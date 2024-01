Teniente alcalde de San Isidro enfrenta a alcaldesa y renuncia en vivo: “Ya me cansé, tú no tienes cualidades”

Fuente: @RegidoresSI

Gustavo Reátegui, teniente alcalde de San Isidro ―el segundo distrito con mayor recaudación tributaria de Lima Metropolitana―, presentó su dimisión a la alcaldesa Nancy Vizurraga durante una sesión de concejo que fue transmitida en vivo el pasado 29 de diciembre, pero que se ha difundido este lunes en redes sociales.

Durante la asamblea, el primer regidor se refirió a algunas trabas que, bajo su óptica, enfrenta la comuna, como el recojo de basura, la emisión de licencias de funcionamiento o la gestión de áreas verdes. Vizurraga chateaba en su celular y evitaba dirigirle la mirada, según imágenes recogidas por la cuenta de los Regidores de San Isidro por Transparencia y Participación Vecinal.

“Todos venimos a hacer labor social, y no podemos. Ya me cansé, porque acá es guerra, y no hay intención. No tienes, Nancy, las cualidades para llevar una gestión, y yo no me quiero desprestigiar. Esta es la última sesión de concejo a la que asisto. Esta medalla me deshonra y en este momento me la quito”, vociferó Reátegui al dejar distintivo que obtuvo como representante del Concejo.

“Te pedí trabajar juntos, pero nunca has querido trabajar conmigo”, siguió antes de que una concejala se le acercara para intentar frenar su decisión, a lo que replicó: “Déjenme. Yo me siento frustrado, porque vine a trabajar, y Nancy no me deja. ¿Qué hago acá?, ¿no tiene sentido? Ni siete regidores hemos podido con Nancy, porque tiene demasiado poder”.

Comunicado de la Municipalidad de San Isidro

En un pronunciamiento citado por El Comercio, la comuna mencionó que la alcaldesa solicitará al funcionario renunciante que sustente sus declaraciones “en el marco de las disposiciones legales que ameriten”.

“Cada miembro del Concejo es responsable de sus acciones y palabras durante el desarrollo de sesiones. El primer regidor ha manifestado una serie de hechos en contra de la alcaldesa de San Isidro y la gestión municipal, de la que él también es parte, ejerciendo su uso de tiempo de intervención asignado”, se lee en la misiva.

“Este tipo de acciones no distraerán la actual gestión de continuar trabajando por llevar adelante una administración que trabaja con total transparencia, luchando contra la corrupción y un manejo responsable de recursos”, finalizó. A mediados de 2023, Vizurraga fue denunciada por peculado al utilizar el vehículo oficial para acudir a un salón de belleza y solicitar servicios de peluquería.

Nancy Vizurraga, alcaldesa de San Isidro, en una actividad oficial

El caso fue expuesto por Al Estilo Juliana a través del abogado y experto temas de municipales, Julio Castiglioni, quien elevó la acusación ante la Contraloría General de la República. La autoridad edil, por su parte, consideró que no tiene nada de “malo” que le pida a un personal que la pueda trasladar.

“El vehículo le pertenece al distrito [...] No es que haya utilizado un vehículo oficial, lo que pasa que tengo que ir a una peluquería, pero el vehículo no va a la peluquería y me espera, no. Sencillamente, yo voy, me atiendo y vengo”, mencionó.

El programa también relevó que Vizurraga condecoró a su estilista, Edilberto Cáceres, mediante la Resolución de Alcaldía N.º 210, que lleva su firma. Según Castiglioni, las distinciones debe ser aprobadas por el Consejo Municipal, pero esta no habría seguido el proceso regular. “Por mi parte, no sugerí ningún nombre ni he aprobado la autorización”, apuntó la regidora Nicolle Chávez, quien deslizó que la decisión se dio bajo la mesa.

Licenciada de Relaciones Industriales y con una maestría en Derecho Constitucional, Vizurraga fue la primera mujer elegida democráticamente como burgomaestre en la historia de San Isidro mediante las filas de Renovación Popular. En diciembre pasado, fue elegida como miembro del directorio del Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad de Lima (INVERMET).