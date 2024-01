Alejandra Baigorria y Said Palao: ¿Cómo reaccionó la hija del deportista al compromiso de su papá con la empresaria?

Fue uno de los momentos más esperados. Alejandra Baigorria y Said Palao se fueron a Filipinas para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, lo que nunca imaginó la empresaria de Gamarra es que en medio de este viaje, el chico reality le estaba preparando una sorpresa: la ansiada pedida de mano.

En los videos que ambos han subido a sus redes sociales, se puede observar claramente cómo se llevó a cabo este romántico momento. Aprovechando que se encontraban en la orilla del mar, el integrante de ‘Esto es Guerra’ se arrodilla y saca de su ropa de baño un anillo. Posteriormente, él le pregunta si desea que se casen, a lo que ella responde de manera afirmativa.

De inmediato, ellos se comunicaron con sus familiares más cercanos, y es que deseaban contarles que se habían comprometido. Cabe precisar que Alejandra Baigorria y Said Palao tienen tres años de relación sentimental, pese a los altibajos de su romance, ellos siempre se han mantenido unidos.

Alejandra Baigorria se emocionó hasta las lágrimas con pedida de mano de Said Palao.

Es así que, luego de vivir este gran momento, grabaron las reacciones que tuvieron su círculo más cercano cuando se enteraron del compromiso. Uno de los más esperados fue el de la hija del integrante de ‘Esto es Guerra’, la pequeña Caetana, quien siempre se ha mostrado unida a la rubia.

En el video se puede observar a la menor bastante emocionada al conocer la noticia de que su padre se casará con Alejandra Baigorria. De acuerdo a las imágenes, ella se emociona tanto que grita y agita su celular en todo momento, esto mientras que la empresaria le muestra su anillo en todo momento.

Pero ella no fue la única que se emocionó al saber de los planes de boda que ahora tendrá que empezar la pareja, la mamá de la rubia también se emocionó al saber la noticia, así como Austin Palao y Sergio Baigorria, todos ellos no pudieron evitar mostrar su felicidad al saber que la pareja había decidido dar el siguiente paso.

Alejandra Baigorria defiende su compromiso con Said Palao y da fuerte respuesta a detractores.

Alejandra Baigorria defiende su compromiso

Alejandra Baigorria salió a defender su compromiso con Said Palao. Ella recibió duras críticas en las redes sociales por mostrarse sumamente feliz, recordándole que el chico reality en el pasado fue captado con otra joven. Además, le recordaron que su compromiso anterior también se rompió de un momento a otro.

“Yo aquí disfrutando de mi felicidad, yo no sé que pase mañana, yo no sé cuál es mi destino. Yo no sé nada más que hoy soy feliz, y vivo mi día a día. Mañana veremos, pero hoy soy feliz y es lo que importa, la vida no está comprada para nadie, por eso es solo vivir disfrutando tu día a día. La vida es tan corta que no sabemos. Agradece, ayuda a las personas, pon un granito de arena para el desarrollo de tu país”, dijo.

“No mires al lado, no envidies a nadie, no hables de más si no te consta, la vida es un bumerán, lo que tú haces, lo que tú deseas, se te regresa. Respeta y aplaude la felicidad de los demás, hoy estás arriba ¿y mañana? No lo sabes”, añadió.