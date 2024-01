Luis Aguiar recordó con nostalgia a Alianza Lima y reveló la cruda razón de su retiro

Campeón con Alianza Lima recordó con nostalgia su paso por Matute y reveló crudo movito de su reciente retiro.

“Los jugadores pasan”, es una de las frases muy utilizadas en el fútbol, pero hay algunos futbolistas que deciden hacer historia y dejar una importante huella. Ese es el caso de Luis Aguiar, que solo necesitó una temporada para ganarse el reconocimiento de los hinchas de Alianza Lima.

Te puede interesar: ⁠Christian Cueva, el jugador decepción de Liga 1: Llegó a Alianza Lima entre aplausos y terminó en inagotables críticas | Resumen 2023

El mediocampista llegó al Perú en 2017 tras su discreto paso por Sporting Braga de Portugal. El técnico en ese entonces, Pablo Bengoechea, depositó toda su confianza en él para que maneje los hilos de su equipo, el cual urgía de un título por los 11 años de sequía.

El ‘Canario’, como lo conocen, se la devolvió con su buenas actuaciones y mucha influencia de cara a portería. Participó en 41 partidos y 24 goles, repartidos en 15 anotaciones y 9 asistencias, siendo determinante para alcanzar el tan ansiado objetivo dicha temporada.

Te puede interesar: Lo bueno, lo malo y lo feo de Liga 1: el VAR, conflicto por derechos de televisión y el apagón en Matute | Resumen 2023

Los ‘blanquiazules’ se coronaron campeones nacionales sin necesidad de disputar una final. Ganaron el Torneo Apertura y Clausura y levantaron el trofeo en su casa, el estadio Alejandro Villanueva, al vencer a Comerciantes Unidos en la última fecha del certamen doméstico.

Luis Aguiar recordó su paso por Alianza Lima

Todo lo que vivió el futbolista uruguayo en su estadía en el ‘equipo del pueblo’ no se borró de su memoria pese al transcurrir de los años. Así lo demostró en una reciente entrevista con el programa ‘Derechos Exclusivos’ emitido por la señal de la Radio Uruguay.

Te puede interesar: Paolo Guerrero y la contundente respuesta sobre si jugará en Alianza Lima el 2024: “Los dirigentes pasan”

“En Perú con Alianza Lima, hacía 11 años que no se salía campeón y ganamos. Fue tremendo. Fuimos muy criticados, pasamos duros momentos, pero siempre fuimos primeros en las tablas. La gente llenaba el estadio todos los días”, recordó con mucha nostalgia.

Palabras de Luis Aguiar tras salir campeón con Alianza Lima en 2017. (Movistar Deportes)

El crudo motivo de su retiro

Después de consagrarse con los ‘íntimos’, Luis Aguiar regresó a su país para posteriormente pegar la vuelta en 2020, temporada donde no le fue bien y terminó marchándose rápidamente. Desde ese momento, no volvió a pisar La Victoria e hizo su carrera en el extranjero.

Pasó por clubes como Juventud de Las Piedras, Deportivo Maldonado y Oriental. Todos de Uruguay. Hasta que a fines del año pasado anunció su retiro del fútbol. El habilidoso volante reveló el crudo motivo que lo impulsó a colgar los botines.

“Decidí dejar el fútbol porque la parte profesional ya no me gustó, hubo cosas turbias estos últimos años y ya no estoy para calentarme. De un día para el otro me senté a tomar mate y listo”, declaró.

Su polémica salida en 2020

Su salida definitiva de Alianza Lima tuvo una cuota de polémica. Se habló mucho de ella, por lo que el uruguayo utilizó su cuenta de Instagram para esclarecer el tema fiel a su estilo. Arremetió contra la directiva y reveló todo lo que vivió en año que los ‘victorianos’ terminaron perdiendo la categoría.

“Decirles que Aguiar no abandonó ningún barco y que las preguntan se las hagan al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, que no fueron profesionales y jamás les importó la institución. Me fui porque tengo principios, no tolero a la gente falsa y mentirosa”, se puede leer en su extenso post.

Luis Aguiar explicó por qué se fue de Alianza Lima a mediados del 2020.

Aguiar y la vez que se desmayó en pleno partido

En la recta final de su carrera también vivió un impase que generó mucha preocupación en Uruguay y Perú. Ocurrió el 20 de mayo del 2023 durante un partido entre Juventud Las Piedras y Oriental. El ‘10′ tomó el balón y repentinamente se desplomó en el campo de juego.

De forma rápida, la ambulancia ingresó a la cancha para atender al futbolista ‘charrúa’. Hubo momentos de pánico, pero la calma llegó cuando recobró la conciencia. El deportista tuvo que ser cambiado y vivió lo que restaba del encuentro en el banquillo de suplentes.