Luis Aguiar, ex figura de Alianza Lima, se desvaneció en pleno partido y causó pánico en Uruguay

Luis Aguiar tuvo que ser retirado del campo tras sufrir descompensación. (Andina/ Mauri Benítez)

Susto en Uruguay. Este sábado 20 de mayo se disputaba con total tranquilidad el encuentro entre Juventud Las Piedras y Oriental de La Paz por la segunda división del fútbol uruguayo, hasta que en el minuto 13 se encendieron las alarmas en el estadio Parque Artigas ya que Luis Aguiar, ex figura y campeón nacional con Alianza Lima en 2017, se desmayó en pleno terreno de juego.

Te puede interesar: Alianza Lima publicó polémico mensaje luego de dura derrota de Universitario en Sullana por Liga 1

Con el marcador 1-0 para Juventud, el ‘Canario’ tomó la redonda y repentinamente se desplomó, desatando el pánico entre los futbolistas, terna arbitral y espectadores presentes en el recinto deportivo. Fue necesario el ingreso de una ambulancia para auxiliar al exfutbolista de Peñarol y Nacional de su país.

La calma retornó ya que el veterano jugador de 37 años no sufrió más que un desvanecimiento y se repuso tras la atención médica. Sin embargo, no pudo seguir participando en el cotejo y tuvo que ser reemplazado. Observó el resto de la justa deportiva junto a sus compañeros en el banquillo de suplentes.

Te puede interesar: Adriana Lúcar criticó a la FPF por organización de la Liga Femenina 2023: “Al no tener televisión, todo ha bajado”

De acuerdo con la señal encargada de la transmisión del compromiso VTV Plus, al volante ‘charrua’ se le bajó presión y se le nubló la visión.

Finalmente, Oriental de La Paz cayó derrotado por la mínima diferencia ante Juventud Las Piedras en la fecha 3 de la fase regular de la categoría de plata. El autor del único tanto del duelo fue el delantero brasileño John Kleber.

Te puede interesar: Alineaciones de Alianza Lima vs Deportivo Municipal HOY: equipos confirmados por fecha 2 del Torneo Apertura de Liga 1

Con este resultado, su equipo se ubica en el cuarto lugar de la fase regular con seis puntos, producto de dos victorias y una caída. En el Torneo Competencia acabó en tercer puesto con 10 unidades. Ello le permite ser cuarto en la tabla anual del ascenso con 16 puntos.

El canterano de Liverpool de Montevideo viene siendo parte importante para su escuadra en este inicio de campaña. Llegó este 2023 a la institución y desde entonces suma 320 minutos, fue titular en cinco partidos e ingresó en el restante. No suma goles ni asistencias.

Luis Aguiar, ex Alianza Lima, con la camiseta de su actual equipo Oriental de La Paz. (Segunda AUF)

Luis Aguiar en Alianza Lima

Luis Aguiar llegó por primera vez a La Victoria en 2017 de la mano del director técnico uruguayo Pablo Bengoechea y jugó un papel determinante para la consecución del Torneo Descentralizado de dicho año, cortando la sequía ‘blanquiazul’ de una década sin títulos.

En dicha temporada, los ‘íntimos’ arrasaron en el fútbol peruano pues se consagraron campeones sin necesidad de disputar una final pues fueron ganadores tanto del Torneo Apertura como Clausura. Aguiar Burgos aportó 15 anotaciones y ocho asistencias.

Pese al éxito conseguido, el mediapunta ‘charrua’ no siguió en 2018 y firmó por Nacional de Uruguay. No obstante, dos años después, en 2020, retornó al ‘equipo del pueblo’ nuevamente con su compatriota Pablo Bengoechea. Esta segunda etapa no fue igual de satisfactoria que la anterior y culminó de forma abrupta.

Arrancó el curso como titular, participando en seis encuentros de Liga 1 y dos por Copa Libertadores 2020, pero en marzo llegó la pandemia por COVID-19 y se paralizó toda actividad deportiva debido a la emergencia sanitaria que atravesaba todo el mundo.

Debido a problemas personales decidió retornar a su país, cortando su vínculo con Alianza Lima a finales de agosto del 2020. Su último partido con la elástica victoriana fue una derrota 1-0 por la ‘gloria eterna’ contra Racing Club en el ‘Cilindro’ de Avellaneda. Meses después se enroló a Juventud Las Piedras de la segunda división uruguaya.