estar ahí a mi costado políticamente para abrir las puertas necesarias para las gestiones y los resultados políticos que venimos efectuando, que sin él no se hubiera hecho realidad todo este apoyo de parte del gobierno”, dijo la autoridad ante los presentes en la Plaza de Armas de Nanchoc.

Alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, le agradece a Joaquín Ramírez por presuntamente haber ayudado a interceder para que le entreguen 20 millones de soles a su comuna. Video: Facebook.

El burgomaestre de Nanchoc llegó a calificar al dueño de la Universidad Alas Peruanas como su “padre político” y que gracias a él pudo conseguir que su comuna tenga una partida millonaria para cinco proyectos de inversión. El elogio fue reciproco.

“Sobrino alcalde de este hermoso distrito, mi distrito que me vio nacer y crecer. Estoy hoy orgulloso que después de 55 años de crear este distrito podamos impulsar un nuevo Nanchoc (…) Escuchar al alcalde hoy dar una gran noticia del financiamiento por 20 millones de soles para este año ya marca una historia”, llegó a decir el exdirigente fujimorista que fue anunciado como uno de los invitados especiales.