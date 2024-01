Ecuador: Políticos y personalidades peruanas se pronuncian ante ataques de terror en varias ciudades del país

Reacciones de Canal N ante la toma de un canal de TV en Ecuador. Canal N

La noticia ha dado la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Organizaciones criminales han tomado las instalaciones de un canal de televisión, así como un hospital y una universidad en Ecuador; causando zozobra, terror y miedo. ¿El motivo? Aún se desconoce el móvil que llevó este grupo de facinerosos a cometer estos delitos; sin embargo, todo apunta a la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de ordenar un Estado de Excepción en todo el territorio.

Provistos de pistolas, fusiles y granadas, ingresaron canal de televisión TC, sometiendo a los trabajadores, quienes hasta el cierre de este informe, aun se mantienen secuestrados en su interior.

Al ser un país vecino, las reacciones en el Perú no se hicieron esperar. Periodistas, personajes y políticos se pronunciaron al respecto, alzando su voz de protesta y alertando que situaciones similares podrían ocurrir en nuestro país, de no tomar acciones contra la criminalidad.

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pronunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, y lamentó que la criminalidad se esté apoderando del país; al mismo tiempo que hizo un llamado para tomar medidas urgentes en la frontera para evitar hechos similares.

“Lamento profundamente los recientes actos delincuenciales en el país de Ecuador. Hago un llamado al gobierno de Perú a que tome medidas urgentes en la frontera para evitar hechos similares. El trabajo conjunto es crucial para enfrentar a esa lacra que amenaza nuestra sociedad”.

Alejandro Soto. (X)

Otro de los primeros en pronunciarse este martes fue el excongresista Juan Sheput, quien señaló que “El drama de Ecuador no fue de la noche a la mañana. Es producto de ser permisivos con la mediocridad y la corrupción gubernamental que no combatía ni a la minería ilegal ni al narcotráfico. El Perú debe mirarse en ese espejo que es Ecuador. Aquí somos también muy permisivos con un gobierno sin rumbo que está llevando al país a la catástrofe”.

Juan Sheput. (X)

Al igual que el ex parlamentario, el expresidente de Congreso de la República del gobierno de Ollanta Humala, Daniel Abugattas, arremetió contra Estados Unidos y lo responsabilizó de lo que viene sucediendo en Latinoamérica.

“Lo que están viendo en Ecuador, la toma de sionistas ladrones de un canal de TV, va a ocurrir en todas partes gracias al apoyo de Estados Unidos a la delincuencia en Israel, se puede hacer lo que te venga en gana. La criminalidad con impunidad total, como ladrones”, espetó.

Daniel Abugattas. (Foto: X)

La tercera Vicepresidenta del Parlamento Nacional, Roselli Amuruz, rechazó la ola de violencia que se vive en el país del norte y espera que el Gobierno de Ecuador logre restablecer el orden y la seguridad por el bien de sus ciudadanos. “Luego del Estado de excepción en todo el país Ecuatoriano, es importante reforzar nuestra frontera, y no permitir el ingreso del crimen organizado. Nuestras autoridades deben estar preparadas y atentas para que no ocurra en nuestro país”.

Roselli Amuruz. (Foto: X)

Desde Budapest, la parlamentaria Patricia Chirinos lamentó la situación que vive el país, pero alertó que, si la presidenta Dina Boluarte no toma acciones oportunas, la misma situación le podría ocurrir al Perú. “El gobierno de la señora Boluarte debe ser consciente de que si continúa con su desidia frente a esta guerra avisada, luego será demasiado tarde para asegurar la vida e integridad de miles de peruanos”.

Patricia Chirinos. (X)

En la línea de la parlamentaria, la periodista Juliana Oxenford no dudó en alzar su voz de protesta y señaló que teme que lo mismo le suceda a nuestro país. “Aquí la señora que dice gobernar y el Presidente de facto, ni se imaginan lo que muchos tememos: que lo mismo pase en Perú. Esta clase política es un caldo de cultivo muy peligroso”.

Juliana Oxenford. (X)

La expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva, indicó que es necesario cerrar las filas con el terrorismo, al mismo tiempo que expresó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano.

“Mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano que padece las acciones demenciales del crimen organizado. Los delincuentes han tomado hoy un canal de televisión y una universidad en Guayaquil. Las indignantes imágenes encienden las alarmas en la región”.

Maricarmen Alva. (X)

Por su parte, la excongresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, exigió poner en orden al país, al mismo tiempo, que elevó sus plegarias a la población norteña. “FUERZA ECUADOR! La delincuencia no puede ganar; ellos no tienen compasión para generar terror y caos; que no vengan a reclamar después DDHH; el ORDEN es la seguridad para los ciudadanos inocentes q hoy corren peligro”.

Luz Salgado. (X)

La toma de rehenes de TC televisión de Guayaquil, en Ecuador, es un ataque inaceptable a la seguridad y paz ciudadana. Esto sucede a pocas horas que el Presidente @DanielNoboaOK, declare el Estado de Excepción ante la desbordante ola de inseguridad”, señaló por su parte el Secretario Nacional de Avanza País, Luis Flores.

Luis Flores. (X)

Otras reacciones:

Mathías Brivio: “Ecuador está siendo tomado, literalmente, por la delincuencia. Una locura”.

Michael Finseth: “Delincuentes toman un canal de TV en Ecuador. Ingresaron a los disparos en un programa en vivo que se emite el Guayaquil. En pleno estado de excepción”.

Leao Butrón: “¡Ingresan a canal de televisión en Ecuador y mantienen secuestrados a varias personas, por favor no los vayan a llamar terroristas porque acá se pueden amargar o algún periodista puede indignarse, ya que, entrar a propiedad privada, solo lo hacen angelitos protestando!

Jaime Chincha: “URGENTE: Estado de sitio en el Ecuador, tras la toma del canal “URGENTE: Estado de sitio en el Ecuador, tras la toma del canal @tctelevision de Guayaquil”.

¿Qué está pasando en Ecuador?

La tarde de este martes 9 de enero, un grupo de encapuchados irrumpió los interiores del canal de televisión TC de Guayaquil, secuestrando al personal y solicitando realizar una transmisión en vivo. Incluso, los malhechores obligaron a las víctimas a tirarse al suelo mientras en el fondo se escuchaban gritos.

Asimismo, otro grupo criminal atentó contra la Universidad de Guayaquil. Imágenes de las redes sociales revelaron la crueldad con la que los criminales infundían el terror contra los estudiantes, a quienes se les vio corriendo por salvar sus vidas.

La acción de los delincuentes respondería a la decisión del presidente, Daniel Noboa, de declarar un estado de emergencia por 60 días tras la fuga de una prisión del peligroso narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”.