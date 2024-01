Piero Quispe narró en Pumas su conmovedora historia, estilo de juego, motivación y objetivos

Piero Quispe contó su historia de superación y sus metas con Pumas UNAM (Pumas).

El mediocampista Piero Quispe es considerado el fichaje estrella del Pumas UNAM para esta temporada. El exvolante de Universitario de Deportes lleva casi dos semanas entrenando con su nuevo club, donde tomaron la decisión de realizarle una entrevista en la que contó parte de su historia de superación y los objetivos con los ‘auriazules’ en la Liga MX.

El futbolista de 22 años comenzó contando como fueron sus inicios en el fútbol, y como fue que llegó al cuadro ‘crema’. Además, recordó que tuvo un debut desafortunado, pues perdieron 3-1 con la Academia Cantolao.

“Desde chiquito mis papás me comentaron que siempre me gustaba el fútbol y siempre de regalo pedía una pelota o cualquier cosa que sea de fútbol. Llegué a la Academia Chumpitaz a los 15 años, estuve ahí casi dos años y medio y de ahí me fui a la ‘U’. Debuté a los 19 años contra Cantolao, lamentablemente perdimos y luché hasta ahora, seguí luchando por mis sueños, hice muchos sacrificios y este es el fruto”, relató Quispe.

Piero Quispe firmó contrato con Pumas por los siguientes 3 años.

Posteriormente, el ‘Chico Maravilla’ recordó momentos positivos como su primera conquista en el empate 2-2 con Alianza Atlético, y lo mucho que significó el título nacional conseguido el pasado 2023:

“Mi primer gol fue contra Alianza Atlético, fue un día maravilloso. Hacer un gol con el primer equipo es una alegría bastante grande. Siempre tuve el sueño de ser campeón con la ‘U’. Luchamos mucho, este año fue muy difícil, no solo para mí, sino para todos mis compañeros, y, gracias a Dios, se dio el ansiado título de la 27″, continuó.

“Quiero demostrar de qué estoy hecho en Pumas”

Piero Quispe también dio algunos detalles de su estilo de juego y personalidad a los aficionados de Pumas UNAM. También dejó en claro que está mentalizado en hacerse un nombre en uno de los grandes de México.

“Llegar a un club grande como Pumas es una bonita oportunidad de demostrar de qué estoy hecho. Soy un jugador al que le gusta tener el balón, dar pases filtrados a mis compañeros, apoyar, porque a mí siempre me han apoyado, y alentar cuando todo está mal”, resaltó.

Piero Quispe, mejor jugador de la Liga 1 2023, fue transferido desde Universitario de Deportes - Crédito: Pumas UNAM

Asimismo, el futbolista de la selección peruana señaló los motivos por los que escogió al ‘pedregal’ para continuar su carrera, agradeció al plantel por darle una cálida bienvenida y reveló su objetivo para el Torneo Clausura, el cual iniciará la próxima semana, con Pumas recibiendo al Juárez en el Estadio Olímpico Universitario:

“Escogí Pumas porque es un equipo grande, con mucha historia, su hinchada me gustó, desde que vi los videos. Me dijeron que el grupo era una familia y así es. Desde que llegué acá, el primer día me integraron a su familia y les doy las gracias a todos mis compañeros por la oportunidad. Mi objetivo, como el de todo jugador, es salir campeón. Quiero demostrar de que estoy hecho y aportar un poquito de mu juego al grupo. Hay muy buenos jugadores y sé que con la bendición de Dios lo vamos a lograr, solo hay que estar unidos”, indicó.

Por último, Quispe mandó un mensaje a la hinchada ‘auriazul’: “En las buenas y en las malas, como siempre lo han hecho, que apoyen. Son una gran hinchada y acá me voy a preparar para dar lo mejor de mí y así aportar al grupo y a ustedes”.

Próximos partidos de Pumas UNAM

Este mes de enero, Piero Quispe tendrá cuatro partidos con Pumas UNAM, en los que intentará ganarse a la hinchada ‘universitaria’. El domingo 14 debutarán de locales contra Juárez, el viernes 19 visitarán a Atlético San Luis, el domingo 28 recibirán al Pachuca y el miércoles 31 harán lo propio con Necaxa.

Pumas UNAM tiene una de las hinchadas más grandes de México (REUTERS/Henry Romero).

