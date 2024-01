Sean Penn y Nathalie Kelley: ¿Quién es la novia peruana que conquistó el corazón del actor de Hollywood?

Sean Penn y actriz peruana Nathalie Kelley fueron captados de la mano paseando en Miami. Instagram.

El corazón del famoso actor Sean Penn habría sido conquistado por una peruana y ella es la también actriz Nathalie Kelley, quien tiene nacionalidad australiana y peruana.

Los rumores aparecieron cuando el ganador de los premios Óscar fue captado caminando de la mano de Nathalie, en las calles de Miami. Ambos lucían muy felices juntos, sin importar que fueron fotografiados por los principales medios de comunicación de dicho país.

Sean Penn de 63 años y la peruana de 39 años compartieron una tarde de verano en la playa de South Beach y luego fueron almorzar a un restaurante frente a la playa Ocean Grill en Miami.

Sean Penn y actriz peruana Nathalie Kelley fueron captados de la mano en Miami. Foto: Mega Agencia.

Pero, ¿quién Nathalie Kelley?, la actriz nació en Lima y es hija de madre peruana y padre argentino, pero a los dos años se mudó a Australia porque su mamá se casó en ese país. Nathalie lleva el apellido de su padrastro australiano.

Y desde muy joven se interesó en el mundo del modelaje, concursos de belleza y actuación. Nathalie estudió actuación en el North Sydney High School, Australia, en la institución donde se formó Nicole Kidman. Sin embargo, Nathalie ha tenido que vivir con un problema constante, pues en los castings para las películas no la identificaban ni como australiana ni como latina.

“Me decían que era una mujer bastante exótica y que no era lo suficientemente latina, eso me abrumaba. Me decían: ‘me estoy perdiendo de los papeles de las chicas americanas, pero también de las latinas. ¿Cuándo me darán el papel de una latina y australiana a la vez’”, expresó para Stylelikeu.

Actriz peruana Nathalie Kelley. Instagram.

Pero, Nathalie se muestra orgullosa de su origen quechua porque en sus redes sociales publica fotografías de sus viajes a Cusco, Perú. “Venimos de un linaje y un legado histórico asombrosos en el sentido de que mis antepasados fueron grandes astrónomos, agricultores e ingenieros. Mis antepasados construyeron Machu Picchu”, dijo sobre su familia en una entrevista con Riise.

Trayectoria como actriz

Nathalie Kelley tiene una gran participación en varias cintas en Hollywood y uno de los trabajos más importante ha sido su papel de Neela en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’ en el 2006.

Además, ha trabajado en programas de televisión como ‘Unreal, Dynasty’ y ‘The Vampire Diaries’. Protagonizó el videoclip del cantante hawaiano Bruno Mars, ‘Just the way you are’. Y uno de sus recientes trabajos ha sido participar en la serie de Netflix ‘Un panadero y la belleza’ en 2021

La peruana se casó con Jordan Burrows, dueño de un bar en Sydney, en una lujosa ceremonia en Potts en el 2018, pero a los dos años se separaron. Meses después de la ruptura, Kelley comenzó a salir con Andrés Alonso, haciendo oficial su romance mediante su cuenta de Instagram en el 2021; sin embargo, no prosperó porque a los pocos se distanciaron.

Y ahora habría encontrado el amor en la estrella del cine que ya ha tenido romances con mujeres australianas y famosas representantes de Hollywood y cantantes como Robin Wright y Madonna.

Nathalie Kelley en ‘Rápidos y Furiosos’ en el 2006. Facebook.

Nathalie y su apoyo a las comunidades indígenas

Nathalie Kelley se destaca no solo en el mundo de la interpretación, sino también en su activa participación en conferencias enfocadas en la conservación del océano. Acompaña su carrera actoral con el compromiso ambiental, mostrando su polifacética presencia tanto en la pantalla como en escenarios de debate global.

Además, la intérprete juega un papel crucial en campañas de divulgación cultural, promoviendo tradiciones nacionales como lo hizo al viajar a Ecuador en mayo de 2022 para apoyar el conocimiento sobre el sombrero de paja toquilla. Su labor se extiende a la defensa de comunidades vulnerables, al ser parte de un equipo en busca de apoyo para ancianos indígenas en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en 2022.

Nathalie Kelley, actriz de ‘Rápidos y Furiosos’, se pronunció sobre la crisis en Perú | Instagram

El compromiso de la actriz con causas medioambientales y sociales refleja la tendencia creciente entre figuras públicas de utilizar su visibilidad para influir en temáticas de importancia global. Es más, usó sus plataformas digitales para pronunciarse ante los peruanos fallecidos en medio de las protestas que se registraron en el inicio del gobierno peruano de Dina Boluarte.